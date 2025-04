Siete de cada diez españoles reformarán o redecorarán su hogar esta primavera

Esta primavera, España se pone manos a la obra. Según un estudio realizado por Shopfully, líder europeo en Drive to Store, en colaboración con YouGov, el 70% de los españoles tiene previsto mejorar o reformar su hogar durante esta temporada. Ya sea renovando una habitación, dando una nueva vida a la terraza o animándose con la jardinería, el espíritu “manitas” se instala con fuerza en los hogares del país.



Reformas, pintura y jardinería

Pintar, redecorar y plantar flores son las actividades estrella de esta primavera. Según el estudio, el 55% de los encuestados planea hacer mejoras dentro de casa, mientras que el 37% se centrará en el exterior, ya sea en el jardín, la terraza o el balcón. Los planes más comunes incluyen pintar o redecorar alguna habitación (23%), plantar flores, árboles o césped (17%) y realizar tareas de mantenimiento (16%).

Este boom del DIY (Do It Yourself) está liderado por un perfil muy concreto: personas de entre 45 y 54 años, activas laboralmente y con hijos, que dan prioridad a la variedad de productos y el precio competitivo y la proximidad a la hora de elegir dónde comprar.

Leroy Merlín, BricoDepot y Obramat, las grandes elegidas

A la hora de comprar productos de bricolaje y jardinería, Leroy Merlín lidera con claridad, con un 91% de consumidores que han comprado algún producto en una de sus tiendas. Le siguen BricoDepot (54%) y Obramat (43%), consolidándose como los tres referentes de la categoría.



El estudio revela además que BricoDepot y Obramat destacan especialmente por sus precios atractivos y promociones, mientras que Leroy Merlín y Bauhaus se valoran por su amplia variedad de productos. Otras enseñas como Verdecora y Jardiland ganan puntos por la calidad de sus artículos y la experiencia en tienda, mientras que Cadena88 es reconocida por su cercanía y atención personalizada.

A la hora de elegir dónde comprar productos de bricolaje y jardinería, la variedad de productos destaca como el criterio más influyente, mencionado por el 50% de los encuestados. Le siguen el precio, mencionado por un 34%, y la proximidad a la tienda, relevante para un 30% de los consumidores.

Un gasto significativo: el 30% invertirá más de 200 euros

El 86% de los españoles afirma que gastará más de 50 euros en sus mejoras primaverales, y un 30% asegura que su presupuesto superará los 200 euros. Este último grupo está formado principalmente por familias con hijos.

“El estudio subraya el dinamismo del sector del bricolaje y la jardinería en España, especialmente en primavera”, afirma Damián Blanco, Country Manager Iberia en Shopfully. "Los datos nos permiten entender mejor las motivaciones y preferencias de los consumidores, información valiosa para que retailers y marcas puedan optimizar sus estrategias de marketing y ofrecer la mejor experiencia de compra posible, conectando de manera efectiva con ese 70% de españoles que tienen previsto transformar sus hogares esta primavera".