¿Cuál es el libro literario más importante…?

¿Cuál es el autor/a literario más importante de Occidente…? ¿Para mí sería Dante, habría que poner también a Shakespeare, y, quizás, un tercero Cervantes…?

En definitiva, para mí, digamos en estos años, porque a lo largo del tiempo se ha podido ir modificando, La Divina Comedia, las Obras de Teatro de Shakespeare, El Quijote… Cierto es que existen otras figuras que son esenciales, Proust, Joyce, Homero, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Virgilio, Pessoa, Whitman, Calderón, Borges, Faulkner, etc. Sucede algo semejante, cómo cuando un ser humano está dentro de la Naturaleza, la inmensidad del paisaje natural, pues que se queda pequeño, es pequeño, se siente pequeño –pues ante tal cantidad de cultura de un enorme nivel, pues nos sentimos pequeños-.

¿Pero si tuviésemos que sintetizar, reitero y repito en Occidente, indicaría que Dante, pero cómo sé que me quedo cojo, incluiría a Shakespeare y también a Cervantes? Bloom intentó hacer lo mismo, con el famoso canon. No nos engañemos cada uno, que se dedica a esto de la literatura/letras, como criador-creador o como receptor de literatura, a y en todos sus géneros, incluye una serie de nombres y tiene en su cabeza, diríamos un ranking de mejor literatura del mundo. Creo que no se puede indicar del mundo, porque apenas conocemos las no-occidentales. Cuándo exista una comparación global, estén a la misma altura las literaturas no occidentales y las occidentales, pues entonces nos llevaremos muchas sorpresas. ¿Cuáles serán los Homeros, Dantes, Cervantes no occidentales y que seguro estarán a la misma altura o más que los occidentales…?

A mi modo de ver la gran literatura, que no se incluye, es la “literatura religiosa”, los grandes libros religiosos de todas las religiones, al menos una veintena, que para sus creyentes son libros religiosos o inspirados o revelados, son los grandes libros literarios del mundo. Enseguida se rasgarán las corbatas, trajes, vestiduras… pero pregunta a cada ser humano de cada revelación y dirá que su libro es el sagrado y revelado, y, los otros, son “a lo sumo inspirados y literatura”.

Por tanto, los grandes libros literarios de la humanidad son los libros sagrados revelados, revelados para cada comunidad –pero vistos por los demás, a lo sumo, con un grado de inspiración y como literatura en sentido estricto-. Pero aquí, en esta clasificación no los incluyo. Aunque sí, que toda persona que le interese la “literatura” tendría que leer alguna vez en su vida, todos esos libros sagrados de esas veintenas de grandes revelaciones-inspiraciones del mundo. Porque entendería mejor el mundo, comprendería mejor el mundo, posiblemente también su interioridad. No se puede entender el mundo griego y romano sin Hesiodo y las narraciones de sus creencias religiosas de su mundo, por ejemplo. No nos podemos entender nosotros sin Hesiodo, porque Hesiodo es el Freud de hace veinticinco siglos…

¿Por qué considero que Dante creó la obra occidental literaria más esencial y profunda…? Porque al final Dante sintetizó toda la literatura hasta su tiempo, y, se adelantó a todo su tiempo –porque nadie antes y después nos narro en poesía literatura todos esos mundos-. Al final Dante nos narra las creencias mayoritarias de su mundo medieval combinadas, algunos indican, con La Summa de Tomás de Aquino.

Que La Divina Comedia es en definitiva, una adaptación de La Summa de Santo Tomás. En este juicio nunca he estado muy conforme, porque no sé, si Dante llegó a leer y a entender y comprender en profundidad ese libro de filosofía-teología. Pero las grandes líneas filosóficas y teológicas de Tomás de Aquino, de alguna manera estaban en el ambiente social de su época, y, desde luego del mundo medieval europeo, dicho mundo o cosmos le daba tanta importancia al “mundo espiritual o el mundo Trascendente o el mundo de después de la muerte”, como el/al mundo presente. Cosa o certeza que actualmente, se ha perdido en gran parte. Un hombre o mujer medieval creían que existía Cielo e Infierno y Purgatorio, y, que tú y yo, acabaríamos en uno de esos Dos Grandes Lugares por y para toda la eternidad… Creer en eso, es tener una concepción diferente y diferenciada del mundo, del hoy, no solo del mañana, sea este mañana real o posible o probable o no sea o no exista.

En la Divina Comedia o Comedia, está también todo lo humano, une las dos esferas o los dos mundos, reales o posibles, el mundo eterno y el mundo temporal –cuándo Balzac intentó narrar la Comedia Humana, este mundo espiritual de después de esta vida, quizás no fue consciente de él, se le olvidó a grandes rasgos el Mundo Trascendente-.

Como todo lo que surge en la realidad humana, es en parte tomado de la realidad externa y mucho de la realidad interna. Nosotros tomamos cosas del exterior, pero nos proyectamos desde el interior hacia el exterior. Y, al mismo tiempo el exterior influye en el interior. Hoy, posiblemente, uno de los cuatro o cinco grandes retos más importantes de la humanidad, y, cada uno dirá cual les parece que son los más importantes y esenciales. Hoy, a mi entender, es y está en el entendimiento entre las diez o doce o veinte grandes culturas y civilizaciones existentes en el mundo. Cómo hacer que las personas individuales y los grupos que creen en un sistema cultural o de civilización equis, sea capaz de vivir en paz y en tolerancia con otras personas que creen en otros sistemas metafísicos, religiosos, ideológicos, sociopolíticos, culturales, civilizatorios. Este es el gran reto. Porque creo que si solucionamos esta cuestión, creo que daremos un enorme salto hacia la paz, la paz mundial.

La paz mundial que es absolutamente necesaria alcanzarla, porque lo que está pendiente, la gran variable de la ecuación humana, es que tenemos sobre nosotros una gran espada de Damocles, es decir, la capacidad de autoextinguirnos que tenemos. Esta es la cuestión, este es el gran tema… Este es el gran reto. Tenemos derecho como individuos y especie, de no extinguirnos a nosotros mismos… De ahí, aunque no lo crea, que usted sepa cual es para usted el gran libro de la literatura, quizás no sea cosa solo de saber o de cultura o de adorno, quizás tenga relación con la supervivencia de la especie humana...