“Parejita” y otros poemas

Parejita

El volátil Héctor Thorpe y la atribulada Esther Torr linda parejita andan bien juntos aunque con frecuencia tropiezan

y agonizan. *

No es ella la mujer

No es ella la mujer que me dio la vida no es ella mi vida no es ella la mujer de mi vida ella no se desvive por mí

apunta a mi vida y me mata. *

Detector

“Me persigue implacable su boca que reía” Alfredo Le Pera

Es un detector de cosas más o menos verdaderas así que además de detectar cosas más o menos falsas

me persigue implacable como aquella boca de mi amada

que reía. *

Reprímome

Sólo veo de vos oculta por tus propias piernas lo que no veo

Cuánto veo y no veo de vos no viendo lo que veo

Es lo que no veo de vos oculta por tus propias piernas reitérome lo único que veo

Remózame mientras me reprimo y sublimo

tanta óptima perturbación. *

No hay tampoco modo

No hay modo de conocerte no hay tampoco modo de desconocerte

No hay modo de conocerte en el sentido de que no hay modo de atesorarte si es que sólo accederé a conocerte. *

Pizca de bolero

La lujuria ‐esa inundación‐ es contigo

Glu glu. *

Príncipe azul

Yo no te propongo calmar el hambre: te propongo satisfacer nuestro apetito

No es una escapada lo que te propongo: es un viaje

No te propongo el aturdimiento mutuo: te propongo la lucidez recíproca

No es olvidar el pasado lo que te propongo: es recordar el futuro Yo no te propongo ahondar el vínculo: te propongo vincular las honduras. *

Víctima

I ¿Por qué te parece que te proponés como víctima de mi imprecisión?

II Ya no me alcanza mi víctima por más que corra

o vuele

hacia mí.

III A caballo de mi víctima llegué por todos los caminos al Amor

y mi víctima

a Roma. *

Aprovechamientos

A la tía la asaltábamos en su pieza cada sábado después del mediodía sus sobrinos Púberes, adolescentes sin adultos en la casa jugábamos a que era nuestra a que la tía nos estaba destinada Aprendimos en ella nos adiestramos los dos hermanos y el primito Estimulada así la tía casi muda nos daba todo en su delicado estupor A su manera nos aguardaba y se concedía sus raciones de vértigo Manuable, dúctil nos complacía en familia Mi primo sobreactuaba para no derrumbarse alardeaba de sádico y me parece que estaba caliente con mi hermano

A los tres en fila nos mamaba la tía La mía se la dejaba más tiempo en la boca Mi primo se aferraba la suya él dirigía su batuta y la descargaba antes que mi hermano y que yo

Mi hermano fue sorprendido por papá un jueves después de medianoche sodomizando a la tía Cegado, papá, el histórico fornicador de su hermana los acuchilló Mi primo y yo nunca recordamos estando juntos a esos muertos Dejó secuelas: él se hizo stripper y yo coleccionista y usuario de italianas suecas, taiwanesas, mucamitas indias embarazadas africanas, cadavéricas muñecas inflables. *

El amor que tengo para dar

El amor que tengo para dar es poco

No me mandaré la parte

Aparte nadie me reclama que ame.