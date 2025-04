Siempre los ha habido

Los hay y los ha habido de todos los tipos: guapos, feos, blancos, negros, listos, tontos, simpáticos, antipáticos... Lo que es evidente, es que la humanidad los ha necesitado desde que en la tierra habitan los seres humanos... ¿Cuál es el motivo? De verdad que no lo sé, pero lo que parece cierto es que algunos hombres tienen la necesidad de creer en algo o alguien, ya sea visible o no al que idolatrar, admirar, imitar o seguir.

Hecha esta introducción, queridos lectores, ya habrán podido comprobar que me estoy refiriendo a la figura de los “líderes”. La edad del líder es también variable, así como la ocupación: cantantes, políticos, artistas o deportistas tuvieron o tienen auténticas legiones de seguidores que los siguen y defienden, llegando incluso a matar por ellos, si es necesario. A veces la gente se ciega y no ve sus defectos, sus mentiras o sus fracasos, y que los tienen, como seres humanos que son.

Hay personas en la historia de la humanidad que han hecho méritos más que suficientes como para ser considerados grandes líderes, y sin embargo han pasado por esta vida casi de puntillas. En ocasiones, es necesario que cada uno de nosotros seamos nuestros propios líderes para creer en nosotros, por encima de otros de barro que se desvanecen con la más mínima brisa.