Obradoiro sí logró asaltar San Pablo (77-78)

Se acabó la condición de invocto en casa para el Betis Baloncesto, después de otro partido con un nuevo final increíble, ante el Monbús Obradoiro (77-78). Una canasta de un ex de la casa bética (en los tiempos del club como CB Sevilla) como Ondrej Balvin a pocos segundos del final de la prórroga le dio el triunfo a los gallegos, el noveno consecutivo en Primera FEB, con lo que se confirman como el equipo actualmente más en forma de la categoría.



Y es que, visto lo visto, eran los gallegos casi los únicos que podían romper la estadística bética como local; aunque la suya también estuvo en peligro real de acabarse. Porque el partido, sin ser gran cosa en los tres primeros cuartos, ha tenido un último período y un tiempo extras verdaderamente memorables, aunque esta vez salió cruz para los béticos.

De inicio, no obstante, se dio una circunstancia totalmente anormal, como que el Obradoiro anotara tan solo siete puntos en el primer cuarto. Entre la buena defensa bética y los errores gallegos no forzados en los tiros, el Betis aprovechó para irse claramente en el marcador, dado que, aunque los verdiblancos tampoco andaban excelsos, ahí estaba Hughes con ocho puntos para comandar el ataque local.

Con una canasta de Dallo, el Betis adquiría su máxima renta (18-4, min 9) ante un Obra que comenzó a reaccionar con el triple de Jiménez en la última jugada del primer período. Y que se activó definiitvamente en el segundo, pese a poder contar de forma escasa con Faggiano, por problemas de faltas del base, que acumulaba tres antes de llegar al descanso.

El "Obra" reacciona con Barcello y Balvin Claro que entre los béticos no estaba el lesionado Benite, con lo que el potencial exterior verdiblanco se resentía. Y por dentro, mejor ni hablar. El Obradoiro creció como la espuma basándose no ya solo en su acierto exterior, sino también en la intimidación bajo aros, defensivo y ofensivo, que causaba toda una torre como Balvin, al que no le hizo falta capturar una gran cantidad de rebotes para dominar en ambas zonas.

Porque gracias al checo se equilibró al descanso el tema de los rebotes no de forma total -aún dominaba el Betis por 20 a 13-, pero sí lo suficiente como para que los gallegos le fueran poco a poco dando la vuelta al marcador.

Sin Faggiano fue Barcello, con 8 puntos, el principal estilete dentro de la remontada gallega. Además, cuatro puntos seguidos de Balvin empataron el choque y un triple de Davison daba al Obra su primera ventaja (28-31, min 19), reducida tan solo a uno al descanso gracias a dos tiros libres de Hughes.

El tercer cuarto poco decidió. Siempre con la baja anotación por bandera, Obradoiro fue siempre por delante con ventajas que oscilaban entre los tres y los seis puntos, con lo que el choque siguió sin romperse, entrándose en el último período con 41-44 para los gallegos.

Y todo quedó para entonces. Primero, con la extraordinaria reacción del Betis, una más en casa, cuando se vio diez abajo (45-55, min 33). Todo parecía perdido, pero Hughes se disfrazó hoy de Benite y empezó una lucha titánica en ataque para meter a los suyos en el choque... y lo consiguió.

Dos triples suyos, el segundo de ellos espectacular, pusieron el empate a 59 a 1:27 del final, y con dos tiros libres, el escolta puso por delante a los suyos por primera vez desde el segundo cuarto. Barcello, su némesis hoy, respondió con una canasta a la media vuelta... pero después, Radoncic, sobre la bocina, clavó el triple que pudo haber sido la sentencia, a 24 segundos.

Claves las segundas opciones Mas al "Obra" aún le quedaban balas. Como la de Barcello, el mejor de los suyos hoy con 20 puntos, autor a falta de 9 segundos del triple que llevó el duelo a la prórroga (66-66) después de una jugada de pizarra tras tiempo muerto. Y como las de Balvin y Brodziansky en los rebotes/palmeos.

Y ahí estuvo la clave del resultado final, en las segundas opciones que llevaron a los gallegos a seguir con vida después de que el Betis cogiera cuatro puntos de renta en el tiempo extra. Hughes erró un tiro libre vital a pocos segundos del final (77-76), y en el ataque gallego, tras el error en el tiro y otro palmeo, el Betis no pudo controlar el balón, provocándose una situación de lucha en la que la flecha señalaba... para Galicia.

El resultado fue el temido por los verdiblancos: nueva jugada de pizarra y, como esta vez valía una de dos, balón a Balvin que se fabricó, con algo de fortuna, él solito la canasta del triunfo de un Obradoiro que, diga lo que diga la clasificación y quede como quede en la temporada regular, ahora mismo es el claro favorito para lograr, en el play-off, la segunda plaza de ascenso a la liga ACB. Aunque el resto, empezando por el propio Betis pese a sus limitaciones, no se lo va a poner nada fácil.

77- REAL BETIS BALONCESTO: Renfroe (10), Hughes (29), Jelinek (7), Radoncic (11), De Bisschop (9) -cinco inicial- Tunde (4), Cvetkovic (4), Dallo (3), Kasibabu (-), De la Torre (-) y Suárez (-). 78 - MONBÚS OBRADOIRO: Faggiano (4), Quintela (8), Davison (8), Galán (-), Balvin (10) -cinco inicial-, Brodziansky (10), Micovic (-), Jiménez (10), Varela (-), Barcello (20), Muñoz (6) y Stevic (2). PARCIALES: 18-7; 12-24;11-13, 25-22 y 11-12. ÁRBITROS: Enrique M. López Herrada, Ángel Antonio Albacete Chamón y José Javier Marqueta Gracia. Sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: 30ª jornada en Primera FEB. Pabellón San Pablo (Sevilla). Algo menos de 2000 espectadores, con representación visitante en las gradas.