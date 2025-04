Poemas del libro ‘Tomavistas’

“ED WOOD”

Descreemos que logren ustedes resistir

la estética hórrida, urticante, pingüe que los incitaría a ulular, persignarse, contraer

en menos de lo que tardarían en aterrizar nuestros ígneos platillos voladores o en menos de lo que cede al trueno el relámpago

Cualquiera de nuestras enrarecidas atmósferas los liquidaría rara y atmosféricamente cualquiera de nuestras polvorosas estampidas los pulverizaría en sus butacas Jalamos los hilos, cortamos: ¡ESTUVO PERFECTO!: casamos en una alta iglesia cósmica a la travesti Angora, fresca, repentista con el cavernario Metadona, talentoso, ubicuo (cualquiera de estas mancomuniones inasumidamente los conmovería)

El Emperador Galáctico oficiaba con nuestros bautistas.

“ED WOOD” de Tim Burton.

*

“LE MORT EN DIRECT”

Estoy listo aunque borroso en las panorámicas para los acercamientos, para la vigilia

Estoy listo para tanto como hay en esa mujer en los parques, en el cementerio

Lloro, pestañeo pero sigo listo aunque me resienta en la oscuridad

Tomas largas para llevarla al mar en mi cámara

Estoy listo para interceptar la trasmisión

Estoy ciego.

“LE MORT EN DIRECT” (“LA MUERTE EN DIRECTO”) de Bertrand Tavernier.

*

“POLICE PYTHON 357”

Sus propias balas lo llevaron al último tren de París

a ser fotografiado en la noche a lamerse solo

No requirió a otro balas para ser el positivo de esos negativos recuperados

para seguirla y golpearla a la fotógrafa

Sus propias balas lo llevaron a desaparecer

con sus objetos por el fuego al estigma del vitriolo

a la escena del crimen

Sus propias balas lo llevaron a la bala que lo mata

al asesino.

“POLICE PYTHON 357” (“POLICÍA PYTHON 357”) de Alain Corneau.

*

“YOUNG AND INNOCENT”

La resolutiva hija del Señor

Jefe de la Policía, tan moderna

tan ella misma, se prendó de un sospechoso, el único

de un crimen en la playa por estrangulamiento de un fino cuello de actriz hollywoodense, con el incriminante cinturón

del impermeable de él quien la caldea en platonismo insufrible

Así es él, de mundo, aun en las malas

huyendo, ocultándose, tan sádico

e impermeable.

“YOUNG AND INNOCENT” (“INOCENCIA Y JUVENTUD”) de Alfred Hitchcock.

*



“STRIKING DISTANCE”

“Esas carnadas en el río

me las ponen a mí” dijo Bruce

“Eres un pez envenenado” pensó de sí mismo

“Pero aún vivo y hambriento” dijo.

“STRIKING DISTANCE” (“ZONA DE IMPACTO”) de Rowdy Herrington.

*



“VICTIM”

A la luz del día más claro

nos interceptan

y en la noche

En la propia casa

nos interceptan

y en las casas ajenas

En las calles, en el trabajo en las bibliotecas nos interceptan



y en los bares

Solos, acompañados por las esposas

rodeados por los amigos o abandonados por los amigos



nos interceptan

A la luz del día más claro

nos anulan los victimarios

en una celda.

“VICTIM” (“VÍCTIMA”) de Basil Dearden.

*



“THE FOG”

La niebla

las palabras son: la niebla

las palabras de la niebla son: la venganza y el resarcimiento

Aun cuando un banco de niebla

lo haya sido de sangre se invoca la disipación

Y que no vuelva por nosotros.

“THE FOG” (“LA NIEBLA”) de John Carpenter.

*



Ese vestido verde

Ese vestido verde feo en el cuerpo desmayado entre los brazos de Frank Sinatra

le queda bárbaro a Kim Novak.

*

“AS GOOD AS IT GETS”

Tener una vida por fin y sin embargo Hacernos una

Desvencijado el sarcasmo humildemente acaso sólo reste



gozar.

“AS GOOD AS IT GETS” (“MEJOR… IMPOSIBLE”) de James L. Brooks.

*

“THE PIANO”

Con mis traductores simultáneos

hija y piano y sin ninguno de los dos por atrás en el cuello desprevenido, elocuente

soy besada

por mi alumno

mi oyente mi hablante

declarándose

y es ahora mi cuerpo todo el piano

que él toca.

“THE PIANO” (“LA LECCIÓN DE PIANO”) de Jane Campion.

*



“EL PÁJARO DE LA FELICIDAD”

Hechos por lo que hacemos hacemos hechos

Me restauro restaurándote

No me imagino más

que a un cierto canto envolviéndolo todo.

“EL PÁJARO DE LA FELICIDAD” de Pilar Miró.

*



“STARMAN”

Con la desnudez en el aprendizaje

arrancado a un milagro el mimo no se extingue: insemina a su Estrella

y a tu Tierra

¡Apunten sobre el fuego de este reanimador!: el reencontrado al despertar en criatura y oriflama

En cincuenta y cuatro idiomas llegando a tiempo

a la estación de reconocernos no es lastimarte lo que quiero

Y aprende a despedirse el invitado.

“STARMAN” de John Carpenter.