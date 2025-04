Continuamos con las novedades ‘beauty’ de 2025 (parte 2)

Continuamos el año con novedades ‘beauty’, nuevas innovaciones dermocosméticas dirigidas al cuidado integral del contorno de ojos, un sérum que ayuda a corregir los 16 signos de la edad, una nueva firma de belleza recién aterrizada en España, la nueva línea de Cantabria Labs junto con Sofía Vergara ó el Glow Set de Nieves Álvarez. Te traemos aquí los últimos descubrimientos ‘beauty’:

VICHY

En el apartado de novedades en sérum, los Laboratorios Vichy nos han presentado recientemente su nuevo LIFTACTIV Collagen 16.

El colágeno es una proteína estructural esencial que proporciona soporte y elasticidad a diversos tejidos, incluyendo la piel, los huesos, los cartílagos y los vasos sanguíneos. A partir de los 20 años, y año tras año, se observa una disminución progresiva en la síntesis de colágeno, esto inevitablemente se traduce en que vayamos notando poco a poco los primeros signos de envejecimiento.

No sé si habéis oído algo acerca de la tendencia de la que ya se empieza a hablar en redes y que también hemos escuchado entre algunos expertos de la salud de la piel: #CollagenBanking (o banco de colágeno), se refiere a la práctica de proteger y estimular la producción de colágeno en la piel desde una edad temprana. El objetivo es acumular colágeno para el futuro, previniendo la pérdida que ocurre naturalmente con el envejecimiento.

Los Laboratorios Vichy en colaboración con L’Oréal Research & Innovation ha desarrollado la Tecnología Co-Bonding para unir todas las familias de colágeno, y así han creado el nuevo LIFTACTIV Collagen 16, compuesto por péptidos, rhamnosa y maitake, para ayudar a potenciar todas las familias de colágeno y corregir 16 signos de la edad como: Líneas de expresión, arrugas, firmeza, tonicidad, elasticidad o hidratación, entre otros.



La actriz Michelle Jenner es la nueva embajadora de la firma de Vichy, y nos cuenta: “Laboratorios Vichy me ha acompañado desde que era pequeña, recuerdo ver sus cremas en el tocador del baño de mi madre. Convertirme en embajadora de la marca en la categoría antiedad no solo es homenajear a todos los recuerdos que me acompañan con la marca, sino representar la importancia que requiere atender a la salud de la piel. LIFTACTIV Collagen 16 se ha convertido en mi mejor aliado de belleza, porque se trata de un producto que actúa de manera integral sobre los 16 signos de la edad. Su tecnología Co-bonding que estimula todas las familias de colágeno de la piel es todo lo que necesito para mantener a raya mis reservas de colágeno”.

PAQUITA ORS

Otro de los lanzamientos en sérum antiedad viene de la mano de los laboratorios Paquita Ors: “Sérum vital Althea y Retinal”.

Sérum de aplicación nocturna que combina el poder de los retinoides de última generación, con un activo vegetal con gran capacidad antiedad.

Contiene extractos vegetales de Quillaja saponaria y Kigelia africana, además deÁcido Hialurónico, con los que se consigue, en poco tiempo, un aumento de tersura en la piel, visible desaparición de las arrugas, disminución de la flacidez redefiniendo el óvalo facial, además de una piel luminosa.



Además, en esta fórmula se han añadido 2 activos muy eficaces, por un lado Altheostem, un extracto de células madre, que mejora la densidad de la piel, y que tiene un efecto senolítico (esto quiere decir que induce a la muerte de solo las células cuya función no es la correcta), y por otro lado, incluye también Retinal encapsulado. PVP: 43,40€

LE LAB DE BEAUTÉ

Hace unos días, conocimos la firma de cuidado facial recién llegada a España: Le Lab de Beauté. Su fundadora, Silvia Grazioni, en colaboración con el doctor Juan Miguel Pérez Díaz, nos contaron las bondades de esta marca y nos mostraron 3 sets que cubren las diferentes necesidades según el tipo de tu piel.



SET PIELES SECAS:

La piel seca retiene menos humedad que la piel normal y las glándulas sebáceas segregan menos grasa, lo cual provoca descamación y la aparición de líneas de expresión. Aunque estas características suelen hacer que la piel luzca apagada y envejecida, para luchar contra esta sequedad Le Lab de Beauté nos propone:

Serum Skin Repair Therapy:

El Ácido Nordihidroguaiarético (NDGA), es un potente antioxidante que fortalece el mecanismo de defensa natural de la piel y la protege de los radicales libres. El Ácido Hialurónico e Isomerato de Sacárido, aseguran una hidratación profunda y duradera. PVPR: 33,95€

Crema Skin Repair Therapy:

De textura ligera está diseñada para hidratar, restituir la barrera cutánea y reafirmar la piel. Formulada con potentes antioxidantes nano encapsulados, ofrece una mayor penetración para estimular de manera eficiente la producción natural de colágeno, actuando en las capas más profundas de la piel. Enriquecida con colágeno y vitaminas A, C y E.

PVPR: 27,95€



SET PIELES GRASAS: Las pieles grasas se caracterizan por tener poros grandes, sensación grasa a lo largo del día y con imperfecciones. Si bien es cierto que este tipo de piel puede ser un poco más difícil de cuidar, también tarda más en mostrar los signos del envejecimiento, lo cual es una ventaja…El set para este tipo de piel de Le Lab Beauté está formado por:

Retinol Extended Action: De uso nocturno, repara mientras duermes, hidratando y renovando la piel. Contiene retinol 0,1% encapsulado en ciclodextrinas para una liberación controlada sin irritaciones. Además, está enriquecido con Aceite de Jojoba, rico en ceramidas, que protege y recompone la membrana epidérmica, y Vitamina E que es súper antioxidante. Por su parte, el Bisabol tiene un alto poder descongestivo, antiinflamatorio, minimiza los daños por el estrés ambiental y la exposición solar. PVPR: 29,95€

Pore Control: Crema ligera multitasking de última generación, que ayuda a tener una piel luminosa y libre de imperfecciones. Otorga una luminosidad saludable favoreciendo la exfoliación de células muertas. Deja los poros limpios, ayudando a prevenir futuros brotes sin renunciar a la hidratación y firmeza natural de la piel. PVPR: 29,95€

SET WELL AGING : pensada para una piel más madura, que con el tiempo se convierte en una piel más seca, deshidratada, apagada y con líneas de expresión más marcadas. Para estas pieles nos recomiendan:

Retinol Extended Action: Reparador de uso nocturno, que hidrata y renueva la piel. Contiene retinol 0,1% encapsulado en ciclodextrinas para una liberación controlada sin irritaciones. Además, está enriquecido con Aceite de Jojoba, rico en ceramidas, que protege y recompone la membrana epidérmica, y Vitamina E que es súper antioxidante. PVPR: 29,95€

Glowboost Serum: Sérum que combina Niacinamida y Ácido Tranexámico para tratar las irregularidades en el tono y las manchas. PVPR: 33,95€

Crema Skin Repair Therapy: De textura ligera es perfecta para hidratar en las capas más profundas y reafirmar la piel. Formulada con potentes antioxidantes nano encapsulados y enriquecida con colágeno y vitaminas A, C y E. PVPR: 27,95€

Todos estos set tienen en común su limpiadora, Brightening Mandelic Foam Cleanser (PVPR: 18,95€) ya que su contenido de Ácido Mandélico al 8% y Arginina lo hace adecuado para pieles sensibles que necesitan una exfoliación suave sin irritación, y por otro lado, también perfecta para pieles propensas a imperfecciones o con tendencia al acné.

Toods los productos de Le Lab de Beauté se venden en su página web: https://lelabdebeaute.es/

SKINCLINIC

El Laboratorio SkinClinic, fundado en 2009 por el farmacéutico Cayetano L. Gutiérrez nos ha presentado recientemente sus dos nuevas innovaciones dermocosméticas dirigidas al cuidado integral del contorno de ojos: Eye-Tense Caffeine Eye Contour y Revita-Look Biocel Eye Patch. Con activos de origen natural que actúan sobre bolsas, ojeras y líneas de expresión.

"Cada piel tiene necesidades específicas, y en SkinClinic trabajamos para ofrecer soluciones eficaces respaldadas por la ciencia. Por ello, estos dos lanzamientos están formulados para mejorar la calidad de la piel desde el interior, aportando hidratación, firmeza y una reducción visible de los signos de la edad", explica Cayetano L. Gutiérrez, farmacéutico y fundador de la marca.

Revita-Look Biocel Eye Patch, son unos parches de biocelulosa 100% biodegradables con ingredientes como Gatuline® Expression, Meiview™ e iPeptide™, que mejoran la elasticidad de la piel y reducen los signos visibles de fatiga. PVP: 10,50€



Eye-Tense Caffeine Eye Contour, es un contorno de ojos en textura cremigel que combate bolsas y ojeras oscuras. Combina cafeína, hesperidina y extractos de jengibre y pepino para conseguir una acción drenante y mejorar la circulación de esa zona.



INSTITUT ESTHEDERM

NAOS, la empresa fundadora de las marcas INSTITUT ESTHEDERM (así como Bioderma y Etat Pur), busca en sus fórmulas un enfoque científico único: la ecobiología, que considera la piel como un ecosistema que hay que preservar y actúa con sus mecanismos naturales para reforzarlos.

También dirigido a los ojos hemos conocido el lanzamiento de Age Proteom del Institut Esthederm. Junto al prestigioso biólogo y genetista Miroslav Radman, NAOS descubrió que el origen del envejecimiento está en el proteoma, el conjunto de proteínas del cuerpo. Age Proteom™ es el primer sérum antiedad que refuerza el proteoma del contorno de ojos. No sólo previene y corrige el envejecimiento, también combate el párpado caído (efecto lifting) y reduce las bolsas.

PVP: 68€ (15ml)

TOTY by Sofia Vergara

El laboratorio Cantabria Labs con más de 30 años a sus espaldas ha firmado una joint venture con Sofia Vergara, el resultado: “Toty by Sofía Vergara”.

Y es que la actriz Sofía Vergara lleva años confiando en este laboratorio, tal como explica: “En uno de mis viajes a España, encontré un producto de Cantabria Labs que me enloqueció, porque me dejaba la piel divina y saludable. Me tocaba traer como diez en mi maleta cada vez que volvía de España. Desde ese momento, cuando pensé en crear Toty por primera vez, sabía que tenía que asociarme con Cantabria Labs, porque son los mejores expertos en el cuidado de la piel”.

Toty by Sofía Vergara llega a España este mes de abril con varias referencias:

Toty Transforma AHA 360º Retexturizing Sérum: sérum transformador que mejora los signos de envejecimiento. Además de ocho ingredientes activos cuenta con un complejo de 17% de alfa-hidroxiácidos (AHA) exfoliantes y un 4% de niacinamida. PVPR: 79€.



Ilumina CC Cream SPF 50 e Ilumina CC Creamy Compact SPF 50: un producto 3 en 1: maquillaje, SPF mineral + cuidado de la piel para proteger a la piel del envejecimiento provocado por el sol. PVPR Ilumina CC Cream SPF 50: 46€ PVPR Ilumina CC Compact SPF 50: 54€

Esencial Balancing CLEANSING GEL: limpia, desmaquilla dejando una sensación de confort. PVPR: 29€

NIEVES BEAUTY

Nieves Beauty, la firma skincare de la top model Nieves Álvarez nos ha presentado su nuevo Glow set, un neceser de edición limitada en el que une belleza y moda.

La modelo, como no podía ser de otra manera, es una de las embajadoras de la moda en nuestro páis, cuyo trabajo ha estado vinculado siempre a esta, por ello en esta ocasión ha decidido apostar por la firma de accesorios Lonbali y acompañarlo de su último lanzamiento para el verano, su nuevo protector solar Daily Skin Perfector SPF50 y su ya icónico labial Triple Action Lip Elixir en un formato ideal para llevar contigo en el bolso.



El neceser/bolso está inspirado en el icónico print BORN de Lonbali, un patrón geométrico tridimensional en el que se han escogido los tonos de NIEVES Beauty: teja, azul claro y blanco roto.

Por su lado, el nuevo fluido solar con pigmentos modulables de NIEVES Beauty protege la piel de los rayos UVA y UVB, ayuda a prevenir manchas, pérdida de firmeza y envejecimiento prematuro. Su fórmula enriquecida con péptidos, ácido hialurónico, escualeno y vitamina E hidrata en profundidad, unifica el tono y deja un acabado glow natural. Además, incluye Preventhelia®, un péptido de última generación que protege y repara el ADN celular frente al daño solar.

Disponible ya en nievesbeauty.com por 89€.