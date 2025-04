Etiquetar a Trump y a buena parte de su equipo - Vance, Bannon, Navarro, Miran - de socialistas puede parecer sorprendente pero no faltan opiniones y argumentos que refuerzan esta idea. Si todos sabemos que son de derechas, conservadores y tanto o más tradicionalistas que el mismísimo Reagan, ¿de dónde sale lo de 'socialistas'?

No, nada que ver con que el nuevo Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declarado y destacado homosexual, fuera socio de Soros y le ayudara a destruir al Banco de Inglaterra o que apoyara a todos los candidatos demócratas (Al Gore, Obama y Hillary Clinton).

La semana pasada, nada menos que The Washington Post -parece que aún Bezos no ha sucumbido del todo al trumpismo- publicaba un articulo titulado "El Maoismo MAGA extendiéndose en la derecha populista", en el que describe la intención del nuevo gobierno de EE.UU de devolver a la gente a las fábricas y al trabajo duro, manual y físico, al igual que proclamaba Mao en la Revolución Cultural China.

Por su parte, el conocido periodista de izquierdas, Glenn Greenwald, se ha referido en varias ocasiones a Steve Bannon, el estratega de fondo del trumpismo y a Tucker Carlson, el Vito Quiles yanqui, como ejemplos de "socialistas de derechas".

Por otro lado, desde una mirada liberal libertaria, la etiqueta de socialista cobra cierto sentido ya que una parte considerable del equipo de Trump- a excepción de Musk y los martes y miércoles por la tarde Bessent - no creen en el mercado ni en el comercio libre, o eso al menos es lo que parece y se deduce de sus afirmaciones y decisiones. Confían la política económica a la intervención estatal y a la dura regulación comercial, marcando con aranceles - que no son otra cosa que impuestos- lo que se puede o no comprar y a quién o no hacerlo. Son mercantilistas de manual que usan el comercio y la moneda como un arma en lugar de un medio para el progreso y la paz. Planifican la economía sobre la base de una vuelta a la industrialización forzada y promovida desde el Estado. A nadie puede extrañar que Trump abrace estas ideas puesto que lleva toda su vida acercándose al poder para sacar provecho en sus propios negocios.

Nada más antiliberal que restringir el comercio e intentar frenar o acabar con la globalización, que no es otra cosa que el libre comercio mundial. Nada más socialista que pretender controlarlo primero y después regularlo, restringirlo o acabar con él desde el Estado. Y estos en buena medida, parece que son los planes que tienen en la cabeza los que mandan en el hegemón actual.

Frente a un libertario, firme defensor del mercado como único regulador de la economía, el comercio y los precios, el equipo de Trump es un grupo de intervencionistas socialistas de derechas: colectivistas prepotentes que quieren dirigir a la comunidad a su antojo, anteponen su mitificada idea de nación y patria a las personas, se proponen manipular la moneda para conseguir efectos de corto plazo, quieren forzar a los bancos centrales a bajar tipos para sus propios intereses y ya han decidido a qué empresarios privilegiarán, a qué lobbies escucharán y a qué sectores impulsarán.

Para un liberal, los trumpistas son hoy un claro adversario al mismo nivel que Varoufakis, Iglesias o Sanders. Con estos, al menos, compartirá la defensa de algunos derechos individuales, pero hoy con los Vance y compañía no coincide ni en en eso ni en las recetas económicas. Esto explica el monumental choque público entre Musk y Navarro, agua y aceite, que nadie sabe muy bien qué narices hacen en un mismo equipo.

Por su lado, lo del libertario MIlei aplaudiendo con las orejas a los Navarro -el gollum de los aranceles- y compañía solo se explica desde la imperiosa necesidad del presidente de Argentina de buscar socios y financiación extranjera.

Se sabe también que hay elementos libertarios en los aledaños de la Casa Blanca, que Trump los atrajo para llevarse ese pequeño pero importante voto con bandera Gadsden en los EE.UU. Parece que a estos les hizo la misma jugada que a Elon, ser un cebo de marketing electoral, un juguete de usar y tirar.