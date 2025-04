Posverdad: cuando lo que sentimos vale más que lo que es

Vivimos en una época donde los hechos ya no son el centro del debate. La objetividad ha perdido fuerza frente a las emociones, y las creencias personales muchas veces pesan más que cualquier dato comprobable. Es lo que se conoce como posverdad, un fenómeno que ha cambiado profundamente la manera en que entendemos la realidad.

La posverdad no significa que la verdad haya desaparecido, sino que ha dejado de ser la prioridad. Hoy, lo que convence no es tanto lo que es cierto, sino lo que "suena bien", lo que nos reafirma en lo que ya creemos o lo que despierta una emoción fuerte, sea indignación, miedo o euforia.

La emoción como brújula

En el mundo actual, dominado por redes sociales y titulares impactantes, la velocidad supera a la reflexión. Vemos algo, lo compartimos, reaccionamos… pero pocas veces nos detenemos a pensar si lo que estamos leyendo o viendo es realmente cierto. Nos guiamos por impulsos: si algo nos toca emocionalmente, lo damos por válido. Lo racional queda en segundo plano.

Este clima emocional ha hecho que la verdad se vuelva moldeable. En lugar de preguntar “¿esto es verdad?”, preguntamos “¿esto encaja con lo que yo pienso o siento?”. La consecuencia es clara: proliferan las noticias falsas, los discursos manipuladores y las narrativas simplificadas que dividen a la sociedad en bandos enfrentados.

El problema no es solo la mentira, sino cómo reaccionamos ante ella

La posverdad no vive solo en quien miente, sino en quien elige creer sin cuestionar. El problema real aparece cuando preferimos una historia cómoda a una verdad incómoda, cuando buscamos confirmación en vez de comprensión. No se trata simplemente de falta de información, sino de una actitud pasiva ante la búsqueda de la verdad.

Muchas veces, lo que aceptamos como verdad no es lo que hemos comprobado, sino lo que refuerza nuestra identidad, nuestro grupo o nuestra ideología. Así, dejamos de escuchar y solo respondemos. Y en ese terreno, la razón tiene poco espacio para florecer.

Educar para pensar, no para repetir

En este contexto, la educación tiene un desafío enorme: enseñar a pensar. No a memorizar datos, sino a desarrollar una mirada crítica, capaz de dudar con fundamento, de investigar, de comparar versiones y construir una opinión propia. Pensar no es desconfiar de todo, sino saber cómo y cuándo cuestionar, y con qué herramientas.

Formar personas críticas es formar ciudadanos libres. Es darles la capacidad de no dejarse arrastrar por lo que más grita, por lo que más emociona o por lo que más se comparte. Es enseñar que la verdad, aunque compleja, sigue siendo valiosa y que buscarla merece la pena.

La verdad como acto de responsabilidad

En tiempos de posverdad, abrazar la verdad es casi un acto de valentía. Significa estar dispuesto a cambiar de opinión si los hechos lo exigen. Significa incomodarse, revisar creencias, salir del eco de nuestras propias ideas. No es fácil, pero es necesario.

Porque una sociedad que deja de valorar la verdad corre el riesgo de convertirse en una masa fácilmente manipulable. Y cuando eso ocurre, el debate desaparece, la confianza se rompe y la convivencia se resquebraja.

Conclusión: pensar es resistir

La posverdad no es el final de la verdad, pero sí una alerta. Nos recuerda que pensar, reflexionar y cuestionar son actos esenciales para mantenernos libres. No todo lo que emociona es cierto, ni todo lo que se comparte merece ser creído. Y aunque vivir en la incertidumbre puede ser incómodo, es mucho más sano que vivir en una mentira cómoda.

En tiempos como estos, pensar es resistir. Y buscar la verdad, incluso cuando cuesta, es un compromiso con nosotros mismos y con los demás.