España, en el punto de mira del cibercrimen mundial: objetivo claro de grupos prorrusos

España se ha convertido en el epicentro de los ciberataques a nivel global, superando incluso a Estados Unidos en número de incidentes registrados. Según datos de Hackmanac, solo en la primera semana de marzo, nuestro país concentró el 22,6% de todos los ataques cibernéticos detectados en el mundo, con un alarmante crecimiento del 750% en comparación con periodos anteriores.



Este aumento de ataques informáticos coincide con la escalada de tensiones geopolíticas, destacando que la mayoría de los ciberatacantes identificados tienen origen ruso. Grupos como NoName057(16) han dirigido su ofensiva contra administraciones públicas españolas en respuesta al apoyo militar del Gobierno de Pedro Sánchez a Ucrania. Ministerios, ayuntamientos y empresas privadas como El Corte Inglés han sido blanco de estos ataques, en una campaña de ciberagresión sin precedentes.

“España está en el punto de mira del cibercrimen mundial y las cifras lo confirman. Muchas empresas, especialmente las pymes, aún no son conscientes del riesgo real al que están expuestas. La ciberseguridad ya no es una opción, sino una necesidad crítica”, advierte Víctor Ronco, CEO de Zerod, el primer marketplace de ethical hackers y consultores en ciberseguridad para empresas.

UNA AMENAZA QUE NO DISCRIMINA SECTORES

Desde el sector público hasta el privado, ninguna organización parece estar a salvo. La ofensiva cibernética ha afectado a organismos estatales, infraestructuras digitales estratégicas y empresas de todos los tama de diversos sectores, incluyendo transporte, retail y aseguradoras. Entre las víctimas recientes se encuentran El Corte Inglés, Generali Seguros y la tecnológica vallisoletana Inemlatic Electronics.

La filtración masiva de datos de Comisiones Obreras, ejecutada por el grupo Hunters International, es otro claro ejemplo de la vulnerabilidad actual. Cerca de 700.000 documentos del sindicato fueron robados y publicados en la deep web tras negarse al pago de un rescate. Información financiera, asuntos jurídicos y comunicaciones con el Gobierno se vieron comprometidos en este ataque.

LA CIBERSEGURIDAD COMO ESTRATEGIA EMPRESARIAL IMPRESCINDIBLE

En un entorno donde las amenazas son cada vez más sofisticadas, las empresas deben adoptar una postura proactiva para proteger su infraestructura digital. Según apunta Victor Ronco, “Cada vez más compañías acuden a nosotros después de haber sufrido un incidente de seguridad grave, el cual, en la mayoría de los casos, podría haberse evitado aplicando una estrategia preventiva”. El experto de Zerod mantiene: “no basta con reaccionar cuando ya es demasiado tarde. En Zerod, ayudamos a las empresas a anticiparse al riesgo mediante soluciones de seguridad ofensiva y consultoría especializada”.

El incremento de la digitalización y la interconexión global han convertido a la ciberseguridad en un pilar estratégico para cualquier organización. La clave para mitigar estos ataques no solo reside en la tecnología, sino también en la formación y concienciación de los equipos. “España necesita reforzar su postura en ciberseguridad antes de que las consecuencias sean irreversibles”, señala el CEO de Zerod.

Con España encabezando la lista de países más ciberatacados del mundo, el desafío es inminente: la ciberseguridad ya no es solo un asunto tecnológico, sino una cuestión de seguridad nacional y empresarial.