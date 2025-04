Revolución entre las potencias

La realidad nos otorga imágenes más que reales, y todo entra por la vista. La lectura de la misma realidad, esto es lo que se observa, se avizora y su tiempo presagia.

Es lamentable el giro que viene dando el mundo, con “ciertas potencias mundiales” por falta de prudencia, y lo mejor y lo peor son las potencias mundiales inmiscuidas en ese laberinto pernicioso, neutralizador para los pueblos, la paz, el desarrollo su futuro , entre otras cosas buenas.

En EE.UU últimamente se han suscitado grandes protestas en las calles de varios Estados, se lee desde su propia realidad estadounidense que vienen a pasos agigantados serias protestas debido a las medidas que está implementando Trump, a lo mejor su “cuerpo de asesores” lo están agitando para hacerlo quedar en ridículo. Estas protestas tengo entendido jamás o desde hace muchísimos años no sucedía en ese país. Trump, quiere meter en un mismo saco a los pueblos ¿acaso él es el papá y la mamá de los pueblos, de los gobiernos? Está totalmente equivocado, según se ve no es nada inteligente, es un simio desgobernando y no gobernando. Si fuese inteligente se sentara a dialogar pero sin pistola en mano.

Al Ñor Trump, sus asesores le deberían recordar que ya está anciano, y eso está en su contra, y que recuerde que él no es propietario de los bienes del pueblo estadounidense, es un simple administrador, que después de seguro tendrá que entregar cuentas claras a su pueblo. Y si es tan honesto que su gobierno honre la deuda al pueblo de Nicaragua por haber auspiciado el gobierno de EUU de la época a la contrarrevolución, existe una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

En consecuencia. Se colige, allá viene levantando polvo el pueblo estadounidense contra Trump y sus allegados y/o adláteres, esas protestas de calles, es una señal de una próxima revolución en territorio Gringo o en su defecto otras protestas por ahora masivas. En definitiva, es una ley natural que si Trump continúa con su osadía de gobierno se le da armar una de San Quintín, y el Senado en comunión con la Cámara lo van a destituir por atentar contra su pueblo, y estar contra el humanismo de los inmigrantes. Inclusive, está en pleitos camuflados y abiertos con ciertas Repúblicas como Cuba, mi Patria Nicaragua, Venezuela, asimismo, con otras potencias mundiales. Se ve que quiere pasar a estadio y/o escenario de la guerra como Adolfo Hitler, ahora con otros bemoles moderados de saco y corbata, siempre lleva el mismo asesinato contra los pueblos, por decir “diplomático” ¿Y es qué se le dificulta vivir en paz? En fin, ya Dios sabe. Dios nos libre de todo mal.

Y en cuanto a Alemania, a lo mejor ya es hora vuelvan a dividirse como dice esta frase: “cada lora en su guanacaste”, hay mucho descontento y protestas en las calle, ahora lo que se nota es, no abra muro, abra cables de alta tensión empotrados en la tierra y tipo cerco a malla acerada con alta tensión electrónica, fueron astutos dejando a la vista pública las señales por donde pasaba el muro antiguo, nada de eso, no borraron las marcas, para no perder la ruta antigua, porque de ahí se levantará lo que presumo digo.

Ojalá el mundo no se ponga patas arriba. Y a lo mejor Europa volverá a unificarse por conveniencia de países hermanos con antecedentes de URSS. Hay que recordar el fenómeno político de la Perestroika, que finiquitó a la URSS, fortaleciendo en los tiempos a la ahora Rusia. Es oportuno volver a leer eso de la Perestroika y Gladnot. Seguro en estos nuevos tiempos arroje datos importantes para el nuevo orden mundial, o quizá no, todo es posible e imposible en su caso.

Y, especialmente la ex RFA que pretende tragarse de un solo tajo a la ex RDA, ahora unidos hace 36 año, ya la ex RDA considero se fortaleció, de conformidad a lo que ambos países acordaron en su época en sus porcentajes correspondientes, más la búsqueda la paz anhelada. Ahí estriba el quid de la cosa. Y etcétera, etcétera.

Y en todo, China está jugando un papel dentro de la balanza EE.UU., Rusia y China. Entonces China está maniobrando una política de centro, y capitalismo con EE.UU. en una bandeja y Rusia socialista o con democracia pura está ubicada en la otra bandeja, mientras tanto la china tiene agarrada por los cuernos a ambos jugando su política centrista. Hay que recordar que Alemania unida ahora, tienes vestigio de comunista apoyada y asesorada de seguro por Rusia y sus aliados secretos y no secretos, jamás Rusia y la China van a permitir que EE.UU. y sus aliados se traguen a Alemania comunista que está mezclada con la Alemania RFA capitalista. Ahí está esa bomba de tiempo.