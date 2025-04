Aranceles de BlackTrump o apropiación por BlackStates

“La aurora de Nueva York/ tiene cuatro columnas de cieno/ y un huracán de negras palomas/ que chapotean las aguas podridas. (…) A veces las monedas en enjambres furiosos/ taladran y devoran abandonados niños. (…) saben que van al cieno de números y leyes, (…)”. Lorca, 1929.

Aclaremos el panorama. Si el presidente de la única superpotencia realmente existente lanza su ofensiva mundial de aranceles clamando -como si fuera un muy debilitado llorica- “nos han engañado durante más de 50 años, (…) América empezará a ser rica de nuevo”, desvela dos realidades. Una, que la hegemonía estadounidense realmente camina hacia su ocaso mundial. Y dos, que su burguesía monopolista apuesta por golpear a los países y pueblos del mundo, quienes están construyendo un nuevo mundo sin la superpotencia todavía dominante y sin sustitutas potencias imperialistas.

A grandes males, grandes remedios. Si los fondos y bancos estadounidenses -que conforman el núcleo de su clase dominante- dominan el Ibex35 y, por ende, nuestra riqueza, es decir, se apropian mayoritariamente de los beneficios que extraen de toda la actividad económica de España -realidad obviamente ocultada por Trump- ¿por qué no exigir a todos esos fondos y bancos unos impuestos especiales -para pagar los aranceles- sobre las inmensas ganancias obtenidas en nuestro país? Cubriría, de sobra, los 14.100 millones de euros que el Gobierno español calcula para proteger a empresas y trabajadores del ataque arancelario de Estados Unidos (EEUU).

BlackStates es BlackRock, Blackstone y demás

Quien dice BlackStates dice BlackRock, Blackstone y todos los demás grandes fondos y bancos estadounidenses. El paradigmático BlackRock -gestora de fondos de inversión y la mayor de EEUU y del resto del planeta- acumula un patrimonio administrado valorado en 11,6 billones de euros -por comparar, entre 7 y 8 veces la riqueza anual producida en España, llamada Producto Interior Bruto (PIB).

Los fondos BlackRock, Vanguard y State Street -cuya suma de activos financieros igual el PIB de EEUU- son también los principales accionistas de los oligopolios estadounidenses de fabricación de armas -Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, General Dynamics (con fábrica en Trubia, Asturias)- controlando las 4 empresas, de media, con un 30% de las acciones entre los tres.

Los cuatro bancos más grandes de EEUU por depósitos y activos son JP Morgan Chase, Bank of America (BofA), Citigroup y Wells Fargo -compartiendo el dominio y control de la economía estadounidense y sus inversiones en el resto del mundo.

El dominio financiero de EEUU se extiende por la economía de España

EEUU no vive principalmente de vendernos sus mercancías. Aunque en 2024, hemos perdido 10.000 millones al restar lo que España exporta de lo que importa, y ésta es una parte de su ganancia, el saqueo principal está en las inversiones financieras. Ese capital estadounidense se apropia constante y crecientemente de nuestra riqueza. El valor del volumen acumulado de la inversión extranjera en nuestro país equivale ya al 56,3% del PIB. Por ejemplo, Iberdrola es más bien USAdrola y Ferrovial más bien USAvial.

El grueso está acaparado por los fondos y bancos que hemos citado antes, a los que se añaden, por ejemplo, el banco Morgan Stanley y los fondos Goldman Sachs, Bridgewater y Fidelity. En el sector de la adquisición de terrenos diversos, edificios comerciales, instalaciones industriales, y, en especial, de la vivienda. Las cifras de compras de activos realizada por filiales extranjeras en España, se ha multiplicado por más de dos en la última década. Aquí destacan Blackstone -que compró al Santander el 51% de las propiedades que controlaba Banco Popular, Cerverus Capital Management, se apoderó prácticamente del negocio inmobiliario de Bankia, así como y Lone Star adquirió a Caixabank.

El Santander es ya USAnder y el BBVA es BBUSA

El núcleo bancario en nuestro país ya no es español, ni su padrino Botín. Los principales accionistas dominantes del Santander son ahora BlackRock y The Vanguard Group. Como controlan también a través de otros fondos el porcentaje de BlackRock entre el 7% oficial de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el 10% que la agencia estadounidense de noticias económicas Bloomberg valora más cierto. En el caso del BBVA son BlackRock -con casi el 7%- y Capital Research and Management Company con el 5% más el 3% de Europacific Growth Fund que gestiona también. Y desde 2022 el JP Morgan ocupa el primer puesto como banca de inversión en España.

BlackRock aprovecha los aranceles para apropiarse más

Este mismo 31 de marzo pasado, BlackRock, aprovechando la caída del precio de las acciones del oligopolio de aerolíneas IAG (al que pertenece Iberia) -una pérdida del 13% acumulada en 5 días, ante el peligro de recesión por los aranceles de Trump-, ha comprado hasta el 3,01% para convertirse en el 4º accionista. El 2º es Capital Group Companies con un 5%.

Que BlackStates nos pague los aranceles de BlackTrump

EEUU ya ha comenzado su guerra comercial contra España y el resto de Europa, ordenando aranceles a las exportaciones. Responder con la misma moneda pudiera ser contraproducente para los intereses españoles, y además no le damos donde más le duele. Dado que lo que principalmente exporta EEUU a nuestro país es capital... ¿por qué no poner “aranceles”, impuestos a las inversiones financieras y sus gigantescas ganancias?