Este lunes, 7 de abril, el escritor y académico poblano Salvador Calva Morales cumple ochenta y un años de vida. Su existencia en este plano terrenal ha estado marcada por una actitud férrea, siempre en busca de superar los límites propios y aquellos que la mayoría da por asentados.

Desde hace algunos años, tengo el privilegio de disfrutar una amistad entrañable con Salvador, que con el tiempo se ha transformado en un vínculo fraterno. Esta cercanía me ha permitido conocer muy cercanamente a un hombre cuyo éxito no solo se fundamenta en su constancia y acertada inteligencia financiera, sino también en su profunda convicción sobre los beneficios de la autoformación y la educación social. Pero, sobre todo, su vida se ha cimentado en una inquebrantable escala de valores, inculcada principalmente por su madre.

Gracias a mi relación con Salvador, he experimentado los beneficios de la vida inteligente y los autocuidados en la otredad. Así, veo mis próximos años como una curva ascendente hacia la realización de mis potenciales y talentos, siguiendo una regla clara: cuidar mis pensamientos y emociones, y lo que ingresa a mi interior a través de los sentidos.

Salvador ha sido para mí un amigo, un hermano, un cómplice. Me ha aconsejado en numerosas ocasiones como un padre o abuelo, pero también se ha mostrado como un aprendiz, un hermano menor y hasta como un admirador. Él representa una inteligencia consumada que se adapta, cambia o se reserva según las circunstancias.

Como parte de la serie de celebraciones y homenajes por sus ochenta y un años de vida, en Sabersinfin hemos publicado una antología en formato de revista que recopila algunos de los artículos, poemas y relatos del autor de cuarenta y cinco libros sobre diversas temáticas. A continuación, comparto el editorial que escribí para esta publicación especial, la cual está disponible para ser descargada gratuitamente en Sabersinfin.com.

Salvador Calva Morales, un polímata entre nosotros

En el marco del octogésimo primer aniversario de Salvador Calva Morales, Sabersinfin tiene el honor de presentar una edición especial que celebra la vida y obra de un verdadero polímata. Este número representa un homenaje a su trayectoria y testimonio de su incansable búsqueda del conocimiento y la belleza en múltiples formas de expresión artística e intelectual.

Salvador Calva Morales, a lo largo de poco más de ocho décadas, ha dejado una huella indeleble en los campos de la literatura, la filosofía, la ciencia y el arte. A través de esta edición, intentamos ofrecer una síntesis ambiciosa pero necesaria de su extensa y diversa obra. La presente compilación incluye desde reflexiones profundas sobre la condición humana hasta exploraciones sobre la relación intrínseca entre el hombre y el mundo natural, revelando así la riqueza y complejidad de su pensamiento.

Al revisar los contenidos de esta edición, uno no puede sino admirar la profundidad y amplitud de los temas que ha abordado a lo largo de su vida. El lector encontrará, por ejemplo, artículos que desentrañan la esencia del carácter humano y relatos que exploran la sacralidad de la sexualidad y la conexión profunda con la Tierra. Sus poemas, siempre cargados de un sentimiento penetrante, hablan de su profunda sapiosexualidad, del amor a los seres humanos y su conexión irrenunciable con México, su país natal.

Uno de los aspectos más destacables de la obra de Calva Morales es su capacidad para integrar el saber en su vida diaria, para utilizarlo como un puente hacia los demás, en un esfuerzo por iluminar y elevar rumbo al progreso y la prosperidad. Su compromiso con la educación y la difusión del conocimiento es muestra de su creencia en el poder transformador de la educación y la cultura.

En esta edición especial, también celebramos la forma en que Salvador Calva Morales ha utilizado Sabersinfin como una plataforma para compartir su visión del mundo. A través de artículos, relatos, poemas, y próximamente dramaturgia y actuación, ha enriquecido intelectual y espiritualmente a sus lectores, demostrando que el saber humano es vasto y profundamente conectado con las experiencias diarias y personales de cada individuo.

El Dr. Calva Morales nos enseña que ser un polímata no es simplemente acumular conocimientos en diversas disciplinas, sino más bien la capacidad de ver el mundo a través de múltiples lentes y compartir esa visión de manera que enriquezca a los demás. Su obra –cuarenta y tantos libros al momento de celebrar su natalicio–, es un recordatorio de que, en un mundo cada vez más especializado y compartimentado, la verdadera erudición reside en la capacidad de conectar puntos a través de disciplinas, culturas y experiencias personales.

Al celebrar el octogésimo primer aniversario de Salvador Calva Morales, también celebramos su incansable espíritu, su profunda humanidad y su inquebrantable fe en el potencial humano para el bien. Este número especial es tanto una celebración de su vida como un llamado a todos nosotros para vivir de manera tan rica y reflexiva como él lo ha hecho.

Con cada página, invitamos a nuestros lectores a sumergirse en la mente y espíritu de un hombre cuya vida ha sido una constante búsqueda de la verdad, la belleza y el entendimiento. Es nuestro sincero deseo que esta edición especial inspire a otros a explorar, cuestionar y contribuir al caudal de conocimiento que Salvador Calva Morales ha ayudado a expandir.