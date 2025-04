Desde sus inicios, Alfa Romeo ha sido una marca que se ha definido por la deportividad, la estética y la emoción que inspiran sus distintos modelos. Unos rasgos que, sumados a la fotogenia de sus automóviles más legendarios, han ayudado a una relación larga e intensa con el mundo del cine. Los vehículos del “Biscione” han sabido imponerse en múltiples castings para ofrecer lo mejor de su elegancia y sus prestaciones en la gran pantalla.

“La Dolce Vita”



Con unos orígenes tan ligados al mundo de la competición, no es extraño que las primeras apariciones de Alfa Romeo en el cine estén relacionadas con carreras o eventos deportivos, especialmente documentales y noticiarios sobre sus victorias y sus hazañas en carreteras de toda Europa. Por eso, no es de extrañar que su primera aparición relevante en la cartelera fuese un film ambientado en una escudería y filmado en circuitos como el de Brooklands: la británica “Death drives through” (1935), dirigida por Edward L. Cahn, que después desarrollaría una peculiar carrera en la Serie B estadounidense, y con John Huston en su equipo de guionistas. La relación entre la marca y las carreras está muy presente en clásicos como “Le Mans” (1971), con Steve McQueen como gran estrella, en la que el Alfa Romeo Tipo 33/3 tiene un papel destacado.

Precisamente, McQueen, conocido aficionado a los automóviles de altas prestaciones, fue uno de los introductores de uno de los modelos más carismáticos del “Biscione” en el microcosmos hollywoodiense. El actor fue uno de los primeros en probar el Alfa Romeo Spider en Estados Unidos, un vehículo que conquistó la Meca del Cine hasta el punto de protagonizar escenas memorables en filmes como “El Graduado” (1967), donde Dustin Hoffman lo conducía a toda velocidad por las carreteras californianas con Simon & Garfunkel como banda sonora.

"El padrino"

Lanzado en 1966, este deportivo recogía el testigo del Giulietta Spider, que saltó a la gran pantalla en cintas clásicas como “La Dolce Vita”, de Fellini, “Chacal” (1973) o “El Eclipse”, de Antonioni con Alain Delon en el papel principal.

En Italia, los automóviles de la marca han tenido un especial protagonismo en dos de sus movimientos cinematográficos más influyentes. Tras aparecer con el Alfa Romeo 4C Turismo en la comedia “La bibestica domata”, una versión moderna de “La Fierecilla domada” de Shakespeare rodada en 1942, el “Biscione” tuvo un papel fundamental en una de las primeras muestras del neorrealismo, “Abasso la Miseria” (1945), donde un Alfa Romeo GC 1750 Turismo de 1929 era el vehículo de los protagonistas.

Sin salir de la escuela neorrealista, la película “Viento del Sur” (1959) convertía al 1900 Super en un personaje más de la trama, al simbolizar el poder del crimen organizado en Sicilia, donde estaba ambientado el film. Los parajes pintorescos de la isla también serían el decorado de vehículos como el Alfa Romeo 6C 2500 Sport, presente en “El Padrino” (1972) como automóvil de Michael Corleone en su exilio siciliano.

“Il Trucido e lo Sbirro”



Las fuerzas del orden y los delincuentes protagonistas del cine poliziesco italiano han encontrado en Alfa Romeo compañeros perfectos para sus historias intensas y emocionantes. Modelos como el Alfa Romeo Giulia y el Spider han protagonizado persecuciones memorables, convirtiéndose en símbolos del espíritu italiano y añadiendo un toque de estilo y potencia a estas películas. Si tomamos como referencia sólo el año 1976, “Roma a a Mano armata”, “Napoli violenta” o “Il Trucido e lo Sbirro” cuentan con automóviles del “Biscione” como compañeros imprescindibles de policías y ladrones. En otros países europeos, las películas de suspense también han contado con vehículos como el Alfa Romeo 2000 Berlina, como sucede en el “polar” francés “Muerte de un Corrupto” (1977), con Alain Delon y Ornella Muti.

Si se habla de espectacularidad, pocos filmes pueden rivalizar con la saga James Bond. Roger Moore, como agente más conocido del MI6 ha demostrado su habilidad y su sangre fría al volante del Alfa Romeo GTV6 en “Octopussy”. Su sucesor en la franquicia, Daniel Craig, tuvo que vérselas con los Alfa Romeo 159 Ti en una trepidante persecución que abría la película “Quantum of Solace” (2008). También en el género del thriller de espionaje, el Alfa Romeo 156 Sportswago tuvo una aparición destacada en “El Juego de Ripley” (2002).

La frase atribuida a veces a Niki Lauda “El Alfa Sprint es el coche que me ha enseñado a conducir realmente rápido en carretera”.