El Betis mira incluso a la segunda plaza (75-71)

San Pablo continúa siendo inexpugnable para los rivales del Betis Baloncesto. El Movistar Estudiantes, el gran histórico de Primera FEB y favorito principal a lograr la otra plaza de ascenso a la ACB, ha caído por 75-71 en un partido con un final apoteósico en verdiblanco, quienes tuvieron además en su mano ganar al "average" particular -lo han igualado- y que miran de lleno, con permiso del Fuenlabrada, a la segunda posición que siguen ostentando los colegiales.



Parecía que el equipo del Ramiro de Maeztu sería el primero en ganar en el polideportivo sito entre Kansas City, la calle Éfeso y la calle Dr Laffón de Soto, pero ni por esas. De ello se encargó en el tramo final Vitor "Supermán" Benite con tres triples y once puntos decisivos, cuando la bola más quemaba y cuando el triunfo del Estudiantes sobrevolaba las gradas.

Un final digno de la ACB con un ambiente digno de la máxima categoría del baloncesto nacional. Y quién sabe incluso si una antesala del duelo, pese a que aún falta mucho, que pudiese decidir incluso la plaza de ascenso que dejará para el resto, salvo sorpresa, el San Pablo Burgos, a quien la derrota del Estudiantes le ha hecho un favor enorme, teniendo que visitar Madrid en la jornada final.

Betis, de inicio Tras un comienzo igualado, aunque con ligera ventaja visitante, el Betis comenzó a activarse gracias, cómo no, a sus tiradores: Benite, Hughes y, aunque desde dentro, Jelínek. Si añadimos que Tunde sumó unos minutos sumamente intimidatorios con dos soberanos tapones a Barro, es fácil suponer que el primer parcial acabó teniendo un claro color verdiblanco, que se marchó 18-12 arriba con una canasta final de Cvetkovic.

Había debutado el último fichaje del Betis, Boris Dallo; aunque al alero francés aún se le vio falto de forma. Algo de tiempo tiene para ir cogiendo tono de cara a los playoffs: su equipo le necesitará.

Radoncic, máximo anotador de su equipo con 18 puntos, inició el segundo cuarto en vena anotadora, desde dentro y desde fuera. Con siete puntos seguidos su equipo logró la máxima renta hasta el momento, 8 arriba (25-17). Pero este período tuvo claro color estudiantil.

"Estu", mejor en el segundo Entre otras cosas porque si Radoncic anotaba en verdiblanco, en la zona ofensiva del Estudiantes mandaba Kravic. El serbio fue una pesadilla con sus diez puntos al descanso, pero no fue el único. Los del Ramiro apretaron un poco sobre un Betis que bajaba el nivel; y un triple de Alonso más otra canasta de Alderete devolvían la delantera a los visitantes, que acabaron yéndose a vestuarios cuatro arriba (34-38).

Tras el intermedio, y tras una emotiva declaración de boda sobre el parquet de San Pablo en los minutos de descanso, el tercer cuarto no fue en absoluto un dechado de grandes virtudes baloncestísticas, aunque la intensidad y la emoción no decayeron un ápice. Estudiantes salió con la firme intención de hacer ya los deberes, y así pudo ser, porque el veteranísimo Granger y Rubio amenazaban con la escapada visitante (36-43, min 22).

No obstante, dos triples de Hughes devolvieron al Betis al partido; y pese a la irregularidad prevaleciente el resto del cuarto se movió entre los dos o tres puntos a favor del Estudiantes. Radoncic llegó a empatar a 47 con un 2+1; pero un triple de Andric y un alley hoop de Barro a pase de Granger dejaron la renta en tres para los colegiales.

Apoteosis verdiblanca en San Pablo Mas todo lo que faltó de calidad en el tercer cuarto nos lo dio de más el último. Estudiantes, como en el período anterior, amenazaba con la escapada, esta vez de forma más seria dado que nos metíamos en la zona caliente (49-57, min 32). Pero el Betis no se lo permitió, a pesar de los esfuerzos de Kravic y de un Granger que dominaba por momentos de forma clara el "tempo" de la situación.

De mantener al Betis con vida se encargó Hughes, con dos triples muy importantes antes de que Benite tomara la batuta, se enfundara el traje de superhéroe y se encargara de decantar el duelo para los suyos.

Primero les acercó a uno (62-63) con un triple; luego, con otro, les devolvió la delantera de la que no disfrutaban desde el segundo cuarto, y que ya no dejarían más (67-66); luego, tras defender su equipo como leones, alargó la ventaja a tres (69-66 a 1:30); y por último, tras una nueva canasta fácil de Kravic, se encargó de apuntillar a los colegiales con su tercer triple estratosférico en este tramo (72-68).

Es más, el Betis llegó incluso a superar provisionalmente el "average" particular -en la ida fue +4 para el "Estu"- al ponerse 7 arriba, pero un tiro libre fallado por Hughes y una falta a destiempo sobre Granger que supuso tres tiros libres para el uruguayo dejaron la ventaja final en cuatro, que no es poco.

Y es que este Betis, a la espera de recibir a Obradoiro y Fuenlabrada, muestra ya con sus 22 victorias su candidatura a terminar incluso segundo... y, por qué no, a ganarles incluso a todos por la mano en el play-off. Ya se irá viendo.

75- REAL BETIS BALONCESTO: Renfroe (6), Hughes (16), Benite (16), Suárez (4), De Bisschop (2) -cinco inicial- Tunde (2), Cvetkovic (4), Dallo (1), Kasibabu (2), De la Torre (2), Jelinek (3) y Radoncic (18). 71 - MOVISTAR ESTUDIANTES: Granger (14), Rodríguez (4), Rubio (8), Alderete (5), Kravic (16) -cinco inicial-, Andric (11), Sola (-), Alonso (6), Díaz (3), Garino (2) y Barro (2). PARCIALES: 18-12; 16-26;18-19,15-14 y 26-19. ÁRBITROS: Ariadna Chueca, Juan P. Morales y Alejandro Benavente. Sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: 28ª jornada en Primera FEB. Pabellón San Pablo (Sevilla). Unos 2/3 de entrada y gran ambiente en las gradas.