Hábitos saludables y prevención: diez claves para afrontar los retos de la salud en España

En España, aunque la esperanza de vida al nacer se sitúa en 83,1 años de vida, según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, persisten desafíos significativos en materia de salud pública.

Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer fueron responsables del 26,5% y del 26,6% de las muertes respectivamente en 2023, y siguieron aumentando en el primer semestre registrado de 2024, lo que subraya la necesidad de fomentar la prevención y la adopción de estilos de vida saludables. Además, la incidencia de enfermedades prevenibles sigue siendo motivo de preocupación en el país.

La Organización Mundial de la Salud apunta que, en 2025, se espera que se diagnostiquen aproximadamente 2.300 nuevos casos de cáncer de cuello de útero en España, afectando principalmente a mujeres jóvenes de entre 35 y 50 años. Asimismo, la tuberculosis ha resurgido como una amenaza significativa para la salud pública, con un aumento notable de casos en regiones como Cataluña, Galicia y el País Vasco, según datos proporcionados por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Y sin olvidar los problemas de salud mental derivados del día a día. Sin ir más lejos, un estudio reciente de InfoJobs desvela que, en tres años, se ha duplicado la detección de estas enfermedades como consecuencia del entorno laboral.

Esta situación refleja la importancia de adoptar hábitos saludables y de participar en programas de prevención y detección temprana. En este contexto, y en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, Mar Santamaria, Responsable de Atención Farmacéutica de PromoFarma by DocMorris, comparte el decálogo esencial para fomentar un estilo de vida saludable y mejorar la calidad de vida de las personas.

Diez pasos hacia el bienestar: el decálogo para una salud óptima

El movimiento es pura vida. Camina, corre, ¡muévete! Incluye, también, algo de ejercicio de fuerza durante la semana. Mantener y potenciar la masa muscular es una buena “garantía de salud” a corto y largo plazo.

¡Una vida con menos tóxicos!: porque el verdadero “detox” consiste en abandonar o reducir al máximo hábitos tóxicos. Especialmente, el tabaco (incluido el vapeo) y el alcohol. Si no sabes por dónde empezar: pide ayuda a un profesional de la salud.

Dale al “pause” e invierte más tiempo en descansar. No se pueden cargar las pilas sin un buen descanso por la noche. Según la Sociedad Española de Neurología, los trastornos de sueño afectan al 22%-30% de la población. Sabemos que hay épocas de todo y que hay muchos factores que alteran el descanso, pero, por pequeños que sean, potencia los buenos hábitos de higiene del sueño.

Desacelera el ritmo. La aceleración nos resta energía y salud. Por eso es tan importante la gestión del estrés. Vivimos inmersos en un ritmo frenético. El primer paso es tomar conciencia de ello y aplicar, en la medida de lo posible, las herramientas y pautas que mejor nos sirvan para desacelerar y procesar los desafíos de la vida.

Come colorido, potencia los alimentos de fuentes vegetales. Está demostradísimo que una dieta más rica en frutas y hortalizas suma salud. Inspírate en la Dieta Mediterránea: aceite de oliva virgen extra, legumbres, frutos secos, platos llenos de arcoíris de colores (vegetales) y proteínas de buena calidad: pescado azul.

Comparte tu tiempo y cuida tu red de soporte. Y es que somos seres sociales, que necesitamos de esta “red” para sentirnos bien y apoyados. Desde compartir hobbies, a reforzar los vínculos con la familia, los amigos, los vecinos. Compartir es vivir.

Mima los sentidos. En el día a día, estamos muy inmersos en lo racional: en el trabajo, en la organización doméstica. Da espacio para los sentidos: sabor (comida rica, un capricho), oído (música, silencio reparador), vista (espacios abiertos, naturaleza), tacto (caricias, masajes) y olfato (el aceite esencial que te gusta, el olor a lluvia...). Reconecta con los sentidos.

Limita la multitarea. ¡Una cosa después de la otra! Este es un hábito (mal hábito) que nos roba mucha energía y capacidad de concentración. Cada vez nos cuesta más focalizarnos en una sola tarea, lo que comporta una peor organización y una sensación de no llegar a todo que es abrumadora. Tenerlo en cuenta nos permite reconducirlo.

Sí al cuidado de la piel. Sin caer en rutinas imposibles o complicadas, ni obsesionarse con los signos de la edad, contar con unas buenas pautas de cuidado de la piel corporal y facial nos ayuda a “sentirnos bien en nuestra propia piel”. Si tienes que priorizar un paso: no te olvides de la fotoprotección.

Los “chequeos” periódicos también son importantes. La salud de la boca influye en el estado de salud general, ni más, ni menos. Mantener tus revisiones odontológicas al día, así como de ginecología/urología, las vacunas actualizadas y otras revisiones preventivas que te sugiera tu médico/a de referencia puede prevenir y subsanar problemas de salud más serios a futuro.