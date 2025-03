Veterinarios y sus perros en manifestación, frente a la Xunta de Galicia de San Cayetano y la Delegación del Gobierno, en A Coruña

Es alarmante como un RD 666/2023 puede conseguir saltarse todos los derechos humanos y de los animales. Todos hemos tenido, tenemos y tendremos familia de otras especies y queremos tenerlas el mayor tiempo posible con nosotros, ya que Dios les dio una vida corta. "Políticos, no les recorten más la vida a nuestros familiares, tan amados como los que más duran. No cometan ese delito contra la humanidad, no tienen ustedes derecho, aunque hayan estudiado en sus facultades la carrera de Derecho. Pues esto no es ir derechos por la vida ni los principios fundamentales del bienestar en general". Más o menos esta idea me expresaron, dos jóvenes estudiantes de Políticas, asistentes a la convocatoria.



Las manifestaciones se llevaron a cabo en Santiago, San Cayetano, frente a la Xunta de Galicia y en A Coruña, frente a la Delegación del Gobierno. Estuvieron concurridas por personas y perros, todos reclamando al unísono por la salud y la atención apropiada en caso de enfermedad. Los perros ladraban también muy alto, para que se escuchase su voz, su grito desesperado a la vida que les dio el Señor. Nuestro Señor.

"Estarle quitando derechos a los animales, a esas criaturas, no es ser una persona legal ni estar de parte de los buenos. Ellos aman sus vidas. Nosotros tenemos la obligación de cuidárselas". Así me lo expresaron, un par de veterinarios asistentes.

"Además, los seres humanos, por uno de ellos se hacen cosas, tratamientos, y el resto de especies son más que seres humanos, porque nada es más ser de Dios, que sus Creaciones. A nada más quiere, que a sus criaturas". Esta es la opinión de una mujer en silla de ruedas, asistente también a la manifestación.



Las reivindicaciones son varias, ejemplo: un IVA de un 21% les parece exagerado, puesto que los familiares peludos, no son artículos de lujo. Esto acabará dificultando la tenencia de perros, gatos y otras especies en casa. Esto perjudica el porvenir de las adopciones de uno o varios de ellos, "es un puñal que nos clavan por la espalda", apunta la veterinaria más joven del grupo.

Quieren que al igual que en el resto de Europa, los tratamientos médicos completos sean dispensados por los veterinarios, de forma que el animal tiene un tratamiento íntegro antes, y es mucho mejor para su salud. Cuánto antes sea tratado, antes recuperará su bienestar y las ganas de vivir. El nuevo sistema de comunicación de prescripciones PRESVET restringe el acceso a los antibióticos por parte de los veterinarios, con lo cual los animales se recuperan lentamente.

En 2014, los veterinarios redujeron el uso de antibióticos en un 70%, frente al 13,5% que se ha visto reducido en personas. Con esto se consigue que a la hora de necesitar un antibiótico el animal responda mucho mejor al tratamiento. Los veterinarios lideran la lucha contra la resistencia frente a los antimicrobianos, puesto que están en primer lugar en cantidad de logros, como podemos ver en estos porcentajes. De modo que ellos piensan que lo están haciendo muy bien, y a la vista de los datos es así. Así que tampoco es cuestión de castigarlos con Reales Decretos tan estrictos y que van en contra del sostén de la vida.

Aprendamos finalmente, todos debemos vivir, y si es lo mejor posible, máxima puntuación para ti. Aprendamos como seres que amamos la vida de otros, la vida en su conjunto, la vida, la vida, la vida. Mantengamos lo que nos dan y lo único que tenemos, tengamos fe en nuestro Creador que tras la muerte, les veremos, a aquellos que ya han partido, rompiéndonos el corazón, aquellos que nos muestran frágiles, ante las decisiones de Dios. Vivamos y respiremos, necesitamos amor, y que empiece por los políticos, seres vigilados en el paso a paso desde el cielo que no vemos, pero intuímos, no muy lejos, no ante las manos obreras de Dios. No ante unas manos que se nos acercan fácil incluso desde muy lejos, que nos tocan e impulsan a luchar por sus bebés, aquellos que tanto importan, que tantas sonrisas crean, que nos ayudan a seguir y disfrutar con la luna llena mientras nos iluminan bonito, todo un soporte de estrellas.

Creo que se entiende la idea, desde aquí alzo su voz, no soy más que un ser cualquiera, que un día también nació, fui persona y no un perrito, pero no soy superior. Nada supera sus ansias de estar juntos a sus padres y hermanos y comunicar su AMOR. Nada es más que su fidelidad, sus ojos iluminados, sus gestos enamorados, su corazón encantado. Nunca les superaremos, pero al menos alimentemos con la acción, un camino recorrible por sus tesoros que encierran, por sus voces afinadas y su lealtad inmaculada.



Dedico este artículo a mis amados gatos Pocho, son dos vaquitas blanco y negro. De parecido carácter y muy amorosos. Dios los bendiga eternamente. Siempre les estaré agradecida.