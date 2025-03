En España es tendencia cuidarse más. El interés por salud y belleza crece a triple dígito

Coincidiendo con la celebración del evento Infarma en Barcelona, Shopfully, líder europeo del Drive to Store, ha analizado la evolución del sector salud, belleza y cuidado personal en los dos últimos años. El estudio revela un crecimiento sostenido del interés de los consumidores españoles por estas categorías, que experimentan un nuevo impulso tras el descenso provocado por la pandemia y la contención del gasto.



Desde 2022, las búsquedas relacionadas con salud y bienestar junto con belleza han aumentado anualmente un 153%*, lo que refleja una clara recuperación del foco de los consumidores en el cuidado físico. Este interés también se traduce en el comportamiento de compra: un 47%** de los españoles declara que no se limita al adquirir productos relacionados con el bienestar, como cosmética, farmacéuticos o artículos de cuidado personal.

Supermercados y folletos: impulsores del crecimiento

La reactivación del consumo ha venido acompañada de un mayor dinamismo en las promociones. En el último año, la presencia de productos de cuidado personal en folletos promocionales en la plataformas de Shopfully (Tiendeo) ha crecido un 429%. Paralelamente, las búsquedas en torno a estos productos se han incrementado en un 284%, y las interacciones por parte de los usuarios han aumentado un 372%.



La tienda física se mantiene como canal preferido

Pese al avance del canal digital, la tienda física sigue siendo el lugar de compra preferido para estas categorías. El 75%* de los españoles prefiere adquirir productos de belleza en establecimientos físicos, porcentaje que asciende al 88%* en el caso de los productos farmacéuticos.

Promociones, estacionalidad y fuentes de información

El consumo en este sector presenta una clara estacionalidad. En diciembre y julio, las búsquedas espontáneas sobre productos de salud y farmacéuticos aumentan un 36%* y un 22%*, respectivamente, en comparación con la media de los meses anteriores.

En cuanto a las fuentes de información, la televisión sigue siendo la fuente principal. No obstante, el folleto —en formato físico y digital— mantiene una gran relevancia: uno de cada cuatro españoles** lo consulta al menos una vez por semana para decidir qué productos de salud o cuidado personal adquirir.

Las promociones siguen siendo un factor decisivo en el proceso de compra. Un 68%** de los consumidores considera importantes las ofertas en productos de droguería y cuidado personal, mientras que el 62%** lo afirma en relación con productos de salud y farma. Además, los compradores esperan encontrar promociones de este tipo, al menos, entre dos y tres veces al mes.

Nuevas dinámicas de compra impulsadas por los jóvenes

Aunque el canal físico sigue dominando, el comercio electrónico y la omnicanalidad están ganando terreno, sobre todo entre los consumidores más jóvenes. Los menores de 30 años muestran una mayor predisposición a comprar productos de salud en marketplaces y en sitios web de retailers, lo que anticipa una transformación progresiva de los hábitos de compra en los próximos años.

El auge del sector salud y belleza en España refleja tanto un cambio de mentalidad como la consolidación de nuevos patrones de consumo, en los que la experiencia en tienda, la personalización de las promociones y el acceso a información relevante seguirán siendo determinantes para conectar con el consumidor.