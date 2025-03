​Rabietas que buscan división

Dicen los viejos no tan viejos que hubo un tiempo en el que las actitudes de la gente eran coherentes con planteamientos ideológicos previos. Se seguían los mandatos político-sociales, fueran de derecha o izquierda, y eran un modelo que se aceptaba con sus normas y dogmas, pero también se arropaba bajo la seguridad de participar en un cierto orden común. La posmodernidad barrió aquellos edificios ideológicos que explicaban el mundo, y es cierto que en ciertos aspectos fue liberador, pero también que su ausencia dejó una desorientación cuyo única y equivocada salida parecía ser el consumo, y llegamos a hoy, un hoy dominado por la inmediatez del me gusta, y me gusta ahora, y el resto no existe. Buenos o malos, aquellos valores se perdieron, y la historia no tiene marcha atrás, pero la forma de vida actual ha llenado de pacientes las consultas de los psicólogos y de compradores compulsivos las plataformas online. Existen en la actualidad los llamados propulsores de la “rabieta irracional”, que son lo contrario a lo que debería ser la “sociedad de la satisfacción”, y “esos rabiosos de la vida” manifiestan frustración y buscan la división de la sociedad.