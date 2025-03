Félix Ramiro: una trayectoria de pasión, innovación y elegancia masculina

Con más de 35 años de trayectoria en el mundo de la moda masculina, Félix Ramiro se ha consolidado como uno de los diseñadores más reconocidos en España. Su pasión por los tejidos y la confección nació en la infancia, entre las máquinas de coser del taller de su tío, y desde entonces, no ha dejado de evolucionar y reinventarse. Su estilo, que combina elegancia, sofisticación y una fuerte identidad propia, ha vestido a numerosos artistas, escritores y presentadores.



En esta entrevista, Félix Ramiro nos abre las puertas de su universo creativo, compartiendo su visión de la moda, sus retos como diseñador y su fuente inagotable de inspiración. Desde sus inicios en Menasalbas, Toledo, hasta su consolidación en la industria, descubrimos la historia de un hombre que ha convertido su pasión en una marca de referencia.

1-Su pasión por la moda ¿le viene de familia? Sí, mi tío Dionisio tenía un taller de confección y yo pasaba mucho tiempo allí. Aunque realmente, desde niño ya tenía inquietudes artísticas. Mi madre me parió con arte.

2- ¿Qué enseñanzas ha aprendido en el taller de su tío? Desde niño entraba en el taller de mi tío, y aunque a veces entraba por curiosidad, aprendí mucho sobre telas y confección.



3- ¿Siempre quiso ser diseñador o tenía otros sueños? De pequeño decía que quería ser actor o presentador de televisión. Me atraían muchas disciplinas artísticas, pero con el tiempo me di cuenta de que mi camino era la moda.

4-¿Cuál es el mayor reto a la hora de sacar una colección? El mayor reto es mantenerse innovador y seguir comunicando mis ideas a través de la moda. Gracias a Dios, estoy en un momento muy bueno en mi carrera, donde puedo expresar mi creatividad sin límites.

5- ¿Dónde encuentra la inspiración para sus diseños? En muchas cosas: en una canción, una imagen, un gesto. Pero sobre todo en la música. Para mí, la música es tan importante como el agua o el aire, es mi fuente principal de inspiración.

6-Tiene una trayectoria dilatada en el tiempo. ¿Cómo ha sido su evolución? No ha sido fácil. Al principio, nadie te apoya, ni siquiera la familia, porque lo veían raro o no lo entendían. En un pueblo, lo normal era estudiar una carrera más convencional. Pero yo seguí mi camino porque lo tenía claro, sin molestar a nadie, y fui construyendo mi propia trayectoria.



7-¿Cómo es el hombre para Félix Ramiro? Un hombre libre, independiente y auténtico. Un hombre que no se disfraza al vestir, sino que potencia su imagen. Mi trabajo como diseñador es suavizar defectos y resaltar las virtudes, igual que lo hace un buen arquitecto con un edificio.

8- ¿Tiene alguna prenda a la que le tenga especial cariño? De cada colección hay alguna prenda especial. Hay muchas, pero recuerdo especialmente una de 1990, en el desfile del Corpus en Toledo. Era un traje cruzado tipo smoking, con una cola de 16 metros que el modelo desplegaba al final de la pasarela. Fue un desfile muy especial porque se hizo como acto reivindicativo para mantener la celebración del Corpus el jueves y no cambiarla al domingo.

9-Han pasado cinco años del COVID-19. ¿Cómo ha afrontado esta nueva etapa? Tuve la gran suerte de vivir encima de mi estudio, así que podía bajar a trabajar todos los días. Eso me permitió mantenerme activo y seguir creando. Afortunadamente, hemos sobrevivido y seguimos adelante con más fuerza.



10-Muchos famosos llevan sus trajes. ¿Hay alguien en especial que le gustaría vestir? Me enorgullece haber vestido a muchos cantantes, escritores, periodistas y presentadores. Pero si tuviera que elegir a alguien, me encantaría vestir al rey Felipe VI. Llevo más de 35 años en el mundo de la moda, todos los clientes para mí son importantes.

11-Qué opina sobre la incorporación de materiales innovadores y sostenibles a la moda? Para mí es algo imprescindible y fundamental. Félix Ramiro lleva utilizando tejidos sostenibles bastantes temporadas, lo que pasa que no es fácil encontrar fabricantes de tejidos sostenibles y además con certificado. A mí me cuesta bastante. Si son sostenibles sin certificado, yo no me fío.

12- ¿Qué proyectos tiene a futuro? Mi principal objetivo es consolidar la empresa y fidelizar a nuestros clientes. Una vez logremos esa estabilidad, abriremos nuevos caminos. Pero, sobre todo, quiero disfrutar de lo que hemos conseguido.



