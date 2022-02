Todo lo que necesitas saber sobre los diferentes tipos de sexualidad e identidad de género Los diferentes conceptos con sus respectivas definiciones ayudan a entender mejor la diversidad sexual Redacción

Vivimos en un mundo en el que existen muchas etiquetas en torno a la sexualidad. En los últimos años, el vocabulario sobre identidad de género y orientación sexual ha ido evolucionando. Para resolver las dudas más frecuentes, INTIMINA, compañía que ofrece la primera gama dedicada a cuidar todos los aspectos de la salud íntima femenina, con la colaboración de Irene Aterido, sexóloga y experta en ciclo menstrual, trae una guía sobre los diferentes tipos de sexualidad y sus características.



Alosexualidad

El término alosexual se utiliza para definir a las personas que SÍ experimentan atracción sexual y diferenciarlas de las personas asexuales. Las personas alosexuales también pueden ser gays, bisexuales, heterosexuales, lesbianas, etc.

Androsexualidad

Las personas androsexuales sienten atracción sexual hacia la masculinidad en general. Pueden sentirse atraídas por los hombres cis y trans o por la masculinidad en su conjunto.

Asexualidad

Las personas asexuales experimentan poca o ninguna atracción sexual. Estas personas pueden mantener relaciones sexuales en ocasiones para evitar conflictos de pareja o para tener hijos. También pueden sentir una atracción romántica, enamorarse.

Bisexualidad

La bisexualidad solía definirse como aquellas personas que sentían atracción por hombres y mujeres. Sin embargo, esta definición se ha ampliado para incluir la atracción romántica y/o sexual por personas de más de un género, lo que lo convierte en un término paraguas.

Demisexualidad

La demisexualidad se encuentra en el espectro de la asexualidad. Las personas demisexuales normalmentesolo experimentan atracción sexual después de haber formado un fuerte vínculo emocional con alguien.

Género fluido

La identidad de género puede cambiar con el tiempo en algunos casos. El término “género fluido” da nombre a la experiencia y el espacio para explorar una identidad cambiante.

Gay

Los hombres gays experimentan una atracción romántica y/o sexual por personas de su mismo género. Aunque el término utilizado sea “gay”, en Latinoamérica las lesbianas se autodenominan gay y en España algunas mujeres (y hombres) que se sienten atraídas por mujeres utilizan queer.

Ginosexualidad

Las personas ginosexuales experimentan atracción sexual hacia la feminidad en general. Las personas ginosexuales pueden sentirse atraídas por las mujeres cis y trans o por la feminidad en general.

Heterosexualidad

Las personas heterosexuales se sienten atraídas por personas de otro género exclusivamente. Aunque normalmente se piensa en personas cis, las personas trans también pueden ser heterosexuales.

Homosexualidad

Este término suele referirse a las personas que se sienten atraídas por el mismo género, aunque está en desuso y puede incluso considerarse despectivo por parte de ellas.

Lesbiana

Las mujeres, independientemente de si son cisgénero o no, pueden utilizar el término lesbiana si se sienten atraídas por personas de su mismo género.

Pansexualidad

El término pan significa "todo". Las personas pansexuales pueden sentirse atraídas romántica o sexualmente por personas de cualquier género (cis o trans).

Queer

Aunque en inglés se consideraba un término despectivo, muchos grupos LGBTQIA+ se han apropiado de la palabra como un término para cualquier persona que no se defina como cisgénero o heterosexual. Su opuesto es “normativo”.

Sapiosexualidad

