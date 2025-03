“Creo firmemente que una obra literaria, un poema, una novela, debe surgir enteramente de la creatividad humana”

Querida familia planetaria, hoy tengo el honor y privilegio de presentarles a través de esta amena entrevista a Concetta La Placa, poeta, escritora, activista social, promotora cultural, traductora, humanista y defensora de los derechos humanos italiana. Nuestra invitada, le canta a través de sus versos al amor, al tiempo, a la vida, etc. Leer a Concetta es disfrutar de una exquisita poesía desbordada de reflexión ya que es una poesía que nace de lo más profundo de su alma, 100% recomiendo su obra literaria.

En esta charla hablamos de diversos temas, nos cuenta quienes han influenciado en su obra, también nos comparte algunos aforismos de su autoría. Espero que puedan disfrutar mucho de esta entrevista y para quienes no conocen a esta autora italiana están cordialmente invitados a conocer su trabajo poético.

Concetta La Placa



¿Cuántos años tenía cuando inició a recorrer su mundo literario? Saludos estimado Carlos, es un verdadero placer para mí poder responder a tus preguntas. Empecé a escribir cuando era adolescente. Ya entonces sentía dentro de mí el impulso de escribir pequeños pensamientos y poemas libres. Sucedía a menudo cuando, en las tardes de verano, contemplaba desde la terraza de casa de mis padres ciertas maravillosas puestas de sol sicilianas en un cielo azul claro que flameaba rojo, dando imágenes que eran pequeñas obras maestras del arte de la naturaleza.

Desde los 15 años escribe poesía: ¿cuáles eran los temas de los que más escribía en su albor poético? Eran temas que partían de la belleza de la naturaleza, así que más que nada daba rienda suelta a mi espiritualidad y emotividad, provocada por la belleza de la naturaleza que me rodeaba suspiraba por una hermosa puesta de sol y combinaba mis sentimientos de niña con lo que la naturaleza despertaba en mí.

No se puede decir que fuera indiferente al mundo que me rodeaba. Todo era profundamente importante para mí y para mi introspección.

Solía escribir sobre puestas de sol, latidos adolescentes, el mar y el infinito. El amor cósmico me había conquistado ya entonces. Siempre he tenido una sensibilidad hacia la belleza como armonía, desde que era poco más que una niña.

El primer poema, «Once», estaba dedicado a un amor de juventud. Lo comparé con una estrella «la más» bella, la más misteriosa, la única en la que se ahogan mis pensamientos« (cit.). Este poema se publicó a los dieciséis años, en un semanario nacional titulado “Confidenze”, de Milán, y en concreto en la columna »E' Nato Un Poeta« (»Nace un poeta"), dirigida por Marco De Poli.

Como activista social ¿cuáles han sido las políticas sociales que ha promovido en su ciudad? Desarrollé una brillante carrera en el campo del trabajo social, la administración pública y la defensa de los derechos humanos. He dedicado mi vida profesional a promover políticas sociales, apoyar a comunidades vulnerables y mejorar los sistemas públicos de bienestar en Italia.

Mi carrera empezó en los servicios sociales y el desarrollo comunitario, donde trabajé en la aplicación de políticas, la gestión de casos y los programas de bienestar social. Como trabajadora social, fui miembro activo de la asociación profesional italiana de trabajadores sociales, contribuyendo a debates políticos y reformas encaminadas a reforzar los sistemas de protección social.

A lo largo de los años, he colaborado con organismos gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones académicas para desarrollar enfoques innovadores de la gestión del bienestar social. También he participado en programas de formación profesional acreditados por el sistema jurídico y universitario italiano, que han contribuido a reforzar mis competencias en administración, justicia social y defensa de los derechos humanos.

Además de mi trabajo en servicios sociales, he participado en actividades de formación y tutoría, compartiendo mis conocimientos con aspirantes a trabajadores sociales y responsables políticos. Mis contribuciones al bienestar de la comunidad y a la administración pública me han valido el reconocimiento como defensora de los derechos humanos.

En muchas partes del mundo los derechos humanos son prácticamente “invisibles”: ¿qué mensaje le envía a la población que vive actualmente en tales circunstancias? Hacer respetar los derechos humanos en el mundo es un gran reto. Su observancia depende en última instancia de la buena voluntad de cada Estado. A través de diversas iniciativas, instrumentos e instituciones, la comunidad internacional de Estados y las Naciones Unidas promueven los derechos humanos.

Los derechos humanos son derechos inalienables a los que toda persona tiene derecho, sin distinción, en virtud de su humanidad. Son universales y fundamentales, es decir, esenciales para la dignidad humana, la supervivencia y el desarrollo. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes y en muchos países son invisibles, como usted dice. Son especialmente importantes allí donde no hay democracia, sino gobiernos dictatoriales.

En realidad, todos los Estados deben respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos. Pero no siempre es así en todos los Estados. Hay tres categorías de derechos humanos: derechos civiles y políticos, por ejemplo el derecho a la vida, el derecho de reunión y el derecho a la libertad religiosa. También están los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo el derecho al trabajo, a la educación y a la seguridad social.

Y por último, es bien sabido que en algunos países estos derechos no se extienden a todos los ciudadanos (por ejemplo, las mujeres no pueden conducir, estudiar y muchos otros derechos no están garantizados por ellos).

Para garantizar el cumplimiento de estos derechos, la ONU y la comunidad internacional se han dotado de los siguientes instrumentos jurídicos: el fortalecimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; los Tribunales Penales Internacionales de la ONU para Ruanda y la antigua Yugoslavia; la Corte Penal Internacional; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Además, ha creado una serie de órganos encargados de la protección y el desarrollo de los derechos humanos. Estos son: el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos, ambos con sede en Ginebra, así como la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Con nueve convenciones en total, la ONU recuerda que se ha dotado de una variada caja de herramientas para proteger los derechos humanos a nivel internacional.

A diferencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Convenciones de la ONU son vinculantes para los Estados miembros y les obligan a cumplir las normas de derechos humanos. Las principales convenciones de derechos humanos de la ONU prevén comités para supervisar el cumplimiento de las disposiciones y un procedimiento obligatorio para la presentación de informes nacionales.

Al ratificar los convenios, los Estados se comprometen a presentar periódicamente al comité correspondiente un informe gubernamental sobre la aplicación de las normas en el país. El comité evalúa los informes y formula recomendaciones.

Ero hay muchos países donde está vigente la pena de muerte, donde los derechos no están garantizados y las personas están a merced de sus gobernantes, que deciden sobre sus vidas cómo y cuándo quieren. Recordemos países como Irán, donde sólo si una mujer no lleva velo es detenida, torturada y condenada a muerte. Ha habido jóvenes estudiantes iraníes que, sólo por expresar su opinión en manifestaciones públicas, han sido detenidos y ahorcados en la plaza pública. En estas naciones, la vida, que tiene en sí misma un valor inalienable, carece de valor y el vivir o morir lo deciden sus gobernantes.

La falta de derechos invisibilizados para algunas personas envía el mensaje de que no se les considera iguales a los demás que se les discrimina por su religión, su sexo, su filiación política o de casta, etc... y que, por tanto, no pueden ser personas con derecho a la justicia, a la libertad y, paradójicamente, ni siquiera a su propia vida.

Se les impide reclamar legítimamente el reconocimiento de estos derechos porque sus propios gobiernos no les protegen con leyes justas y equitativas ni con planes educativos adecuados y ad hoc, y no pueden expresar su libre opinión ni expresarse públicamente. Se les impide desarrollar su potencial como seres humanos.

¿De qué manera ha sabido aprovechar las tecnologías del presente en su trabajo literario? La tecnología nos ha ayudado mucho a ser más eficientes, aumentando así nuestra productividad. También nos ha ayudado mucho a ahorrar muchos recursos como tiempo y dinero y estos son grandes beneficios que no se pueden ignorar.

La tecnología de la información, Internet, no sólo nos ha permitido realizar compras en línea y acceder a información de forma rápida, sencilla y muchas veces incluso gratuita. Nos ha permitido comunicarnos con personas de todo el mundo, de una forma más fácil y rápida y por tanto nos ha permitido tener un intercambio cultural de mundos lejanos y completamente diferentes entre sí, acercándolos y enriqueciendo a personas de diferentes nacionalidades y culturas y tradiciones, gracias a la adquisición de la diversidad.

Definitivamente ha cambiado la forma en que nos conectamos e interactuamos con los demás. Ya no se trata de una socialización puerta a puerta o entre personas conocidas, sino de una socialización con intercambios culturales en una plataforma social que en pocos momentos nos permite tener en nuestras manos elementos (poemas, tratados, artículos, biografías) directamente y rápidamente en nuestras casas, mientras estamos sentados en nuestros escritorios y no a través de investigaciones en bibliotecas o librerías. La cultura está al alcance de cualquiera que tenga un mínimo de alfabetización digital.

¿Qué opina de los escritores que utilizan la inteligencia artificial (IA) para desarrollar sus trabajos creativos? Ahora, con la llegada de la Inteligencia Artificial, muchos escritores y creativos la están utilizando para desarrollar sus obras. Nunca lo acepté. Creo firmemente que una obra literaria, un poema, una novela, debe surgir enteramente de la creatividad humana.

Para mi, de hecho, una obra literaria puede definirse como una creación artística escrita de una persona que puede ser de diversos géneros y puede tomar la forma de novela, cuento, poema, ensayo, artículo, texto teatral y cualquier otro tipo de escritura creativa, porque nace de su propio genio y es producto de su creatividad.

Soy alguien que ama los libros en papel y no los libros electrónicos, aunque la comunidad literaria en Facebook ahora publica en revistas electrónicas en línea o en antologías en archivos PDF.

Pero para mí el verdadero placer es poder hojear un libro de manera real. Lo único innovador que he introducido es la escritura que hago a través del teclado de la computadora y el teléfono celular, creando documentos literarios en línea.



¿Cuáles son los principales temas que aborda en su poesía? Mis temas son los del amor, del tiempo que fluye y nunca se detiene, de la melancolía pensando en la vida que ya he vivido y que en parte ya no está!

Principalmente hablo del amor cósmico que es el amor que respiramos a nuestro alrededor, en la armonía y belleza que brota de la naturaleza que nos rodea hasta por las pequeñas cosas que nos rodean por su belleza. No es casualidad que mi primer poemario se titule “Amor cósmico y emociones en el viento”.

En un poema de su autoría titulado: “El valor del amor hoy”, menciona que; “el amor verdadero no se desmorona, sino que permanece firme e íntegro por la eternidad, gracias a sus poderosas y profundas raíces sentimentales, alimentadas por una capacidad profunda que toda persona posee: el acto de saber darse al otro, generosamente, sin límites y sin condiciones.” ¿Cómo descubrir el verdadero amor en tiempos de redes sociales? No lo sé, porque nunca me he enamorado de la red social en los tiempos que corren. Conocí a mi amor cuando tenía 17 años y fue un encuentro fatídico. Fui como jugador de baloncesto a una cancha a jugar mi partido en las competencias estudiantiles de secundaria y vi al hombre que ahora es mi esposo, lo miré y él me miró y de inmediato fue amor.

No volvió a verme durante un año, pero tanto él como yo quedamos impresionados el uno con el otro. Después de un año supo mi nombre e hizo todo lo posible para ser presentado y cortejarme... nació este amor que es donación mutua. Incluso hoy estamos juntos y nos amamos.

Hoy creo que es más difícil conocer bien a los estonios. Sus encuentros son virtuales y cuando se conocen suelen encontrarse con extrañas sorpresas. Además, creo que muchas personas han entrado en egos y no saben vivir en pareja, donde se necesita un alto sentido de sacrificio y renuncia mutua, mucha consideración, respeto y empatía hacia la otra persona. Lo cual es difícil que suceda. Mucho después de unos meses de convivencia se separan. No saben cómo renunciar a sus necesidades personales. Cuando os convertís en pareja, aunque la personalidad siga siendo en parte personal, en parte se transforma en un pequeño grupo formado por dos personas que se respetan mutuamente.

¿Cómo describe la sensación de ver muchos de sus poemas traducidos a varios idiomas y publicados en distintos países? Es un buen sentimiento. Diría que es una gran satisfacción saber que las emociones más profundas y vibrantes de mi corazón, que logré plasmar en el papel como una imagen hecha de palabras, no quedaron relegadas a mi interioridad sino que como una corriente subterránea llegaron directo al corazón de otras personas, no sólo de mi país, sino de personas de otros lugares lejanos. By No hablo solo de mis emociones y sentimientos, sino de los sentimientos de otras personas que han aprendido mi idioma a través de un idioma diferente y lo que dicen es "sentimiento". Esto, creo, es lo que le sucede a todo poeta con su poesía, por eso, para mí es verdaderamente un motivo de gran orgullo.

¿Qué poetas han influenciado en su obra poética? Pienso un poco en todos los que estudié durante toda mi carrera de bachillerato (podría hacer una lista muy larga empezando por Dante, Petrarca, Foscolo, Leopardi, Ungaretti, D'Annunzio, Carducci, Saba, Quasimodo y Montale, Pavese y terminando con contemporáneos como la poeta italiana Alda Merini de finales del siglo pasado que con sus versos libres y su lenguaje sencillo logra emocionar y llegar al corazón con sus versos). de personas. Safo, una antigua poeta griega, también es una de mis favoritas y Emily Dickson por su gran sensibilidad.

¿Algunos de sus libros publicados, es bilingüe o todos están publicados en italiano? No, todos mis libros están publicados en italiano, pero tengo muchos poemas publicados en revistas internacionales de varios países parsis del mundo (Venezuela, México, Nepal, India, Argentina, España, Dacca (Bangladesh, Argelia, Túnez, Egipto y muchos otros también en árabe). Tengo un proyecto reservado junto con otro gran artista y políglota que ha revisado mis poemas y diseñado una maravillosa ilustración para cada uno de ellos. Se dijo que este libro de arte poético se publicaría en al menos cinco idiomas, pero luego, debido al problema de salud de mi amigo, pusimos todo en marcha. Ojalá podamos publicarlo algún día. El borrador del proyecto ya está terminado y está a la espera de ser publicado por una buena editorial especializada en libros de arte.

¿Puedes compartirnos algunos aforismos de su autoría? Crecí a través de una comunicación que me hizo mi abuelo a través de sus antiguos refranes y aforismos. Fueron mensajes efectivos que me dieron el mensaje subliminal. Y entendí inmediatamente lo que mi abuelo quería decirme. Hoy también escribo aforismos. Uno de ellos fue publicado en la Revista Internacional de Papel "Le Muse" en el Bimestral de Arte y Cultura de abril de 2017, que dice así: “Los chats nos permiten comunicarnos más rápido que las cartas antiguas, pero estas últimas nos dan algo que los chats nunca podrán darnos: la emoción de la espera”. Concetta La Placa.

Mencionaré tres más: “La fragilidad es hija de la sensibilidad y es nuestra fuerza” Concepto La Placa “Llorar no ayuda a nadie, ni tampoco perder la esperanza. Debemos vivir con la audacia de quienes se atreven a desafiar la vida cada día con sus impredecibles sorpresas (buenas o malas).” Concepto La Placa “No somos dueños del tiempo, pero somos maestros en darle un significado… el nuestro.” Concepto La Placa

¿Qué nos puede adelantar de su próxima obra a publicar? Tengo varios libros en proceso de publicación. Se trata de una nueva antología que contiene cien de mis poemas y entre ellos habrá quince poemas reseñados por un muy buen crítico literario italiano que ya ha escrito el prefacio y que no quiero revelar por adelantado. Su nombre. Entonces ya tengo una novela en borrador para revisar y publicar. Y finalmente publicaré una colección de mis aforismos.