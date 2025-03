Los pensionistas en España están viviendo una de las etapas más complicadas de los últimos tiempos. La subida constante del coste de la vida, el encarecimiento de bienes esenciales como la vivienda, la energía y la alimentación, y la falta de una actualización real de las pensiones en función del IPC, pero no del año que ya ha terminado, sino con previsión al que va a entrar, porque ya llevamos 4 meses con subidas de la inflación seguidas, todo esto está llevando a miles de personas mayores a una situación económica insostenible. Mientras tanto, el sistema de pensiones sigue sin afrontar una reforma estructural que garantice su viabilidad y el bienestar de quienes han trabajado toda su vida.

El sistema de pensiones en España se ha basado históricamente en la revalorización según el Índice de Precios al Consumo (IPC). Sin embargo, en los últimos años, la inflación ha crecido a un ritmo mucho más acelerado que las actualizaciones de las pensiones, quedando insuficiente, incluso ridícula en algunos casos, una actualización de 20€, que no alcanza ni para el pan diario del mes, dejando a millones de jubilados con mucho menos poder adquisitivo, y sin resolver absolutamente nada, tal parece que no les importa cómo viven estas personas, la ley del más fuerte.

El coste de la vida ha aumentado significativamente, y aunque se han aprobado revalorizaciones para compensar la inflación, estas no reflejan la realidad del gasto diario de los pensionistas. La cesta de la compra, los medicamentos, la electricidad y el alquiler han subido mucho más que el porcentaje en el que se han incrementado las pensiones, lo que obliga a muchos mayores a recortar en necesidades básicas.

Uno de los mayores problemas que enfrentan los jubilados en España es el alto coste de la vivienda. Aunque muchos son propietarios, los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros han subido de manera desproporcionada. Aquellos que viven de alquiler lo tienen aún peor, las rentas han alcanzado niveles históricos, y con una pensión media, es casi imposible hacer frente a un alquiler.

El precio de la electricidad y el gas ha sido otro golpe para los mayores, muchos de los cuales han tenido que reducir su consumo de calefacción en invierno para poder llegar a fin de mes. La pobreza energética es una realidad entre la población jubilada, y cada año se registran casos de personas mayores que sufren las consecuencias del frío o el calor extremo por no poder permitirse encender la calefacción o el aire acondicionado.

En un país donde el coste medio de vida sigue aumentando, una pensión de 1300 euros o por debajo, no permite a una persona pagar su vivienda, sus facturas y su alimentación sin ayuda externa. Muchas familias tienen que sostener a sus mayores, mientras que otros pensionistas se ven obligados a seguir trabajando en la economía informal o a depender de ayudas sociales. Esta situación es especialmente grave para viudas y personas que han cotizado menos años, quienes reciben pensiones aún más bajas.

El modelo de pensiones actual necesita cambios urgentes que aseguren el bienestar de los jubilados y la sostenibilidad del sistema. Algunas de las medidas más necesarias son:

- Actualización real de las pensiones al IPC y al coste de la vida real, evitando que la inflación deje sin recursos a los pensionistas, es algo que se han ganado con creces, es un derecho adquirido.

- Un aumento significativo de las pensiones mínimas, garantizando que ningún jubilado cobre por debajo de un umbral digno.

- Reformas en el sistema de cotización y financiación de las pensiones, para que no dependa únicamente de las aportaciones de los trabajadores actuales, explorando alternativas como impuestos específicos o modelos mixtos de financiación. Que ya están tardando en plantearse un modelo más eficiente y que garantice una vida digna.

- Protección de los mayores en materia de vivienda y suministros, con ayudas específicas para garantizar el acceso a una vivienda digna y a energía asequible. Como la reducción del IVA en las energías para estas personas y demás alternativas que les permitan vivir sin recortes.

Si no se toman medidas urgentes, el futuro de los pensionistas en España será cada vez más complicado. La falta de ingresos suficientes, sumada al envejecimiento de la población y la precarización del empleo actual, hace necesario un debate serio y soluciones concretas. Después de haber trabajado toda su vida, es el momento de garantizarles un retiro digno, con una pensión justa y acorde a la realidad económica actual. Hace demasiados años que esto debería de estar en marcha, pero se sigue perdiendo poder adquisitivo y no se hace absolutamente nada.