"Desarmar la Tierra" (Francisco dixit)

No es la primera vez que desde las comunidades cristianas populares (CCP) hemos denunciado todas las guerras y defendido siempre la paz. Hoy nuevamente no podemos callar -como hace la comunidad internacional y salvo pequeñas excepciones, hasta la misma ONU-.

Por ello, las CCP del estado español:

*DENUNCIAMOS públicamente, tanto la ruptura de la tregua entre Palestina e Israel (que nunca llegó a ser tal tregua ya que Israel no cesó en matar al pueblo palestino) como el recrudecimiento del genocidio en Gaza, con la consiguiente escandalosa cifra de muertos, en lo que ya cada día se parece más a la crónica de un exterminio anunciado y consumado.

*DENUNCIAMOS enérgicamente esta escandalosa "escalada bélica" con unos niveles de "rearme sin precedentes" que empobrece a los pueblos y, en contra de lo que dice el sistema, implica la reducción y recortes en gastos sociales vitales, así como la locura de esta Europa cada día más militarizada.

En definitiva, desde la coordinadora estatal de CCP denunciamos:

1. Al presidente Netanyahu, que algún día tendrá que responder ante la comunidad internacional por estos crímenes de guerra.

2. Al gobierno de Israel en su genocida misión sionista para acabar con todo lo que no sea pueblo judío.

3. El escandaloso aumento de la inversión en armento donde únicamente ganan las empresas de la guerra que día a día siguen subiendo en bolsa y donde pierde todo el mundo en especial quienes ponen los muertos y

4. Al gobierno español que con su seguidismo a los Estados Unidos está poniendo en riesgo a nuestro país, amén de dirigirnos de nuevo a las inexorables políticas de recortes del gasto social, aunque ahora lo nieguen.

En lugar de esta nueva escalada bélica de rearme sin precedentes lo que tenemos que hacer -como dijo recientemente el Papa Francisco- es "Desarmar la tierra" y por eso volvemos a recuperar nuestro inequívoco NO AL INCREMENTO DEL GASTO MILITAR y NO A LA CARRERA ARMAMENTISTICA, que equivale al sempiterno NO A TODAS LAS GUERRAS.