Pakistán y el tesoro estratégico de los Haqqani

Dedicaré este análisis a la pregunta de por qué Haqqani no es quien imaginamos. Y cómo la percepción optimista que se forma sobre él distorsiona y desvía el análisis más allá de los acontecimientos futuros en Afganistán.

Haqqani es una opción irremplazable en los cálculos y planes transregionales de Pakistán. Los Haqqani han servido durante mucho tiempo a los intereses de Pakistán y se han alineado con los planes de Estados Unidos. Esto no significa que otras ramas del Talibán estén exentas de esta regla. No; todos los talibanes y otros grupos políticos y yihadistas que han logrado presencia política en Afganistán a lo largo de más de cuatro décadas han servido a objetivos e intereses coloniales. Por lo tanto, en este sentido, no hay excepciones.

Haqqani no es un factor subversivo ni destructivo en el régimen talibán que pueda llevar al colapso y la caída del régimen de Haibatullah; contrariamente a la creencia popular, Haqqani es una alternativa de liderazgo ya preparada para la fase posterior a Haibatullah. Porque, finalmente, el juego con los Haibatullah habrá terminado. Construir una alternativa de facto es una necesidad para el proyecto talibán. Esto contradice nuestras percepciones optimistas de que Haqqani derrocará al régimen de Haibatullah y él mismo surgirá como una alternativa como Al-Jolani. No. Haqqani es un superviviente de una ideología altamente etnizada y llena de prejuicios, y no tiene intención de derrocar el régimen monoétnico talibán. Por supuesto, las diferencias entre las ramas étnicas pastunes, como los durrani y los ghilzai, y los conflictos inherentes dentro del Talibán son un tema aparte que merece un debate aparte, debido principalmente al conflicto de intereses en el ámbito del poder y la distribución de la riqueza. La definición más clara de Haqqani es que es un importante activo de inteligencia. Goza de una credibilidad especial ante los gestores del sangriento proyecto en Afganistán y ha crecido en las garras de los juegos de inteligencia. Su familia ha brillado con luz propia en el sangriento y peligroso juego de inteligencia durante muchos años. Incluso desde la Yihad, el gobierno muyahidín, la primera resistencia, los veinte años de presencia estadounidense y el segundo gobierno talibán, los Haqqanis han operado en una cadena específica de peones en el círculo de intereses regionales a través de Pakistán y los países árabes.

Además, los Haqqanis son un conducto para mantener la influencia de Pakistán y el espacio basado en la intrusión de sus rivales, como India, Irán y Asia Central, en Afganistán. Este factor hace que el juego con los Haqqanis sea muy maduro y mesurado.

Debe reconocerse que los Haqqanis constituyen un muro entre la peligrosa alianza pastún a ambos lados de la Línea Durand para salvar a Pakistán de la inevitable y condicional desintegración. También son una barrera entre la alianza baluchi, ubicada en Irán y Afganistán, y que puede considerarse una amenaza para la soberanía de Pakistán en el futuro.

Haqqani es el activo estratégico de Pakistán para influir en Afganistán, mantener el equilibrio en las grandes maniobras del eje afgano, jugar la carta del ISIS en este país y contrarrestar las ambiciosas e irrealistas demandas de los pastunes durrani, en consonancia con la idea de crear un gran Pastunistán. Además, los Haqqani son considerados una fuente de ingresos para los planes destructivos de los árabes en Afganistán, basados en la inversión en proyectos extremistas y un canal para el tráfico ilegal de armas y drogas desde Afganistán, y el refugio de grupos antiseguridad en la región. Esta influencia de los Haqqani ha contribuido enormemente a consolidar la posición de esta red y sus líderes. En cierto sentido, los Haqqani son un obstáculo para India, Irán y Asia Central que no representa a nadie más que a Pakistán. Incluso la muerte de Khalil Haqqani, ministro de Refugiados de los talibanes, se produjo como resultado de sus amplios contactos con China. Un incidente que casi puso serios obstáculos al proyecto de perturbar la seguridad en las fronteras de China y Asia Central. Se rumorea que vendió a China información importante y valiosa sobre la ubicación, los campamentos y el número de comandantes y personal uigures a cambio de dinero. Esto constituyó, de hecho, un terrible conflicto entre los intereses y objetivos de Pakistán y la región. Tal desviación de los compromisos de Haqqani con Pakistán y la región equivalió a un suicidio, por el cual Khalil Haqqani pagó las consecuencias. Sin embargo, Sirajuddin Haqqani actúa con mucha más inteligencia y bajo la completa gestión de Pakistán. Haqqani es un activo estratégico al servicio de los recursos de la región y de Pakistán. Por lo tanto, de ninguna manera le es posible cometer una maniobra estúpida que altere las reglas del juego. Es decir, el proyecto Haqqani, que servirá como catalizador para la creación de una plataforma para el Jorasán de ISIS en Afganistán, está gestionado de forma completa y más cuidadosa por Pakistán, y Pakistán ha asegurado a los partidarios de este peligroso programa de seguridad su éxito. Por lo tanto, activos estratégicos como Haqqani nunca actúan en contra de las reglas del juego de sus propietarios. El juego ficticio de confrontación y tensión entre los talibanes y Pakistán no involucra en absoluto a la red Haqqani. Se trata de una cuestión fundamentalmente distinta, que abordaré en análisis posteriores.