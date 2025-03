Opiniones sobre algo de todos: España

Cuesta creer que todos los Diputados y Senadores del PSOE consideren que es normal no tener contactos periódicos con la oposición democrática.

Cuesta creer que sus Señorías, sospecho y reconozco su preparación, admitan con normalidad que se vaya concediendo prevendas a los distintos Partidos, que por trayectoria histórica no reconocen a España, están utilizando todas las medidas posibles, legales o no legales, para recibir todo tipo de BENEFICIOS que el resto de españoles no tienen.

Cuesta creer que se hable de los problemas de España en el extranjero y se propongan, a espaldas de la Oposición, que mediadores elegidos por los independentistas moderen las reuniones.

¿Tenemos un Presidente, con normalidad democrática? ¿Tenemos un Presidente que admita, por decirlo suavemente, tanto NEPOTISMO a su alrededor? ¿Tenemos un Presidente que se sorprenda y diga que no se puede soportar más tantos casos de posible CORRUPCIÓN?

¿Tenemos un Presidente que por SIETE VOTOS justifica PONER A ESPAÑA A LOS PIES DE LOS CABALLOS?

¿Tenemos un Presidente que, sin “decirlo”, asume aquello de “PARIS BIEN VALE UNA MISA”?, expresión coloquial utilizada en España y todo Latinoamérica, que señala la intencionalidad de los que tienen el poder para querer justificar, traicionando ideales, compromisos, promesas y todo lo que haga falta, CON TAL DE CONSEGUIR LO QUE ELLOS QUIEREN Y BUSCAN.

¿Tenemos un Presidente y unos Ministros MULTICOLORES que para justificar sus posiciones o las de su JEFE se dediquen a insultar groseramente e incluso con visos de posible actuación penal a otras personas que no piensan como ellos y lo AFIRMEN PÚIBLICAMENTE?

Conclusión pobre ¿por qué no soy un especialista e intelectual conocido? Conclusión pobre ¿por qué soy uno más de entre cuarenta y nueve millones de españoles?

SOLUCIONES: humanas, sociales, sin ideologías, que son las que la sociedad española desea y busca.

Puede conseguirse y por eso exijo, como todo españolito de a pie: SOLUCIONES concretas para temas concretos: LA EMIGRACIÓN ILEGAL... LA OKUPACIÓN ILEGAL CON SOLUCIÓN INMEDIATA... LOS MENORES EN RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO POR NO ESTAR ACOMPAÑADOS DE SUS PADRES... EL RESPETO A LA CONSTITUCIÓN EN EL ÁREA DE LOS TRES PODERES... EL TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO O JUDICIAL DE LOS TEMAS CONOCIDOS DE CORRUPCIÓN... Con medidas cautelares serias y graves... ACTUACIONES INMEDIATAS ANTE ACTUACIONES NO ADMISIBLES DE PERSONAS RECONOCIDAS COMO REPRESENTANTES DE LA LEGALIDAD.

Todos nos alegraríamos al ver un horizonte NORMALIZADO: pobre, progresista económica y socialmente y respetuoso con todos aquellos que puedan opinar de distinta forma... Y para terminar un deseo: APRENDER A DIMITIR... A CESAR... A RECONOCER....