“A Nicolás Olivari” y otros poemas

A Nicolás Olivari

A las Musas de Olivari se les ha perdido el tiempo y dicen que La Guadaña lo tiene

se les han perdido las cariátides y dicen que El Musicante Rengo las tiene

A las Musas de Olivari se les han perdido la concatenación la conclusión y hasta la contracción y dicen que La Anemia las tiene

se les han desarrapado las rimas y culpan a Lo Primigenio y a Lo Precox

A las Musas de Olivari como no les alcanzan las calles ni los cines en las lecherías destartalan las tres perfidias de sus madres y polvos de sus padres

no las calientan ya los tangos ni los improperios de los psittacus erythacus ni La Bondad ya nada de nada las calienta

A las Musas de Olivari las declamaciones gimoteadas las inducen a menudeos bochornosos cuanto más feos más hermosos

el folletín las priva de unas opacidades hijas de otras retóricas primas dilectas del horizonte sobrinas trascendentales del brillo de la luna tías de otoñal avidez de elíptica prosapia

A las Musas de Olivari el tranvía las entona en general y las redime o las apena en un declive muy particular

se les cansan las patas y los parentescos y se les han perdido las confluencias y dicen que Olivari las tiene

A las Musas de Olivari se les ha perdido el Olivari y dicen que La Socarronería — a préstamo — lo tiene

A las Musas de Olivari las musas de otros bardos les tiran, también ellas de duelo, desconsideradas guirnaldas, canéforas, usadas coronas insolentes búcaros y ramilleteros

Las musas egregias de otros bardos fuera de sí apuntan a locas dentro del desmesurado hastío sucintamente civiloide y cuerdo. ***

Receta

Te digo lo que sé: el poema resultó una poderosa torta de cumpleaños

y el motivo de inspiración habrían sido 150 gramos de avellanas tostadas y molidas una cucharadita y media de polvo para hornear harina a discreción 6 claras y 6 yemas 4 cucharadas de chocolate amargo y 8 de azúcar

el relleno la cubierta

Nos comimos los versos en porciones. ***

Conócete a ti mismo

¿Por qué no renegar ya mismo de tu extenso pasado de poeta correcto?

* Lema del simposio “Convergencias & Divergencias de las Poéticas Contemporáneas”: “Resiste, bardo, resiste y vivirás para contarlo”.

* Encontré poesía en tu libro de poesía (y como bien sabrás no siempre sucede) Fui encontrado por la poesía de tu libro de poesía.

* ¿Por qué no hay un modo de que yo intelija qué cosa es ser un humilde poeta?

* Algún día — ojalá — escribiré como yo. ***

A Roberto D. Malatesta

El penal es un atajo y si me lo patea mi abuelo es este atajo que yo llamo poema. ***

A César Fernández Moreno

Entre sentimientos y disentimientos entre rimas y medianoche no imprescindiblemente otro y el mismo argentino veinte años después. ***

A Gustavo García Saraví

O mejor dicho el detentador de las segundas intenciones o quien le canta a la patria y a San Telmo el guiñador de ojos en caminos y caminatas. ***

A Alfredo Veiravé

Osó la voz anunciarlo con unos bombos y un platillo él miró de reojo a la voz mientras penetraba en el recinto donde poco después siempre sensato remataba líricamente un platillo por aquí y unos bombos. ***

Relaciones

¿Es porque la poesía me lee y yo la escucho que me relaciono con la poesía? ¿Es porque la poesía lee en mí y yo descifro que estamos ella y yo relacionados? ¡¿Es que hay relación entre yo y ella?! ¿Somos ella y yo relacionables? ¿O somos ella y lo que no es yo relacionables? ¿Puedo escribir que lo que ella y yo consumamos es un trajín de sostenimiento? ¿Puedo escribir que la siento mía aunque no siempre la logre establecer? ***

No me pone

La tristeza de la tristeza no me pone triste

como la poesía de la poesía no me pone poeta

y esto es así porque soy así: prosaico y alegre. ***

A Miguel Hernández

Descienden de los silbos unos rayos de agua a los cometas

Ascienden de las décimas y en ronda — ¿fríos? — soles cenicientos. ***

A León Felipe

El sueño y la locura son un lagarto, León el que nace en Zamora y sigue creciendo en Salamanca el poeta maldito, el emperador león de los lagartos el viento el viento el viento es la canción lo que se ha roto

Manos de los arzobispos raposas y payasos que tienen la palabra vehementes exiliados doña Muerte y don Amor, en fin grandes buzos y enormes pescadores el grandísimo generalísimo se queda con todo amaso tu decir, el salmo es tuyo una obra nombrando, éstas son mis llaves existo luego de llorar, aullar y blasfemar

El borracho cuando se desploma (y el mestizo) también es un lagarto. ***

Buenos propósitos

Quiero ser un poeta sensible quiero ser un poeta sensible Poner el corazón Músculo bastante más noble que mis tríceps.

* Quiero ser un poeta moralista quiero ser un poeta moralista Desde ahora abomino de la festejada inmoralidad de mi prosa.

* ¿Cómo lucharé contra mi obstinada propensión a ser un triste poeta explicativo?

Mi obstinada tristeza me explica

Y me explica. ***