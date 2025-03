El libertinaje es el fin de la civilización cristiana

"A todo cerdo le llega su San Martín". Frase popular que indicaba que había llegado la hora de matar el cerdo. ¿No es el libertinaje actual la causa de las guerras y confrontaciones que se extienden por todo el mundo?

El Imperio Romano fue arrasado por los bárbaros del norte. Se decía que donde pisaba el caballo de Atila no volvía a salir la hierba. Ahora vemos cómo una barbarie aterradora se extiende por el mundo. Muchos millones de personas son víctimas inocentes de esta situación.

Europa, si no busca la paz en la guerra de Ucrania mediante el diálogo, verá cómo la barbarie se incrementa. Esta Europa farisaica, hipócrita, perversa y apóstata está labrando su tumba. Olvídense de la economía, de la política y de los charlatanes demagógicos, que no dicen nada porque no tienen nada: están vacíos.

Fueron la luz de la civilización cristiana que llevaron por todo el mundo, y ahora expanden un hedor nauseabundo, que proviene del libertinaje absoluto que reina en su sociedad. No podemos utilizar palabras melifluas y vacías, porque la situación es de extrema gravedad. Si no cambiamos, nos puede suceder como al Imperio Romano: quedaremos arrasados por la barbarie.