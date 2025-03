Javier Domínguez, jesuita antisistema y amante fiel hasta la muerte

Para ser fiel a la Iglesia, tienes que aceptar todo lo que los papas han dicho y dicen (aunque sean tonterías; que los papas han dicho muchas tonterías)…

Total que por la fe, te han llevado a la lucha de clases a favor de la clase dominante, poniendo el estigma de anticristiano a todo lo que haga peligrar la situación establecida…

Pero yo estaba decidido a ser consecuente con el Evangelio. Algo tenía absolutamente determinado: que no dedicaría mi vida a servir a los ricos, ni a amansar a los pobres.

(JAVIER DOMÍNGUEZ. Enseñanza católica para una generación (1979).

Javier Domínguez Martín-Sánchez (Madrid 1929 - Ponferrada 2025). Sí, en el día de hoy, 10 de marzo de 2025, sin estertores ni estridencias, sin aparatos ni goteros, sin fuerzas ni dolores, pero con mucha Paz, exhaló.

Javier Domínguez, el “Domi”, ese “Jesuita Antisistema” del que tuve el honor de ser su amigo, compañero, hermano, cómplice, camarada y, por suerte, su biógrafo, nos dejó tras una larga vida plena de coherencia tanto en los 48 años de jesuita, como en los 32 que vivió con su mujer que tanto y tan bien lo amó y cuidó hasta el final.

Nos dejó el Teólogo de la Liberación, como así le llamaban en Venezuela y A.L., que no nosotros, sus hermanos de la Vanguardia Obrera (V.O.) de los Comités Oscar Romero (COR) ni de las Comunidades Cristianas Populares (CCP), las tres organizaciones en las que, desde una opción preferencial por las personas más pobres y empobrecidas, militó.

FIEL HASTA SU MUERTE

Hace unos años, el Papa Francisco nos recordaba en la capilla de Santa Marta ese canto al Evangelio tomado de la Apocalipsis (2, 10): «Sé fiel hasta la muerte — dice el Señor— y te dará la corona de la vida».

Y pensaba yo, con mi amigo ya ingresado y bien enfermo lo "fiel" que Javier Domínguez lo había sido hasta su muerte. Fiel no sólo al Señor, a la iglesia o a su amada Mari Carmen, sino a su opción por los pobres, a su coherencia y fiel en la defensa de la verdad y a la justicia, o sea, fiel al Evangelio. Si «la fidelidad al Señor no decepciona y si cada uno de nosotros es fiel al Señor, cuando venga la muerte, diremos como Francisco: “hermana muerte, ven”… y así siento que Javier la ha esperado y recibido en Paz acompañado de manera inconmensurable por su fiel esposa 24/7, que se dice ahora.

ME MORIRÉ DESPACITO…

"No creas que yo me voy a morir de repente, ni en un accidente... no –me decía hace tres años en unas conversaciones que manteníamos cuando -ya con 93 años- andábamos forjando, mano a mano, su ya mencionada biografía (Javier Domínguez, un jesuita antisistema)- yo me moriré despacito, poquito a poco, como mi padre".

Y así ha sido. Descanse en Paz, con la misma Paz con la que nos ha dejado.

PEQUEÑA BIO

Javier Domínguez Martín-Sánchez (Madrid, 17/02/1929-Ponferrada 10/03/2025) es un profesor de Filosofía y Letras, de Humanidades e Historia, escritor, Licenciado en Teólogía y ex-jesuita.

A sus 65 años, tras 48 de sacerdote, deja la SJ y cuelga los hábitos para casarse con Carmen Martínez -34 años menor que él- compañera con la que comparte su vida, hasta el año 2000 en Alcalá de Henares y, tras la pandemia, en Ponferrada.

“El Domi” es un verdadero resiliente. Con 27 libros publicados (todos ellos aquí comentados) fue procesado por el TOP por sus primeros planes de formación social, política y eclesial de la VO (especialmente el de Sindicalismo, que le secuestro la BPS por órdenes de Fraga Iribarne, y aquellos que hablaban de las luchas de la clase obrera en su oposición al franquismo; valiosos textos que hasta le reconoció el gran historiador español, Manuel Tuñón de Lara.

Comprometido siempre con los pobres y por la clase obrera, ha seguido en el mundo de la solidaridad hasta la fecha, a través de su compromiso con los COR, el SICSAL y las CCP hasta nuestros días. Y ya, a los 90 años se retira a Ponferrada donde tan maravillosamente le cuida su esposa -que aquí vemos- y donde pudimos hacerle, en vida y con lucidez, esta biografía que tienes en tus manos.

Para saber más:

1/ PARA LEER, podéis buscar en las diversas entradas sobre el Domi en mi Blog "LA TERCA UTOPÍA" https://latercautopia.com/ o en su biografía "JAVIER DOMÍNGUEZ. Un Jesuita Antisistema" en http://amazon.es/dp/8409500973 tanto en e-Book, como en papel. 2/ PARA VER, también en mi humilde canal de Youtube podéis encontrar la primera presentación del libro UN JESUITA ANTISISTEMA, ya que fue la única en la que el autor está acompañado por el protagonista de la biografía –Javier está entonces con 94- y en este estado: https://youtu.be/Yq0GhKoMiKc 3/ PARA VER, mirad cómo se encontraba Javier, a sus 95 años, ya fuera del hospital y diciendo que continuamos para bingo. Allí nos confesaba que su último reenganche ya se fijaba en los 96… Y vaya que si llegó https://www.facebook.com/share/p/aWQMVYuMFCoA1cvv/ 4/ Y PARA VER más recientemente, si no pudiste hacerlo en directo, aquí está la presentación "on line" que hicimos el pasado 10 de abril de 2024 (para España y para casi toda América Latina) de nuestro último libro Javier Domínguez. Un Jesuita antisistema, gracias al “Grupo de lectura de Soms Cristians” https://youtu.be/Fm6XVRaCtwY?si=e6_eZMc6MsjTBP-A

Hiciste tú testamento vital, hace más de 15 años, ¿Cambiarías algo a la luz de la Ley de Eutanasia o lo dejarías igual? Lo dejo todo igual. Prefiero mantenerme dentro de las normas que dio siempre la Iglesia y el integrismo católico no admite: Que utilicen solamente los medios ordinarios para conservarme la vida y cuando estos fallen, que no intenten conservar las constantes vitales, sino que tengan como objetivo el que muera sin dolor, sedándome todo lo que sea necesario –incluso- si ello provocara la muerte, como doble efecto.

Sobre la muerte y los epitafios, ya has hablado de varios, más arriba ¿Con cuál te quedarías? Yo creo que la muerte no es total. No me gustaría que me enterraran solo o acompañado únicamente por Mari Carmen sino con muchos compañeros y compañeras. Me gustaría una tumba colectiva. Puestos a elucubrar, me gustaría que me enterraran en la tumba que vio Mariano José de Larra en la casa de los Ministerios, en la calle de Bailén, en 1836, cerca de la casa donde nací, que tiene este epitafio: ”Aquí yace media España, murió de la otra media”.

De momento lo más fácil es que entierren mi cuerpo o mejor mis cenizas, en el Panteón de la familia, en San Justo de Madrid. Allí espera toda mi familia desde 1862. Y como ya no queda sitio para poner más nombres, no hace falta que pongan el mío.

Y, por último, ¿Cuál sería el testamento moral que te gustaría dejarnos? 2 ideas. Lo he dicho antes: Que dediquéis vuestra vida y vuestro trabajo al servicio de la comunidad, sobre todo de los más pobres y desfavorecidos.

Y en la entrevista de YouTube el tema de la memoria Preguntas que si seguimos caminando hacia la utopía y la verdad es que no sé qué contestar. Nosotros en concreto, los y las del Comité (COR), los y las del SICSAL, los y las de CCP…, la mayoría de los que aún vivimos tenemos muchos años y estamos a punto de cerrar, si no hemos cerrado ya. Somos lo que la Biblia llamaría “El resto de Israel”. Pero quedan feministas, ecologistas, cuidadores del bosque, voluntarios y voluntarias que no cobran, emigrantes sin papeles, mucha gente. Lo que es verdaderamente triste es que los y las jóvenes voten tanto por Ayuso.

¿Eso es lo que le dirías a la Juventud? … En tiempos de crisis de valores, de corrupción generalizada y de guerras ¿Qué mensaje de esperanza -o no- dejarías a la juventud y a la humanidad? Esto de la juventud de hoy en día es un poco difícil de entender. Hasta hace muy pocos años el ser joven suponía generosidad, rebeldía, espíritu innovador y progresista, entrega a causas justas, lucha por la justicia. Cuando encontraban a una persona mayor o muy vieja como yo nos decían: La juventud no está en los años. Tú eres joven.

Ahora más de la mitad de los jóvenes, lo que les da mayoría absoluta en las elecciones, son conservadores, neoliberales, se preocupan únicamente del dinero y votan a la Ayuso. A estos jóvenes y a la Ayuso, que les dirige, no les daría mensajes sino que les declararía la guerra, (sin armas claro).

A los demás les diría que sobrevivan, resistan y luchen por la utopía con esperanza de que llegarán tiempos mejores, aunque no lleguemos a verlos. Les diría aquello de Eduardo Galeano: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.

A la humanidad no le diría nada porque mi voz no tiene potencia para que les llegue y se apagaría en el vacío.

Y a la sociedad española ¿Qué le dirías sobre su futuro? Yo soy madrileño. Mi tatarabuelo era madrileño. Vivió y murió en la Cava Baja. Tengo casi 94 años y detrás de mí hay cuatro generaciones de madrileños en la familia. ¡Viva Madrid que es mi pueblo! Es mi pueblo y lo he abandonado. El ambiente, con Rajoy, jactándose de que no daba ni una peseta para enterrar a los muertos rojos... se me hacía irrespirable. Rajoy es gallego y sabía perfectamente lo que significan los muertos para los gallegos. Nunca pensé que fuera tan cruel con los vencidos. No le bastó con haberles dado muerte. Necesitó humillarles para que sus cuerpos sigan en las cunetas, mientras ellos vagabundean, en santa compaña. Un monstruito con corbata, que persigue a los muertos de sus enemigos vencidos.

Hasta Aquiles, que maltrataba el cuerpo de Héctor, lo devolvió a su padre Príamo, cuando “besó aquellas manos grandes, asesinas”. Y Aquiles no era cristiano como Rajoy.

Me vine al Bierzo, el pueblo de mi mujer. Pero duró poco la tranquilidad del campo. VOX, entró por primera vez en el gobierno de una región. Menos mal que a Madrid, que tiene la fuerza y el mando, le importa poco la España vaciada. Somos solamente un peldaño para subir pisándolo en tiempo de elecciones. Duele el pisotón, pero dura poco.

La sociedad española está rota, desnortada (ha perdido el norte). Es una sociedad dominada por los viejos caciques. El modelo es Bertín Osborne, por poner un ejemplo. Los Osborne son los viejos caciques del siglo pasado; esos que ahora hacen ostentación en la televisión, sin problemas de sus antiguos y lujosos cortijos, que antes escandalizaban y producían rechazo en los más pobres. Es triste vivir en una sociedad que tiene desnutridos a los niños y sin luz, mientras hace negocios con el pan.

¿Qué diría a la sociedad española?: A la mitad, neoconservadora y neoliberal, no les diría nada porque es inútil. Les declararía la guerra, una guerra sin armas, claro. Y a la otra mitad, les animaría a la resistencia y al servicio de los más pobres y desfavorecidos

De tus dos libros más autobiográficos, ambos bajo el epígrafe “El Credo que ha dado sentido a mi vida”. Del primero “YO CREO EN LA JUSTICIA”, después de los escándalos de jueces corruptos y machistas y de la ilegitimidad del CGPJ casi 4 años sin renovar, ¿sigues creyendo en la justicia? Yo nunca jamás -en mi vida- he creído en el poder judicial y sí que he creído en la justicia. Por desgracia el poder judicial no tiene como objetivo hacer justicia, sino absolver y proteger a los injustos de su cuerda... Me refiero al poder judicial como institución… Puede que haya algún juez que sea justo, pero no pinta nada en la institución.