Marionetas bajo siete llaves

Estamos en días en los que quienes mueven los hilos del imperio del norte han resquebrajado nuestra realidad en gran medida para imponer nuevas condiciones. Transitan frente a nosotros las directrices para lo que será el segundo cuarto de este siglo. El Ogro Naranja es solo el portavoz, el actor, el foco de los reflectores, quien con simples ademanes y el apoyo de la fuerza arancelaria y de las armas, reparte amenazas a diestra y siniestra. Una vez más, vemos en acción el viejo e infalible mecanismo de manipulación a través del miedo, mientras nuestro planeta alcanza su máximo agotamiento histórico, al menos bajo el esquema de explotación habitual. Ya no da para más.

Me seduce la idea de salir más seguido de la Matrix, de dejar atrás sus reglas y su fatídico destino. Aspirar a despojarme del atuendo que nos uniforma con las ovejas, que ya no balan de tanto agotamiento, y buscar esa luz de esperanza que significa libertad y no cobardía. Necesitamos hacer una pausa, otra más, las veces que sean necesarias para no caer en la inercia del desaforado viaje hacia la tierra de "quién sabe dónde"; adentrarnos en la profundidad del autoconocimiento y la exploración de la condición humana, ver a la poesía como esa especie de barca para cruzar el aciago invierno, ir al otro lado de la tierra de las tinieblas. Este es un viaje introspectivo a través del lenguaje, la mitología y la psique.

Abro mi portafolio virtual y tomo tres poemas de mi autoría: Marionetas de retazos, Siete llaves y Clímax seco, para sumergirme en las destilaciones de la esencia de la vida, asirme a la separación de lo terrenal con lo espiritual y nutrirme de un diálogo que trascienda lo cotidiano. Comparto contigo, amable lector, su narrativa, su estructura y la esquiva lírica.

Marionetas de retazos

Marionetas,

hilos intermedios,

titiritero experto.

Hilos, más hilos,

reconstrucción del pasado;

pasajes borrosos,

piezas en caos.

Retazos—

reconstrucciones,

retazos—

rompecabezas complejo.

Simplificación mental:

hilos, más hilos,

rumbo sin tino.

Atlas y su castigo;

tú y tu yo ficticio,

yo y mi fatídico destino.

(APR. Mayo, 2023)

Siete llaves

El abracadabra en la voz del poeta es distinto,

es más que la ganzúa de una puerta secreta,

es el encantamiento resaltado de la magia

ponderado en el poder curativo del logos.

En el origen desconocido del conjuro,

la potencia se expande,

saca el pecho y abarca los linderos

de la razón y la intuición certera.

Habla conmigo, Serenus Sammonicus,

resuelve si es la fórmula

o es el prisma que descompone

la construcción trina descendente.

La palabra se tuerce en imagen,

el tropo en sustancia,

y esta emerge a la luz por la electricidad dendrítica

del poeta en función de profeta.

El poeta es más que alguien armado de valor,

demostrando su desnudez al público,

más que un corazón arropado por huesos y carne,

caminando sobre la cuerda floja de la roída carpa.

Dime, vieja gitana:

—¿soy yo con mi necia certeza

o es ella y su sí bajo siete llaves?

(APR. Julio, 2023)

Clímax seco

Dulce abajo y arriba,

resbaladilla veloz,

tesoro en cada rincón.

Romper con la noche y el día,

defragmentarse y reconstruirse,

cascada de miel.

Amar sin reparo,

argüir que es domingo,

salir de la esfera de marfil.

Destruir la escaleta prevista,

desentrañar lo aún vedado,

amarte hasta morir.

Ni lo sobrante es ruín,

ni se peca con lo faltante,

petite mort de poeta prófugo.

Sinapsis y autopoiesis juntas,

conjunción íntima.

Abres los ojos,

confirmas que todo sigue ahí.

(APR. junio, 2023)

¿Ventana a la contemplación o fuga de la realidad? Es un fuego que nos anima a desbloquear las múltiples capas de significado en nuestras vidas, oxígeno que nos impulsa a enfrentar lo que venga con valentía.