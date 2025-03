“La ventana es una naranja que se abre” y otros poemas

“La ventana es una naranja que se abre”

Me asomé a la naranja a su liberada claridad

La ventana que se abre me abre a su secreto

El secreto del sol es la naranja

El sol muestra la naranja

A Apollinaire el sol le muestra la naranja. **

Despertadores

Un poema me despertó Yo dormía sin soñar con su inminencia. * Interrumpió mi sueño licencioso un poema de clausura. * Fui despertado de mi siesta por un poema abortivo. **

A Georges Brassens

Contraponiendo a gendarmes y dermatólogos poniendo en contra a canas y a gordas en la feria municipal enfrentando a la yuta y al nobel escruchante enojando a ruteras y otras flores del vicio a comisarios inspectores que pendulan entre la artificiosa parsimonia de horizonte investigativo y el eclipsante descontrol (acaloramiento)

Te sacaban salpullido las autoridades y juglabas tu tirria substanciosa como un guiso Ahora con la pluma y el fratacho de vos y de ellos me acuerdo vigilando al vigilante y al vigilado atisbando al botón y a la chica que sale a la calle (con el cuerpo a la calle las chicas salen las chicas salen). **

Poema & poeta

Se hinchó el poema de esperar a su poeta (asignado)

Buscó a poetas de turno

Dio con uno y éste lo produjo

Cierto es que nunca se quisieron

El poeta desconfía del poema Airado el poema

- en el fondo - melancólico multipublicado aún espera. **

Erro en

Erro en un poema el que me esperaba nupcial en la siesta

Erro en la noche todavía nupcial del poema. **

Consejo poético

Si a veces adviertes que la fugacidad se demora:

anótalo. **

Al F.P.I.*

¿Cómo la descompondremos?

¿Cómo la descompondremos más y mejor? ¿Sabremos descomponerla sin música funcional cruda sin farolitos?

¿Olernos la retaguardia le vendría bien a la vanguardia? ¿Se quejarán los administradores regionales plañideramente al Fondo Poetario Internacional?

* La denominación Fondo Poetario Internacional es creación del poeta argentino Martín Micharvegas. **

A Nicanor Parra

¿Nos llevamos mal haciendo el bien o nos llevamos bien haciendo el mal?

Malentendido, no: milagro Paja, no: trigo Cacatúa, no: ave del paraíso

Duermo mejor debajo de la cama Me como las haches para mi mayor vacío ante la mirada de una bella Copulo con la bella sin desentenderme de las pocas funciones de mi cargo Esquivo sólo la responsabilidad de consagrarme a la conservación Nadie ejerció de chozno conmigo Vigilo mis accesos eventuales de inercia y verborrea Isabel Sarli no atinó a incluirme en su desiderata La disposición de esta escenografía se debe a la creatividad de mi secretario Suyos los enunciados preciosistas que me abstengo un tanto de explicitar Él se arrima como accesorio del bien aunque nos pese mal ¿A la hache no se la libera de su botín? ¿Cuándo es redondo un viaje un texto un coito cuándo es redondo? ¿Y cómo juegan la cama y el poeta? No es boñiga todo lo que reluce Yo tengo algo que ocultar: por eso escribo. **

A Raúl González Tuñón

En el fumadero alertados por un chino nos escaparemos de la policía con Jerónimo y con Perecito por el espejo con licencia de puerta al milagro

Nos recibirán Señoritas Todavía Vivas y desanimadas. **

Y fue

Yo dije ahí está la poesía

y fue cuando todos me miraron indetenible el abandono

Yo dije aquí está la poesía

y fue cuando todos me miraron la irrupción de mi espada

Yo dije los reúno para la poesía

Yo dije cuando todos me miraron. **

¿No es prosa un pensamiento y la poesía un pensamien?

Etcétera, etcétera nunca y menos etcétera etcétera etcétera: sólo un etcétera

Prosaicamente te amaré hasta la muerte En estado de poesía hoy te amo. **

Reserved

Expulsadísimo de la cama de mi ser amado ahuyentado por las más influyentes camarillas literarias defenestrado por padre y madre a consecuencia de mi pragmatismo divinizado por mis discípulos perseguido a mordiscones por la alta malicia poética me tenéis levantando prohibiciones expresamente donándome en cuerpo y obra a la Cultura de la Humanidad

permitiendo mi reproducción total o parcial por cualquier medio o procedimiento químico o mecánico incluyendo el tratamiento informático la reprografía y distribución por redes (Internet, etc.)

Printed in Argentina.