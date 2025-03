"Diosa y virginidad" y otros "pohemas"

DIOSA Y VIRGINIDAD

Sorprendido por las llamaradas de la realidad. Tu transparencia de vivir y vivir, no es ser intruso, pues, las brasas han encendido tus noches y madrugadas.

Tus uvas encendidas en el nido de la realidad, hacen estruendo cómplice que trastoca el día, con abundancia y ansiedad pone en guardia con esa mirada sorprendida al ordeñar la madrugada, como fruto de la realidad vestida que es atravesada por la luz del sol. Y tus bellas flores, con aroma de diosa y virginidad en los corazones que hace mucho tiempo, anuncia el diálogo de la vida; no habían cadenas, ni encadenados, sino un relámpago a tu elogio, como diosa de la virginidad, que encendía en el cielo el escrito de nuestras pasiones, que desvestían a la noche en el silencio, arrojando fuego como un volcán ; estaba oscuro, salvó la piel frágil de la luna.

Nunca presintieron que las flores se marchitarían, misteriosa tierra, muchas veces se le ha preguntado como testigo de las miradas impuras: ¿Cómo recuperar es virginidad extraviada por el tiempo?

Del sueño despertó, y sobre la extinción de su virginidad reclama, y dice: es el fin, ya ni en los caminos se alzará el polvo, ese vértigo no me cambia, salvó la muerte.

En el viento se oyen sus voces, a lo largo del día tiene sueños optimistas, para matar el tiempo y vencer el hastío, como una canción de cuna que arrulla y duerme los recuerdos.

Tus suspiros abren la ventana sin temor, se ven cara a cara con el amor, cruzan el infinito mar, intentando tocar el cielo, aunque sea por un instante.

Todo es tuyo. no seas oscuridad en el cielo, porque te espera el despertar incomparable, ineludible de la verdad y la felicidad, ya no busques más esa virginidad extraviada, quizá no vuelva nunca más.

FUTURO SUEÑO, SUEÑO…

Cada pohesía es un mensaje, una realidad y una historia distinta que construir y por supuesto un noble sentimiento, y por excelencia el poheta transmite sus sentimientos. Buena esperanza. Es la realidad a cada minuto, a cada instante del tiempo, en fin todo un mundo nuevo, es vida sobre el amor, la justicia, la solidaridad, la muerte y la utopía real.

Realidad, palabras para transformarse en hechos, en pohesía mensajera de todos los tiempos y realidad histórica como flecha dentro del tiempo, como sentimiento que entrelaza mi alma, que brota como vida con un deseo extenso, que fija la imagen de la versión de la pohesía, donde contra el tiempo se logra construir

la eternidad como espejo de la realidad que denota oficio a plenitud del sol y con la soberanía del mensaje pohético que entrevista esa realidad percibida como un paisaje y sentimientos del mismo poheta.

PIEL FRÍO DE MI PIEL

Cadáver insepulto, tierra feroz. Soledad y soliloquio de sonrisas. Lengua hinchada que pasa por el abismo del frío de la piel, y del egoísmo y envidia.

No se engendra tiempo retenido de tu belleza en la tibia media noche al derretir el frío que devora tu piel tersa, trenzada como aquella noche de lunas y escaleras de estrellas, que se alegran después del banquete celestial y terrenal que cantan a la vigilia del amor para que el frío no penetre en tu piel y que la sombra noctámbula arroje la lengua circuncidada por el tiempo, donde la princesita se refugie en el centro del laberinto de la tierna noche que cobija esa inmensa cúpula que se levanta discutiendo las posibilidades que se mostraron nerviosos con la noticia que caminaba y caminaba sobre el horizonte en una línea recta ininterrumpida.

Claro. No se ve nada, pero intercomunicó. No se impaciente por esta tierna y afable pohesía, porque en cualquier parte podemos hallar una sorpresa, así lo rememora aquel primer viaje hacia el amor. ¡Tiempos románticos! Era la señal precisa del final de esa etapa . -¿Qué opina usted de esto? -Es lo previsto dentro de la realidad de realidades. Es, solamente un relieve desconocido, y es sólo la conversación mirando a uno y otro lado… -No molesten, ni despierten al amor sólo observen montes, volcanes, mares y montañas, y etc., como una gacela enloquecida de amor.