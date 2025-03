En las profundidades del mar y de la mente

El mar siempre ha sido un compañero de la buena literatura. Un ser andrógino convertido en hombre o mujer, según la inspiración de los poetas. Proclives a cantar su fiereza y su bravura como consecuencia de grandes y musculadas epopeyas oceánicas. En la memoria anidan los recuerdos de aventuras como las descritas por Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson, Julio Verne, Herman Melville o Daniel Defoe entre muchos otros. Y de la misma manera, ese pulso de intrepidez y coraje vira, inesperadamente, hacia el lado contrario para acercarnos a las caricias de la poesía más sensual y femenina arrebatada a las riberas del Mediterráneo. A las cálidas aguas bañadas por el sol en los versos de Alberti, de Jaime Gil de Biedma, de Aleixandre, de Gloria Fuertes, de Baudelaire, de Cesare Pavese…

Pietro Spirito, autor del libro

Sin embargo, el libro de Pietro Spirito, Historias bajo el mar, ha decidido sumergirse en las profundidades insondables y desconocidas de ese mar que baña las orillas de la ribera mediterránea. Un recorrido, desde Gibraltar hasta Malta, haciendo parada especial en Trieste, y pasando por las costas de Grecia, Italia o Líbano. El libro del escritor italiano, oriundo de Caserta, es un recorrido por el mar de Homero, pero no sobre la popa o la proa de un barco, sino bajo la oscuridad de las profundidades. En el abismo, un término que alude a una sensación de extrañeza y de misterio. De un espacio abierto a la imaginación, donde se refugia, silenciosamente, una oscuridad perpetua. Donde impera la ley del frío y la insoportable presión atmosférica que hace suponer que ningún ser vivo pueda resistir a esas condiciones prohibitivas. Como si se hubiera llegado a un planeta de otra galaxia, donde inconcebiblemente, uno descubre, a través del ojo de buey de un batiscafo, que ahí abajo también hay vida.



El ensayo de Spirito es un recorrido por la mitología local alimentada por una serie de leyendas. Individuos que fueron pioneros, cada uno según sus circunstancias, en enfrentarse a un desconocido e invulnerable mundo submarino. La historia se iniciará con el personaje de Narciso Monturiol, en Cataluña, considerado el inventor del primer submarino civil de la historia: el Ictíneo. Monturiol morirá en 1885, pobre y olvidado. Sin saber que su logro habrá servido para colocar la primera piedra de ingeniería acuática que, años más tarde, permitirá a Jacques Piccard acceder al punto más abisal de los océanos en la fosa de las Marianas, a 11.000 metros de profundidad.

De esta manera, el periodista italiano nos abrirá la puerta a un mundo tejido de aventuras como la de Rafaelle Rosetti, oficial de los Ingenieros Navales de la Regia Marina, quien en la noche del 31 de octubre de 1918 hundió el Viribus Unitis, buque insignia de la Armada astrohúngara en el puerto de Pula, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Tras haber sido minado el barco, desalojado y sin posibilidad de salvamento, Janko Vucovic de Podkapelski, capitán del navío, ordena personalmente que un bote de remos se acerque por la popa para rescatar a los dos asaltantes que, previamente a la destrucción del barco, fueron apresados. El capitán, en un gesto de honor, decidirá hundirse con su barco y su cadáver jamás será encontrado, pero decidirá salvar la vida de su justiciero: Rosetti. Este, perplejo ante el inolvidable gesto de humanidad donaría los cientos de miles de liras con los que fue recompensado por el hundimiento del Viribus Unitis a la viuda e hija del comandante fallecido, Podkapelski, y ahogado junto a su barco. Gestos de caballeros y personas honorables tan sumamente escasos hoy día.

Igualmente, el libro nos relata cómo, más adelante, fiel a sus valores, Rosetti alzará la voz frente la tendencia emergente del fascismo y del Duce gritando en mitad de una conferencia: ¡Viva la libertad! ¡Abajo el fascismo! ¡Viva la Italia libre! El héroe nacional decide convertirse en perseguido por palabras como «No siento odio hacia nadie, sino repugnancia hacia cualquier tipo de violencia sistemática y continuada. Todavía tengo mucha fe en los italianos. Espero que sepan abrir los ojos a tiempo y sepan buscar su salvación, que está en los nobles sentimientos de la solidaridad humana y del bien entendido patriotismo y libertad».

Pero quizá, a mí, personalmente, en este mundo de misterios sumergidos, la leyenda que más me ha atraído, ha sido la del misterio del hombre rana: Lionel Crabb. Una historia de espías al estilo del film La caza del Octubre Rojo, basada en el libro de Tom Clancy; o incluso, El Topo, inspirada en la novela de John Le Carré.

Lionel Crabb, un personaje singular que, en plena Segunda Guerra Mundial, se unió a los buzos de la Underwater Working Party, un organismo creado por los británicos para dar caza a los llamados Uomini Gamma y sus temidas operaciones con los infames torpedos maiali.

Como en una de las mejores películas jamás rodadas, Crabb adquiere el reconocimiento de un patriota por su lealtad. Un hombre impoluto y servidor a la lucha, hasta que, el 19 de abril de 1959 desaparece en el puerto de Portsmouth, en plena Guerra Fría. Crabb se convierte en la imagen más depurada del falsificador y del traidor. En una infidelidad difícil de imaginar porque ha jugado a ser un hombre que vive al mismo tiempo varias vidas, o mejor aún, una vida después de la muerte. Toda esa máscara transparente de rectitud admirable quedará teñida de injuria cuando tras una operación no oficial de exploración de la quilla de un barco soviético, jamás regresaría. El caso hizo que se alimentaran las hipótesis más dispares sobre un misterio jamás resuelto. El héroe inglés, el frogman por excelencia, nacido en los suburbios de Londres, fumador y bebedor en exceso, se vio involucrado en una operación llevada a cabo por Matthew Smith, un agente de enlace con el servicio de inteligencia británico del MI6, quien en realidad era un agente doble que trabajaba para la KGB.

Matthew Smith resultó estar vinculado con Kim Philby, uno de los cinco agentes secretos dobles, los llamados Los Cinco de Cambrigde. Kim Philby, Guy Burgess, Donald Duart, Anthony Blunt y John Cairncross. Un grupo de intelectuales y familias bienpensantes, estudiantes modelos de la Universidad de Cambridge que, desde los años treinta hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial, transmitieron información de los servicios secretos británicos a la Unión Soviética.

Tras ser descubiertos, los Cinco de Cambridge huyeron a Moscú y Philby, en particular, pasó a ser considerado como un verdadero héroe de la Unión Soviética. Sería el propio Kim Philby quien movió los hilos para tender una trampa a Lionel Crabb. Tras reclutarle, a través de Smith, para espiar el barco soviético, lo que en realidad está haciendo es atraerle a una trampa. Cuando Crabb se sumerge bajo el agua para llegar a los barcos amarrados, varios buzos soviéticos lo esperan y lo atrapan. Crabb será enviado a Moscú, a la prisión de Lefortovo, hasta que decide colaborar con los soviéticos. Lionel Crabb se convertirá en Lev Lvovich Korablov.



El libro de Pietro Spirito y la excelente traducción de Álida Ares, es un viaje no solo por las profundidades insondables del mar, sino también por la indescifrable mente del ser humano. Como el propio autor ha dicho «cuando se trata del mar, de los océanos, del agua y de todo lo que se agita y afecta al mundo de las profundidades, nunca se puede estar seguro de la frontera que separa lo verdadero de lo falso, la realidad del sueño, la ciencia del mito, los hechos de las suposiciones, el sueño de la vigilia». Un mundo tan misterioso como la mente humana.

Historias bajo el mar Pietro Spirito

Traducción de Álida Ares

Punto de Vista Editores

Nº de páginas: 304