El Betis honra el homenaje a Doblado (92-78)

San Pablo sigue siendo inexpugnable para sus rivales, y eso lo ha comprobado esta mañana un Inveready Gipuzkoa que ha hecho un partido más que digno pero que ha terminado por sucumbir (92-78) ante el mayor potencial ofensivo de un Betis Baloncesto que, al final, hizo disfrutar al homenajeado del día, uno de los máximos exponentes del club durante la época como CB Sevilla/Caja San Fernando como Benito Doblado, que ya puede ver colgada su camiseta número 12 en el techo del pabellón junto al dorsal 9 de su compañero de generación Raúl Pérez.

El equipo verdiblanco mantiene la cuarta plaza de Primera FEB con 17 victorias, un triunfo más que el Súper Agropal Palencia; pero no le resultó fácil. Sobre todo porque al conjunto de Gonzalo García de Vitoria le costó horrores entrar en el partido a nivel defensivo, lo que le dio esperanzas a un rival inferior pero que, con nula oposición, te puede crear un problema bien serio. Suerte para los locales que entre Benite (30 puntos) y Hughes (25) principalmente, pudieron terminar solucionando la papeleta a partir del tramo final del tercer período.



Un Betis sin defensa Hasta entonces, igualdad por bajada de brazos bética, sobre todo. El Gipuzkoa comenzó haciendo daño no solo por fuera con Zubizarreta, sino sobre todo por dentro, aprovechando las dos faltas tempraneras tanto de De Bisschop como de Suárez, y la debilidad, por no decir "caraja", del resto del bloque a la hora de bajar las caderas.

Los donostiarras, con más actitud, dominaron claramente el rebote ofensivo en la primera mitad, además de ver cómo el Betis le concedía una serie de faltas absurdas que le hacían entrar en bonus con al menos cuatro minutos para el final de cada uno de los tres primeros cuartos. El pívot visitante Nicolau parecía incluso tener condiciones como para ser llamado por Scariolo, ya que hacía en la zona bética lo que le venía en gana.

Con todo y con eso, el potencial exterior del Betis le permitió acabar el primer cuarto por delante, 26-24; pero en el segundo la tónica siguió igual. Al daño interior de Nicolau se le sumaron, desde el exterior, Mokran, Martínez y Vrankic, y los visitantes llegaron a estar siete arriba (38-45, min 18). El acierto, siempre desde fuera, de De la Torre con dos triples y el inicio del despertar de Benite permitió al Betis igualar a 48 antes de que dos tiros libres de Vrankic colocaran el 48-50 al descanso.

Doblado, en el cielo de San Pablo Momento en el que se produjo la retirada de la camiseta de Benito Doblado, la segunda equipación -color verde agua- del histórico Caja San Fernando a lo largo de la temporada 95-96, la del primero de sus dos subcampeonatos de la ACB; y la misma que, para completar el homenaje, vistieron hoy los hombres de García de Vitoria.

Una ceremonia muy emotiva en la que participaron no solo el homenajeado y su familia, sino también una buena cantidad de símbolos del CB Sevilla (jugadores y personal del club), empezando por el entrenador que le hizo debutar en la ACB, José Alberto Pesquera.

Se esperaba que tamaña emotividad sirviera de acicate a los jugadores béticos para que despertasen de una vez atrás, pero nada de eso, o no tanto como se esperaba. Si bien es cierto que la producción donostiarra fue disminuyendo, el Betis aún se veía impotente para frenar a los Johnson, N-Guessan o Vrankic.

"Superman" Benite Así, el Gipuzkoa se puso seis arriba (55-61, min 27), justo antes de la gran exhibición de Vítor Benite. El escolta brasileño logró alcanzar la inspiración para, como suele hacer en sus mejores momentos, vestirse de Superman con tres triples consecutivos y una acción de 2+1, doce puntos -de los treinta con los que acabó- escasamente en un par de minutos que le dieron la vuelta al marcador.

Y con otro 2+1, esta vez de Radoncic, y una canasta de Jelínek tras robo, el tercer cuarto finalizó, increíblemente según lo visto hasta el momento, con 73-65. Que fueron 74-65 porque los árbitros señalaron una técnica al entrenador visitante por meterse en la cancha cuando no debía, convirtiendo Jelinek el tiro libre justo antes de iniciarse los últimos diez minutos.

Un cuarto final en el que el Betis, ahora con un Hughes que también estaba haciendo un gran partido, consolidó su renta y la logró aumentar hasta los catorce final, con el último triple de Benite que sentenció el partido (88-74) a 2:09 de la conclusión. Una victoria más en su imbatible feudo, antes de visitar al gran coco de la categoría, el Silbö San Pablo Burgos, con el objetivo, muy complicado mas no imposible, de derrotarles por segunda vez en la presente campaña.

92- REAL BETIS BALONCESTO: Renfroe (5), Hughes (25), Benite (30), Suárez (-), De Bisschop (2) -cinco inicial- Cvetkovic (6), Tunde (4), Kasibabu (-), De la Torre (7), Jelinek (4) y Radoncic (9). 78 - INVEREADY GIPUZKOA: Johnson (10), Zubizarreta (5), Bonde (3), Vrankic (16), Nicolau (15) -cinco inicial-, Díaz (3), Ansorregui (2), Martínez (7), Mokran (5), N-Guessan (3) y Aranitovic (7). PARCIALES: 26-24; 22-26; 25-15 y 19-13. ÁRBITROS: Ángel De Lucas, Pablo Rodríguez y Asunción Langa. Sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: 22ª jornada en Primera FEB. Pabellón San Pablo (Sevilla); una media entrada. Durante el descanso se produjo la retirada de la camiseta de un histórico del baloncesto sevillano como Benito Doblado, y por ese mismo motivo el Betis jugó con los colores de la segunda equipación del Caja San Fernando en la temporada 95-96, la del primer subcampeonato liguero en la historia del club..