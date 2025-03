Con el "debe" no se juega

La estrafalaria y aspaventosa María Jesús Montero (¿tendrá el baile de San Vito?) ¡cambia de opinión cada vez que cambia de sillón! Les recuerdo, por si algunos no lo sabían - o ya han olvidado- que esta “genio” de las finanzas, cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, exigía al gobierno de Mariano Rajoy con más fogosidad que educación, lo mismo que ahora (en su condición de ministra y vicepresidenta del gobierno sanchista) se niega a conceder a la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla. No queda aquí “la cosa” porque con el asunto de las “quitas” de las deudas a las Comunidades Autónomas, está más perdida que David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Pues, por si lo ignora, quiero decirle que, desde el año 1494 en el que el monje italiano fray Lucca Pacciolo inventó la “contabilidad por partida doble”, las cantidades que figuran en el Activo del Balance General del Estado, (como los créditos concedidos a las Comunidades Autónomas) si no lo pagan los deudores, no pueden “quitarse” del Activo, porque no “cuadraría” el Balance. Pero, como la tengo bien calada, me temo que, haciendo de su capa un sayo, restará a la Comunidad Catalana sus 83.000 millones de euros de deuda, y sumará dicho importe a las demás comunidades. O, cargará a las cuentas de gastos para que lo paguemos el resto de los españoles. ¡El caso es hacer trampas en el DEBE! ¡Y, si cabe, también en el HABER!