James Borton: Dedicación a la defensa de recursos marítimos y medioambiente en China Meridional

El Profesor James Borton es investigador no residente del programa del Sudeste Asiático en el Centro Stimson. Borton es un editor y escritor veterano con más de 25 años de experiencia en el sudeste asiático. Fue destacado corresponsal en Asia Pacífico del diario The Washington Times y todavía colabora con artículos de opinión e informes especiales desde la región. Es el autor de Venture Japan (Probus 1992) y ha editado dos libros, The South China Sea: Challenges and Promises (2015) e Islands and Rocks in the South China Sea: Post Hague Ruling (2017). Además, editó con éxito dos revistas, Venture Japan y New Asia Review (Greenwood/Praeger).

Como administrador, investigador de los océanos, ha informado ampliamente para The Washington Times, Geopolitical Monitor, Asia Times, Asia Sentinel, The Diplomat, International Policy Digest y Project Syndicate sobre cuestiones de seguridad ambiental en el Mar de China Meridional y en el delta del Bajo Mekong.

Borton es profesor asociado en el Instituto Walker de la Universidad de Carolina del Sur, donde adopta un enfoque interdisciplinario para enseñar a escribir y a pensar críticamente sobre la globalización y las cuestiones ambientales.

Borton tiene una licenciatura y una maestría con honores en inglés y estudios estadounidenses de la Universidad de Maryland, College Park, Maryland y ha sido becario del National Endowment Humanities en la Universidad de Yale. También ha sido miembro activo del Círculo Presidencial de la Asia Society en la ciudad de Nueva York y del Club de Corresponsales Extranjeros en Hong Kong y Phnom Penh. Es miembro nacional de The Explorers Club, una sociedad profesional multidisciplinaria internacional con sede en Estados Unidos dedicada al avance de la investigación de campo. En su impecable libro titulado: Dispatches from the South China Sea: Navigating to Common Ground (Comunicaciones desde el Mar de China Meridional: Navegando hacia un terreno común), el profesor Borton resalta el impacto del incesante desarrollo costero, la recuperación de tierras, la destrucción de corales, la sobrepesca y el aumento del tráfico marítimo. Todos estos desafíos nos obligan a ponernos en primera línea para preservar nuestros océanos. Actualmente los países de Asia Sureste están sufriendo consecuencias medioambientales, sin precedentes en los últimos años, aparte de la recesión económica. Los biólogos marinos, que comparten un lenguaje común que trasciende las diferencias políticas, económicas y sociales, reconocen que los extraordinarios obstáculos de coral del mar, que proporcionan alimento, empleo y protección contra tormentas e inundaciones, han sufrido tasas de destrucción sin precedentes en las últimas décadas.

El Libro “Dispatches from the South China Sea” es una combinación de investigación participativa y reportajes de campo que aplana el camino para una transformación de las políticas y proporciona una base para la eventual resolución de algunos de los principales conflictos marítimos de la actualidad.

Desde la sobrepesca, la pesca ilegal y no reglamentada, la destrucción y las recuperaciones de escollos de coral, son algunos ejes fundamentales que merecen más atención y una mayor preocupación de parte de los gobernantes y organizaciones medioambientales en el Sureste Asiático. Con su gran obra “Despachos desde el Mar de China Meridional” El Profesor Borton traza oportunidades de cooperación impulsadas por la ciencia. James Borton sostiene con determinación y pasión que el Mar de China Meridional puede convertirse en un cuerpo de agua que una, en lugar de dividir.

Para el Professor James Kraska, presidente y profesor de Derecho marítimo internacional Charles H. Stockton, Centro Stockton de Derecho Internacional, Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos, “Las memorias, elegantemente escritas, narran la erosión gradual de la biodiversidad marina del Mar de China Meridional, víctima de la política de poder en la región”.

James Borton ofrece un nuevo libro personal y reflexivo sobre los pescadores vietnamitas que están atrapados en medio de disputas de soberanía y problemas de seguridad ambiental.

Este es un gran libro que aborda algunos de los mayores problemas de nuestro tiempo: encontrar soluciones significativas a la crisis planetaria existencial que plantea el cambio climático y la intensificación de la competencia geopolítica en el Mar de China Meridional.

Para el escritor Rodger Baker, vicepresidente sénior de análisis estratégico, Stratfor, este libro abre nuevos paradigmas en los asuntos marítimos: “La proteína marítima (pescado, calamares y cangrejos) es un elemento crítico y a menudo pasado por alto en la competencia y la contienda en el Mar de China Meridional. Al poner esto en primer plano y aprovechando la perspectiva de los pescadores y los científicos marinos, Borton agrega un componente importante a nuestra comprensión del Mar de China Meridional y la gestión de las tensiones regionales”.