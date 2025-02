Se acerca la hora del triunfo, Cristo reinará

El estado de salud del Papa Francisco es preocupante, pero no es lo más grave que está ocurriendo en la Iglesia Católica. En cuanto al orden político, ya no pueden establecer más leyes que provoquen la ira de Dios; ha llegado al súmmum. Esto se acaba, parece que ya no hay remedio, pero debe ocurrir para que se vea que Satanás no es el fin ni el triunfador.

El Papa Benedicto XVI ya anunció una nueva era espiritual, en la cual CRISTO reinaría en la sociedad. Ya hay señales que auguran esta nueva era: en un convento americano hay 150 monjas y cada año ingresan 30 más; en una diócesis africana, 280 seminaristas van a ser ordenados sacerdotes; en España, al menos 70 capillas de adoración perpetua están activas. Además, existen numerosas asociaciones católicas, como La Legión de María, Heraldos del Evangelio, Hogar de la Madre, Misioneros de Cristo Rey y muchas más, que se extienden por todo el mundo. Ese es el futuro: una espiritualidad como nunca ha existido.

Todas estas asociaciones católicas no son noticia, pero son los apóstoles de los últimos tiempos, un ejército invencible a las órdenes de su Capitana, la Santísima Virgen María.