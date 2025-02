Entre el 5% y el 20% de las personas que padecen encefalitis en España fallecen

Fotografía de HOSPITAL LA LUZ - vía Europa Press

Este sábado, 22 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis. Se denomina encefalitis a la inflamación del tejido cerebral, que también puede afectar a estructuras próximas, como las meninges (meningoencefalitis) o la médula espinal (mielitis o encefalomielitis). Dependiendo de la causa que haya originado la inflamación, la encefalitis se clasifica en cuatro tipos: infecciosa, postinfecciosa, autoinmune o tóxica. La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que en España se producen alrededor de 1.200 casos al año (2-4 casos/100.000 habitantes/año) de esta enfermedad que no solo conlleva un elevado riesgo de mortalidad, sino que puede conllevar también secuelas neurológicas importantes.

La tasa de mortalidad de la encefalitis en España ronda entre el 5% y el 20% de los casos, e incluso algunos tipos de encefalitis tienen una mortalidad superior al 70% en caso de que no sean abordadas a tiempo. Pero además, la encefalitis puede dejar secuelas en más del 20% de las personas que sobreviven como: problemas de memoria (18%), dificultades de aprendizaje o de desarrollo (35%), cambios en la personalidad (18%), problemas motores o problemas de audición, habla o de visión (17%), entre otros. En todo el mundo, se calcula que los años de vida perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad (AVAD) que genera la encefalitis suponen cerca de 5 millones de años, debido a la alta carga de secuelas neurológicas posteriores.

La encefalitis infecciosa, causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, es la tipología más común a nivel mundial. Se han identificado más de 100 diferentes organismos causantes de la encefalitis infecciosa, pero los virus siguen siendo la causa más frecuente, entre los que destacan los virus de la familia herpes (herpes simple, virus de la varicela-zoster), los enterovirus y los virus transmitidos por animales (como mosquitos o garrapatas). Los virus del sarampión, paperas, polio o rubeola también pueden causar encefalitis muy graves en las personas no vacunadas.



“En España y gracias a la vacunación y a la higiene, el número de casos de encefalitis graves es muy inferior a los que se producían hace varias décadas. Pero desde hace unos años, se ha observado un ligero aumento en el diagnóstico de los casos de encefalitis”, destaca la Dra. Saima Bashir, Coordinadora del Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista de la Sociedad Española de Neurología. Además de un aumento de los casos de encefalitis autoinmunes asociados a factores genéticos, ambientales y a otros factores como la contaminación o enfermedades virales previas y a mejoras en los sistemas de detección, los casos de encefalitis infecciosa también están aumentando por los movimientos antivacunas o por el cambio climático. No en vano el año pasado conocíamos que entre el año 2021 y el año 2022 habían aumentado, solo en Europa, un 14% los casos de encefalitis transmitida por garrapatas, o que la Organización Mundial de la Salud señalaba a la encefalitis como una amenaza creciente en todo el mundo, debido al aumento de densidad de población en comunidades de escasos recursos, a prácticas agrícolas intensivas, al rechazo o falta de acceso a las vacunas, a enfermedades emergentes o reemergentes y al cambio climático.



“Desde la SEN queremos insistir en que la vacunación y las medidas de higiene, así como tomar medidas para reducir el riesgo de picaduras de mosquitos y garrapatas, especialmente si se planea viajar a países de alto riesgo, son las mejores herramientas para prevenir esta enfermedad”, comenta la Dra. Saima Bashir. “Así como recordar que la encefalitis es una urgencia médica y que su detección precoz es clave para reducir el riesgo de mortalidad y de secuelas neurológicas importantes. Debido a que la enfermedad puede ocurrir repentinamente y progresar rápidamente, ante la sospecha de encefalitis, se debe buscar atención médica urgente”.



Aunque la enfermedad puede darse en cualquier edad, la incidencia es mayor en la población infantil y adolescente -10 de cada 100.000 niños la padecerán este año- así como en adultos mayores y personas con un sistema inmune debilitado, como por ejemplo personas que viven con el VIH o toman medicamentos inmunosupresores.



Las personas con encefalitis suelen mostrar síntomas leves parecidos a los de la gripe, como fiebre, fatiga, dolor de cabeza o dolores corporales. Pero en otros casos pueden experimentar síntomas más agudos como problemas del habla, de la audición, o de la visión, alucinaciones, cambios de personalidad o comportamiento, pérdida de conciencia, problemas motores, convulsiones o incluso coma. En bebés es especialmente importante estar atento a síntomas como fiebre, letargo, disminución del apetito, vómitos, rigidez corporal, irritabilidad o llanto inexplicable e inusual así como presentar hinchazón en la fontanela (punto blando de la parte superior de la cabeza).