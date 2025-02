Silencio culpable y cómplice

La RAE define fariseísmo como actitud hipócrita.

Veamos si alguien en nuestra sufrida España merece que se le aplique tal denominación. Ciertamente, la Izquierda y su extrema han hecho y tienen sobrados méritos y motivos para ser llamadas fariseas hipócritas, en la segunda acepción que, como hemos dicho, da a esta palabra la RAE.

Es digna de asombro la actitud de esta rancia y periclitada izquierda que participa en la secta de tiranuelos que nos gobierna.

De este modo, con la ley del "solo sí es sí", comete un delito quien se dirige “a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad”.

La izquierda y su extrema, portadoras de valores superiores a los que preconizan los partidos de derechas, según manifiestan y defienden sus componentes, se sienten con derecho a dar lecciones de moral y buen proceder al resto no solo de las formaciones de derechas, sino también a todos los ciudadanos españoles.

Se erigen en los poseedores y portadores de los valores más excelsos de la Humanidad, de tal forma que ellos son los puros, los incontaminados. Los portadores de la limpieza y la transparencia.

Pedro Sánchez consiguió el poder que detenta, por una moción de censura en la que se erigía en el adalid del estandarte de la limpieza y pureza más acrisoladas que los demás partidos políticos.

Hoy está hundiendo al PSOE en las arenas movedizas de la corrupción que acabarán engullendo a una formación política totalmente ajena a la limpieza que preconizaba este individuo.

Las izquierdas están provocando tantos casos de corrupción, material y moral que les proporcionan a nuestros jueces tal cantidad de trabajo que no les dan ni un minuto de respiro.

Veamos el comportamiento y actuación de una persona de estas formaciones respecto a la lascivia de sus dirigentes.

Desde el 12 de septiembre de 2023 el partido en el que militaba Monedero, es decir, Podemos, conocía el comportamiento baboso y repugnante de este individuo, por una denuncia presentada en la Secretaría de Feminismo. El correo electrónico dirigido a Ángela Rodríguez Pam, fue en estos términos, más o menos: el señor Juan Carlos Monedero se dedica a incomodar y manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido en los que tiene acceso a ellas.

¿Qué hicieron los dirigentes del partido? Se callaron y lo denunciaron con un silencio sepulcral. Son trapos sucios nuestros que no los vamos a lavar delante de los demás. Nuestro magnífico refranero tiene uno que les vienes a estas izquierdas hipócritas y encubridor: “Quien calla otorga”.

Se pueden calificar al partido en sí y a todos sus componentes con el apelativo que Jesucristo utilizaba para dirigirse a los fariseos a los que llamaba raza de víboras y sepulcros blanqueados, muy limpios y relucientes por fuera y llenos de podredumbre por dentro. Víboras porque llevaban en sus entrañas el veneno del engaño y la mentira para seducir al pueblo, y ponen pesadas cargas sobre sus hombros, los impuestos, para esquilmar a los ciudadanos.

A lo largo de los Evangelios, especialmente en el de san Mateo, Jesús muestra la repugnancia y asco que le produce el comportamiento de esta secta que se considera con autoridad para sobrecargar a los demás con preceptos mandatos y obligaciones, cuando ellos no son capaces de soportar el más leve peso.

¿Han desaparecido estos hipócritas? No, mientras haya formaciones de izquierdas, los sepulcros blanqueados no desaparecerán porque su sello de identidad es la mentira y el engaño.