El 65% de los españoles considera que su sueldo no es acorde a su trabajo

Crece la percepción entre los trabajadores españoles de no recibir un salario acorde con su posición laboral. Según la Guía del Mercado Laboral 2025 de HAYS, el 65% de los empleados opina que debería cobrar más por el trabajo que realiza, lo que representa un incremento del 5% respecto al año anterior. De hecho, de los profesionales que buscan activamente un cambio de empleo (69%), uno de cada tres lo hace porque considera que su sueldo es demasiado bajo. Una tendencia en aumento que justifica la creciente desmotivación entre los empleados (situada en el 56%, este año), quienes sienten que sus esfuerzos no son adecuadamente recompensados.



“El aumento del coste de la vida y el contexto de incertidumbre hacen que los trabajadores otorguen una creciente importancia al aspecto salarial en detrimento de otros aspectos relacionados con la propuesta de valor de sus empresas. De hecho, según la edición 2025 de nuestra Guía, tanto el 67% de los profesionales como también de las empresas considera que un aumento salarial devolvería la motivación a la plantilla”, explica Christopher Dottie, director general regional de HAYS para el Sur de Europa.

Las expectativas salariales demandan más transparencia empresarial

En el contexto de la subida del SMI y el debate abierto sobre el IRPF, los expertos de HAYS advierten que las expectativas de los profesionales de recibir un aumento salarial son bastante más elevadas que las que tienen planeadas las empresas para este 2025. En concreto, allá donde el 46% de los empleados prevé que su sueldo aumentará en un 5% o más, únicamente el 21% de las compañías encuestadas afirma que implementará aumentos de esta magnitud. Mientras tanto, una de cada cuatro empresas mantendrá los salarios sin variaciones, lo que evidencia la desconexión entre las aspiraciones de los empleados y las realidades empresariales.

En esta línea, la incipiente entrada en vigor de la nueva directiva europea sobre transparencia salarial puede marcar un punto de inflexión y suponer un cambio definitivo, pues es una normativa que, más allá de buscar aumentar la transparencia en los rangos salariales y los criterios para los aumentos, también busca fomentar una cultura de equidad y confianza dentro de las organizaciones. “Desde Hays, esperamos que esta directiva inspire a las empresas a adoptar prácticas más abiertas y justas, pues todo ello contribuiría a una mejora significativa en la satisfacción y la motivación de los empleados”, comenta el director de HAYS.

Pero, ¿están los profesionales realmente capacitados para cubrir las necesidades de sus puestos? Aunque el 98% de los profesionales considera estar capacitado para su puesto, una de cada cuatro empresas cree que no dispone del talento necesario para cumplir sus objetivos (23%). La falta de habilidades adecuadas está limitando la capacidad de las empresas para implementar nuevas tecnologías, mejorar procesos y mantener su competitividad, especialmente en áreas que requieren experiencia avanzada y en las que se observa una rápida evolución tecnológica, como ocurre en Atención al cliente (56%), Ciencia e investigación (36%) y Legal (35%).

Para hacer frente a la brecha de habilidades y fomentar la retención del talento, el 43% de las compañías planea aumentar su inversión en formación, un 8% más que el año pasado. Se trata de un incremento que, además de capacitar a las plantillas, tiene como objetivo fidelizar el talento ofreciendo oportunidades de crecimiento profesional.

Ante esta situación, los profesionales tienen previsto aprovechar 2025 para impulsar sus carreras y avanzar en sus posiciones: la expectativa de ascensos ha mostrado una tendencia al alza, pasando del 20% de profesionales a la espera de un ascenso en 2024, al 33% en 2025. Este aumento refleja la creciente ambición de los empleados por progresar y destaca la necesidad de que las empresas respondan a estas expectativas con propuestas y planes de desarrollo reales para retener a su talento clave.