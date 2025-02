Las extensiones y el lifting de pestañas siguen siendo los tratamientos favoritos de las españolas

Dos tratamientos se llevan la palma en las preferencias de las mujeres si de pestañas hablamos: el lifting y las extensiones. El primero es semipermanente, dirigido a erguir y rizar los vellos naturales hacia arriba. El segundo, sirve para realzar la mirada evitando el uso diario de la máscara, agregando también y al momento más longitud, grosor y definición.



Todo sobre el lifting de pestañas

El lifting de pestañas estimula el vellonatural, levantándolo y curvándolo desde la base hasta las puntas, lo que lo convierte en una excelente opción si tienes unas pestañas rectas que no son muy visibles frontalmente: “Básicamente, crea un marco visible alrededor de los ojos que hace que nuestra mirada resalte y destaque más, eso sí, no hace que las pestañas se vean más llenas o espesas, no son extensiones, hablamos de nuestra pestaña natural, para lo que es necesario tener al menos una longitud mínima de 4mm” – nos explica Esperanza Sáenz, responsable de imagen de la firma sevillana Nezeni Cosmetics.

Bárbara Torres, distribuidora en España de la firma holandesa Pe Cosmetics, dedicada en exclusiva al cuidado y belleza de cejas y pestañas, considera fundamental evaluar primero las pestañas naturales antes de comenzar el lifting: “Además de observar el estado y longitud de las pestañas, se acuerda con la clienta el acabado que se desea, también para elegir las almohadillas apropiadas sobre las que cepillarán las pestañas naturales. Dependiendo de la densidad del vello, se deja la solución (alisa las hebras y las riza) más o menos minutos”.

Tras esta primera solución, se aplica una loción fijadora para asegurarnos que la forma quede fija, finalizando con un acondicionador que ayude a hidratarlas y fortalecerlas tras el lifting.

Un lifting de pestañas tiene una duración aproximada de 45-60 minutos si no incluye tinte, que ya hablaríamos de casi hora y media: “Después, su efecto se prolongará entre las cuatro y las ochosemanas sin necesidad de retoques, todo es muy natural y no da ningún trabajo, esa es otra de sus ventajas junto al hecho de poder usar máscara. La forma en la que vivimos de tantas prisas y tanto estrés, hace que muchas mujeres y chicas jóvenes opten por el lifting sobre las extensiones, ahorran tiempo y el resultado es espectacular” – nos cuenta Bárbara Torres, que recomienda además acudir a tu salón de referencia sin rímel ni maquillaje en los ojos, así como una vez realizado, no mojar las pestañas en las 24h siguientes (cuidado en la ducha) ni usar máscara en el mismo periodo de tiempo.

Las extensiones, favoritas entre las chicas más jóvenes

Las extensiones de pestañas es uno de los tratamientos más demandados, sobre todo entre las jóvenes y aquellas mujeres con escasez. Sin duda requieren más cuidado que el lifting, por lo que deben mantenerse siempre limpias y sanas: “Si aprendemos a cuidarlas,su duración también será mayor, reduciendo la necesidad de rellenos frecuentes. Además de evitar la tensión en el adhesivo, debemos limpiarlas bien para prevenir la acumulación de residuos que provoquen infecciones o irritaciones en la zona” – nos explica Ana Aguilar, esteticista del salón Twenty NLB Retiro.

Bárbara Torres, de Pe Cosmetics, destaca varios puntos a seguir al pie de la letra: “Una vez las tengas puestas, debes mantenerlas secas al menos las primeras 48h y así permitimos que el adhesivo se fije de manera correcta. Por supuesto, no ducharse, ir a nadar o lavarnos la cara con agua durante estas horas, la humedad podría debilitar el pegamento y causar caída prematura. Pasados los dos días, ya se pueden limpiar las extensiones pero con cuidado, retirando con mucha precaución los residuos de maquillaje, aceite o células muertas de la piel”.

Para la limpieza de las pestañas, desde Twenty NLB Retiroaconsejan usar un limpiador de extensiones que no lleve aceite y sea suave: “Aléjate de los limpiadores faciales que usamos de forma regular porque contienen ingredientes dañinos para el adhesivo. Y las pestañas, lávalas cada 2-3 días cepillándolas suavemente con un cepillo spoolie”. Ana Aguilar invita también a revisar las etiquetas de los maquillajes o contornos de ojos y a evitar las máscaras de pestañas o los delineadores a prueba de agua, ya que son difíciles de quitar y dañarían tanto las extensiones como las pestañas naturales.

Otros tips y datos a tener en cuenta (por Pe Cosmetics):

- Las pestañas deben cepillarse a diario o las extensiones se enredarán y perderán la forma con el tiempo. Puedes usar una brocha para pestañas limpia y seca con la que peinarlas cada mañana, así lucirán siempre ordenadas y bien alineadas.

- Duerme de espaldas evitando así que tus extensiones se aplasten, a ser posible con una almohada de seda en vez de algodón.

- El calor excesivo de los secadores de pelo o el vapor pueden debilitar el adhesivo.

- No te frotes ni tires de las extensiones, no sólo las puedes echar a perder, también las pestañas originales.



- Cuidándolas bien, las extensiones de pestañas suelen durar entre 3-4 semanas antes de necesitar un relleno, aunque no intentes quitártelas tú, acude a un centro especializado ya que podrías dañar la pestaña natural, allí aflojarán el adhesivo con un limpiador a base de gel con el fin de deslizar las extensiones.