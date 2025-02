Descubrimientos en femenino: inventos creados por mujeres en el siglo XX

Cada 11 de febrero, el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha proclamada por las Naciones Unidas para reconocer el papel crucial de las mujeres y las niñas en la comunidad científica. Este día no solo busca celebrar sus logros, sino también promover la igualdad de acceso y participación en la ciencia para las mujeres y las niñas, enfrentando los estereotipos y las desigualdades que aún persisten en el campo científico.

El objetivo de esta conmemoración es doble: visibilizar la importancia de la inclusión de género en la configuración científica y tecnológica y motivar a las futuras generaciones a participar activamente en estas disciplinas. A pesar de que las mujeres representan la mitad de la población mundial, su presencia en carreras científicas y tecnológicas sigue siendo desproporcionadamente baja, algo que este día pretende cambiar.

Innovaciones y aportes femeninos en la ciencia

A lo largo de la historia, numerosas mujeres han dejado su huella en la ciencia y la tecnología, aunque muchas veces sus contribuciones han sido invisibilizadas. A continuación, destacamos algunas de las inventoras del siglo XX cuyos trabajos han sido fundamentales en diferentes campos:

Ángela Ruiz Robles - Foto: Europa Press

Ángela Ruiz Robles (1895-1975) – Enciclopedia Mecánica: Ángela Ruiz Robles fue una innovadora española que diseñó la "Enciclopedia Mecánica", precursora del libro electrónico moderno. Su invención, patentada en 1949, buscaba facilitar el aprendizaje a través de un dispositivo que contenía bobinas de texto intercambiables, iluminación y sonido, reduciendo la carga física de los libros escolares y haciendo el contenido más accesible y atractivo para los estudiantes. Aunque no se comercializó en su tiempo, su visión anticipó el uso de tecnologías educativas que se generalizarían décadas después.

Hedy Lamarr (1914-2000) – La invención del espectro ensanchado: Aunque inicialmente famosa por su carrera de actriz en Hollywood, Hedy Lamarr también fue co-inventora de una tecnología de espectro ensanchado que es la base para las modernas tecnologías de comunicación inalámbrica como el Wi-Fi y el Bluetooth. Su invento inicialmente buscaba guiar torpedos de forma segura durante la Segunda Guerra Mundial.

Rosalind Franklin (1920-1958) – La fotografía 51: Rosalind Franklin fue una química cuyo trabajo con la difracción de rayos X fue crucial para entender la estructura del ADN. Su famosa "Fotografía 51" permitió a James Watson y Francis Crick modelar correctamente la estructura de doble hélice del ADN, aunque su contribución no fue plenamente reconocida hasta después de su muerte.

Tu Youyou (nacida en 1930) – Descubrimiento de la artemisinina: La científica china Tu Youyou descubrió la artemisinina, un compuesto extraído de la planta de artemisa que ha sido fundamental en el tratamiento de la malaria. Su trabajo le valió el Premio Nobel de Medicina en 2015 y ha salvado millones de vidas en todo el mundo.

Katherine Johnson - Foto: NASA - Europa Press

Katherine Johnson (1918-2020) – Navegación para misiones de la NASA: Matemática estadounidense, Katherine Johnson realizó complejos cálculos manuales que fueron esenciales para el éxito de las primeras misiones espaciales estadounidenses, incluyendo el vuelo de Alan Shepard, la primera órbita de la Tierra por un americano, y la histórica misión Apollo 11 a la Luna.

Ann Tsukamoto (activa desde los años 90) – Aislamiento de células madre hematopoyéticas: La científica Ann Tsukamoto es co-patentadora de un proceso para aislar células madre hematopoyéticas, las cuales son cruciales en el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Su trabajo ha sido fundamental para avanzar en el conocimiento de cómo se forman las células sanguíneas en el cuerpo.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia no solo celebra estos logros, sino que también nos recuerda la importancia de seguir fomentando un entorno inclusivo que permita a todas las niñas y mujeres explorar y contribuir en el vasto mundo de la ciencia. Es un llamado a la acción para educadores, políticos y comunidades para eliminar las barreras que aún enfrentan las mujeres en la ciencia, asegurando que la próxima generación de científicas tenga las mismas oportunidades de brillar y de ser reconocidas por sus descubrimientos.