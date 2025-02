​Europa y su propio funeral

Europa se muere, ya está agonizando, esperando defunción y funeral. Mi intención como columnista, no es alarmar, es reconocer y asumir la verdad. Por ejemplo, hace un siglo Venezuela estaba entre los países más ricos y hoy la realidad es muy diferente. En la actualidad países como Lituania, en 10 años, ya ha alcanzado el nivel de España. Francia, antes líder y entre los grandes, ahora, y según el 75% de su población, está en declive y sufre un descontento social que pone en serio peligro su estabilidad, y aunque aún se mantiene entre los diez países más importantes del mundo, en breve será superado por México. Europa está muerta y no es consciente de ello, por lo que en el año 2040 sólo dos países seguirán estando entre los diez más importantes: Alemania y Reino Unido, y este último no está en la Unión Europea. Entre los 20 primeros se mantendrá Francia, pero... ¿qué ha ocurrido si hasta hace poco tiempo estaba entre los nueve países más grandes? Vayamos a España, un país en la que seis de cada diez jubilados cobra menos de mil euros, y éstos siguen creciendo y con retribuciones futuras más deficientes. También es correcto indicar que España es una nación en la que más del 30% de las pequeñas y medianas empresas están a las puertas de la quiebra. Europa sufre y va a seguir sufriendo una involución tanto política como económica, y lamentablemente va a convertirse en el patio de recreo del resto del mundo, siendo totalmente irrelevante. Mi intención en esta columna ha sido hablar con claridad, con el mensaje de concienciar del futuro que nos espera a los europeos.