Una izquierda, nerviosa y desquiciada, pierde el relato

Están perdiendo el relato y el debate, por eso precisan con urgencia censurar las redes sociales. Todo lo tienen en contra y la corrupción rodea «Moncloaca», cerca al felón y falsificador de tesis y atiza a diario a la «catedrática» de trapo, Begoña Gómez. Y no solo aspiran a meterse en su burbuja cercenando las redes, sino que hasta «Napoleonchu» Albares prohíbe a sus embajadores hacer declaraciones o escribir artículos de prensa, por dormirse en sus discursos o alabar a los Reyes de España. Diplomacia y comunismo se dan de tortas.

La Diplomacia Europea le ha puesto muchos alias cual más cachondos y despreciativos, sobre todo desde que se supo que autorizó a la embajada española en Venezuela para que en ella se presionara, amenazara y hostigara a Edmundo González. Europa y Von der Leyen lo han metido en la lista negra de «animales de alfalfa» por su incondicional apoyo a la narco-dictadura asesina del heredero del «Gorila» rojo.

Y todo ello mientras surgen temas tapados, la UCO desentraña cuentas aparecidas en República Dominicana, José Manuel Albares atiza a quien se mueva y el hermanísimo dimite del puestazo que le fue regalado y al que accedió sin los méritos reales que sí tenían otros participantes. El problema lo tiene ahora la Hacienda Pública, ya que la portuguesa ha iniciado investigación puntual sobre el presunto fraude de este catedrático de la estupidez, buscador de la oficina de Artes Escénicas y demostrado ausente en su puesto de trabajo.

Eso sí, nos llaman violentos a quienes los ponemos frente a su espejo y es que simplemente llaman así a los que no piensan como ellos; es decir, a quienes no forman parte del clan del colmillo retorcido. Me dirán que están locos, pero no están locos porque saben muy bien lo que hacen. Viven de la mamandurria y la mandanga, pegados al poder, amamantados por «Moncloaca» y no dudarán en actuar como sicarios si su señorito se lo exige o ellos mismos aprecian que se les vacía el pesebre. Así nos cubre el pelo.



Respecto a las televisiones, estén ustedes tranquilos porque esto no saldrá en las noticias de venganza y tampoco se hará eco de ello la patrulla de la «Opinión Sincronizada». Los fachas son ellos, los otros, los que embarraron a Sánchez por su abandono en Paiporta o la Casa Real que ‘abandonó’ al traidor y cobarde Sánchez. Pero el relato y las pruebas demuestran que el facherío está en la zurda vengativa, en el odio acumulado y en el miedo a quedarse sin apesebramiento y sin «bebercio» permanente. Han copiado de Patxi López, que practica con los medios el funambulismo, al igual que acudía por la mañana a los entierros de sus compañeros tiroteados por la banda asesina vasca y, por la tarde, «txikiteaba» en el casco viejo o brindaba en Navidad con simpatizantes y defensores de la banda asesina. «Patxi, dirás y harás muchas cosas que me helarán la sangre», le dijo la madre de Pagaza. ¡Qué mujer, ni en una letra se ha equivocado!

Ahora recuerdo cómo agredía la izquierda cuando estaba en la oposición. Lo hicieron contra Esperanza Aguirre, Gallardón, Cifuentes, etc. Como he visto que lo hizo la tal Pardo. Queda sobradamente demostrado que el relato le explota a la izquierda en las narices y por eso lo repiten, aunque no tardarán en encontrarse con la horma de su zapato y llegar a su San Martín donde todos los animales de bellota finalizan su andadura.

Los zurdos están desesperados y ven vaciarse el pesebre. Injustificable la actuación del sicario y activista Maestre, que no periodista, a quien hay que darle una respuesta puntual y constatable. La violencia JAMÁS tendrá justificación. Pero, claro, ese muchacho también ha pecado de pardillo, sin saber que el juego deja de serlo cuando acumula odio, violencia y anhelos de muerte. Sospecho que el informador, Vito Quiles, tendrá unas dulces vacaciones a su costa porque los tribunales no pasan por alto agresiones basadas en el odio, la venganza y la extrema violencia. Esa gente engreída, pero sin formación personal ni académica, son los que se autocalifican como tolerantes. La tal Pardo ha quedado tan retratada como este Maestre porque, detrás de la primera pregunta, siempre irá la segunda que abordará la medida de los túneles, los vagones y el desastre de su ignorante hermanita que, dicho sea de paso, me recuerda a Sor Angélica del Bulo Fácil y a los dos DNI del ínclito juez Peinado. Por cierto, la investigación sobre los vagones arrojados al Sil ya está finalizada, pintan bastos y la culpabilidad parece evidente; no obstante, la sentencia en toda su extensión y contenido sólo es competencia del juez para quien los sectarios activistas de la siniestra ya preparan engaños, tretas y podridos guisantes.

Confío en el saber estar de los periodistas que ponen nerviosos a los políticos. Las agresiones que hemos conocido y visto en las redes también hay que denunciarlas porque se van a multiplicarse como los políticos socialistas multiplican su patrimonio, los viajes a República Dominicana o el nombramiento de “catedráticas” para unas cátedras donde ni siquiera las nombradas podrían acceder como alumnas al carecer la necesaria titulación.

Han puesto de moda el lanzamiento de micrófonos. Ahora, imaginad por un momento que el resto de periodistas del país hicieran su trabajo como lo hacen Quiles, Ndongo, Javier Negre, Alfonso Rojo, Alsina y muchos otros profesionales de rigor; no duden de que a esos activistas de la zurda ahumada los daría algo. A la vista del día a día, no hay pan para tanto chorizo, y parece que algunos se quedan sin su ración. ¡Caramba con los tolerantes, su hipocresía iba envuelta en violencia, odio y venganza! En fin, los activistas al servicio del poder están desquiciados y saben que han perdido el relato… Sus bulos cada vez tienen menos recorrido. El fango los ahoga. La huida hacia adelante de la «sanchosfera» pasa por controlar las redes, amenazar a los usuarios e imponer la dictadura sociocomunista, pero eso tiene un precio.

¿Por qué no contestan a las preguntas de algunos medios cuando los pillan con el carrito de los helados? Si pueden, que contesten y que desarmen argumentalmente a quienes hacen las preguntas, y aquí paz y después gloria. Pero no pueden en muchas ocasiones porque pringan a otros.

Es el coste de la huida hacia adelante. No son libres y están desquiciados