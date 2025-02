​¿Ha cambiado el niño o adolescente su comportamiento? Alerten sobre los abusos

Las personas cambian a las personas, es decir, las personas cambian los patrones de comportamiento de los demás. ¿Qué motiva estos cambios? Las actitudes positivas o negativas que adoptan. En este caso, ser negativo a raíz del acoso y abuso sexual puede tener graves consecuencias en la vida de sus víctimas. Nuestros niños y adolescentes son seres humanos todavía en proceso de formación y maduración de su personalidad. Lo que representa o significa que todavía se encuentran en una condición vulnerable. ¿No has vivido situaciones de abuso en tu infancia o adolescencia?

Para ser sincero, ¿realmente observas atentamente a tus hijos o simplemente les preguntas cómo están sin prestar la debida atención a lo que responden? ¿Sabes cómo enumerar los cambios de comportamiento de tus hijos en este momento o no tienes tiempo para observar? Cuando notas cambios de comportamiento en tus hijos, ¿qué medidas tomas?

¿Alguna vez has notado un cambio repentino en el humor de tus hijos? ¿Has notado la llegada de un profundo silencio en varios momentos? En muchas situaciones, el silencio suele ser el resultado de un escenario de fuertes amenazas por parte del acosador o responsable del abuso. Las situaciones amenazantes generan una tendencia al aislamiento social con una fuerte reducción de la participación en eventos sociales, como cumpleaños, celebraciones familiares y otros. ¿Te tranquiliza o te molesta ver a tus hijos comportarse así?

Si tu hija cambia repentinamente y cae en este profundo silencio, puede que esté pidiendo ayuda con este comportamiento. No podemos olvidar el llamado estado de tensión, aprensión, estrés, desconfianza, impaciencia, acompañado de actitudes que pueden ser vistas como groseras o incluso violentas. Este estado de rebelión interior es autodestructivo o autodespectivo. ¿Cuántos niños que fueron abusados dentro de su familia o en la escuela vieron sus vidas repentinamente trastocadas? Vigila a tus hijos con más atención. ¿Realmente no se están comportando de manera extraña?

En muchos casos, tras situaciones de maltrato, identificamos a muchos niños y adolescentes con una creciente falta de concentración, dispersión, acompañada de sueño intenso o insomnio constante. Muchos de ellos optan por la compañía más frecuente de sus teléfonos móviles para llenar los vacíos creados por estos abusos. ¿Cuántas víctimas experimentan olvido o desconexión de sí mismas a través del autoabandono? La calidad del sueño con pesadillas constantes es otra realidad. No les quejes, no les grites, al contrario, acércate a ellos con cariño, atención y cuidado. ¡Son víctimas, no verdugos!

Muchas víctimas muestran claramente una sensación de distanciamiento ante cualquier tipo de contacto físico entre familiares, amigos y profesores, como abrazos y apretones de manos. Después de todo, cualquier tipo de contacto físico es como si estuvieran accediendo a los recuerdos traumáticos de las situaciones vividas. Lo mismo ocurre con aquellas personas que tratan a las víctimas con expresiones cariñosas y palabras diminutas, la reacción es la misma: estrés e insatisfacción, y es posible que ni siquiera miren a estas personas a los ojos. Evitan cualquier tipo de acercamiento. ¿Cuántos niños o adolescentes se sienten completamente incómodos en presencia de algunos familiares, amigos o profesores? Sólo hay que observar con mucho cuidado, para evitar juicios negativos hacia una persona inocente.

Es muy importante centrar la atención en los niños y adolescentes que presentan conductas sexuales, como juegos con orientación sexual. Existe la posibilidad de que este niño o adolescente haya sido activado negativamente por actitudes postraumáticas, en donde busca más de lo mismo, abre los ojos. ¿Cuántos niños tienen posturas infantiles y de repente surgen nuevos patrones de comportamiento sexualizados? ¿No se supone que eso debería hacer sonar la alarma? ¡Sí, hay que prestar atención!

Reflexiona sobre los síntomas presentes en las víctimas de acoso y abuso sexual:

- Pueden manifestar un sentimiento de juicio constante, acompañado de desconfianza en las actitudes de las personas que les rodean.

- Caída del rendimiento académico. Y, si el abusador es alguien del entorno escolar, puede empezar a adoptar una actitud retraída, es decir, no querer ir al colegio.

- Falta de motivación o desánimo para realizar diversas tareas, incluidas las asociadas al autocuidado.

- Dificultad en los reflejos respecto al campo de percepción acompañada de posturas que indican pasividad.

- Aparición de enfermedades psicosomáticas – como dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dificultades digestivas e intestinales, disminución de la inmunidad, erupciones en la piel, olvidos, entre otros.

A los padres que no observan a sus hijos se les aconseja dar la alarma cuando sean testigos de cambios de comportamiento o de quejas de personas cercanas a ellos sobre los cambios de sus hijos. No lo ignores, los padres que no dan la debida atención a sus hijos víctimas de abuso crearán adultos altamente comprometidos en su salud emocional o quién sabe, incluso pueden convertirse en depredadores también.