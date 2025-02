​Cómo potenciar el bienestar y florecer en la vida

Foto de Alex P en Pexels



El florecimiento humano es más que simplemente sentirse bien; es alcanzar un estado óptimo de bienestar emocional, social y mental. La psicología positiva, a través del modelo PERMA de Martin Seligman, nos ofrece una guía clara para cultivar una vida más plena. Este modelo se basa en cinco pilares fundamentales: emociones positivas, compromiso, relaciones, significado y logro. Cada uno de estos elementos puede fortalecerse mediante el desarrollo de nuestras fortalezas de carácter, lo que nos permite experimentar mayor satisfacción y propósito en la vida.

Investigaciones respaldadas por la psicología positiva sugieren que cuando aplicamos nuestras fortalezas personales en el día a día, podemos mejorar cada una de estas dimensiones y potenciar nuestro bienestar general. A continuación, exploramos estrategias prácticas para integrar estos principios en la vida cotidiana.

1. Cultivar emociones positivas

Las emociones positivas como la gratitud, la esperanza y la alegría no solo nos hacen sentir bien en el momento, sino que también amplían nuestra capacidad para afrontar los desafíos. Para potenciar este aspecto, un ejercicio sencillo consiste en reflexionar sobre algo positivo que te haya sucedido durante el día y compartirlo con alguien. Además, reconocer y celebrar tus logros, por pequeños que sean, contribuye a fortalecer este componente del bienestar.

2. Aumentar el compromiso en las actividades diarias

El compromiso, o engagement, ocurre cuando estamos totalmente inmersos en una actividad. Este estado de fluidez, también conocido como flow, nos permite disfrutar plenamente del presente. Una manera de fomentar el compromiso es identificar tus fortalezas principales y aplicarlas en nuevas situaciones. Por ejemplo, si la curiosidad es una de tus fortalezas, podrías explorar un tema que te interese o iniciar un nuevo pasatiempo. Si la perseverancia es una de tus cualidades, intenta superar un reto personal en el trabajo o en un proyecto creativo.

3. Fortalecer las relaciones interpersonales

Las relaciones significativas son esenciales para el bienestar. Un estudio tras otro confirma que los lazos humanos nos aportan estabilidad emocional y felicidad. Para mejorar este aspecto, intenta practicar la escucha activa y expresar aprecio por los demás. Reconocer las fortalezas de quienes nos rodean y alentarlas puede fortalecer la conexión y generar interacciones más satisfactorias.

4. Encontrar un propósito y significado en la vida

El significado se relaciona con sentir que nuestras acciones contribuyen a algo más grande que nosotros mismos. Esto puede lograrse al alinear nuestras actividades diarias con nuestros valores y principios. Una forma de fortalecer este aspecto es participar en actividades que tengan un impacto positivo en la comunidad, como el voluntariado o la mentoría. Cuando nuestras acciones tienen un propósito claro, nuestra motivación y bienestar aumentan.

5. Alcanzar logros y crecimiento personal

El sentido de logro se basa en el progreso y la mejora continua. Alcanzar metas, grandes o pequeñas, nos da un sentimiento de competencia y satisfacción. Un ejercicio recomendado es establecer una meta clara y definir al menos tres estrategias para alcanzarla. También puedes reforzar tu confianza recordando momentos en los que superaste desafíos y lograste resultados positivos.

Conclusión

El florecimiento no es un estado que se alcanza de la noche a la mañana, sino un proceso continuo que depende de nuestras acciones diarias. Aplicar conscientemente nuestras fortalezas de carácter en diferentes áreas de la vida puede ayudarnos a experimentar más emociones positivas, aumentar el compromiso, fortalecer relaciones, encontrar propósito y lograr nuestras metas.

Si deseas profundizar en este enfoque y explorar más estrategias basadas en la investigación, te invitamos a leer el artículo original en VIA Character.