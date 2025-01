El amor es bueno si es auténtico, hechicero y lleno de eterna paz

Quiero a don Jesús ¿por qué no?... Él es un ser como todos, pero especial para muchos pues siendo cien por cien bueno se hace admirar.

Le adoro, pocas veces le recé hasta que le conocí personalmente Entonces aprendí a quererle con todo mi corazón de lata, no quiero fallarle jamás, imploro su ayuda exquisita, quién no la desea de sus buenas y sanas manitas, es que no le conoce en profundidad, realmente.

Segura estoy, la historia que leemos cuenta, que él es maravilloso en todo, y lo es.

Para mí es un actor de cine muy guapo y famoso, un cantante estupendo o el mejor médico inmortal junto a José Gregorio Hernández, puede que sí... Soy feliz, desde que supe de él de que poblaba mi cuerpo, y le acepto desde mis profundidades humanas, le pido ayuda y consejo santificado que solamente de sus labios sanos deseo recibir, sé que nos quiere, que tengas siempre: mucha, mucha suerte.