Ma Belle Salon define el rubio eco-blonde: el estilo sostenible de 2025

El rubio Eco Blonde es la gran tendencia de 2025, uniendo glamour, sostenibilidad y facilidad de mantenimiento. Este look ha conquistado a estrellas como Sara Jessica Parker, Jennifer Lawrence, Gigi Hadid y Elsa Hosk, quienes han llevado esta técnica al éxito internacional Eco Blonde redefine la belleza responsable con un enfoque moderno y adaptable. La técnica combina un difuminado desde las raíces oscuras hasta los tonos cálidos, utilizando productos sostenibles y menos agresivos para el cabello. Peluquería en Barrio de Salamanca - MA BELLE SALON DE BELLEZA

Las 5 claves del rubio eco blonde:

Raíces naturales con glamour: El Eco Blonde aprovecha las raíces oscuras para crear contraste y profundidad. Este enfoque permite un look sofisticado con menos retoques, ideal para estilos de vida activos.

Sostenibilidad como prioridad: Esta tendencia hacia la belleza consciente utiliza productos veganos y libres de amoníaco, protegiendo el cabello y reduciendo el impacto ambiental. Jennifer Lawrence es un ejemplo de compromiso con esta filosofía.

Adaptabilidad a tonos de piel: Los matices dorados, miel y beige del Eco Blonde se personalizan para realzar cualquier tipo de piel. Elsa Hosk destaca como una embajadora de cómo este estilo se adapta a tonos de piel claros.

Versatilidad para cada estilo: Con opciones que van desde tonos cálidos hasta rubios ceniza, el Eco Blonde se ajusta a diferentes personalidades y ocasiones, desde eventos de alfombra roja hasta looks diarios.

Cuidado y luminosidad natural: Esta técnica utiliza tratamientos menos invasivos, que mantienen la salud del cabello y lo llenan de brillo. Gigi Hadid es un ejemplo de cómo el Eco Blonde puede ser sofisticado y natural al mismo tiempo.

Acerca de Ma Belle Salon

Ma Belle Salon es uno de los salones de peluquería más exclusivos, cosmopolitas y sofisticados de Madrid, en el que la coloración del cabello, unida a las cuidadísimas técnicas de corte, constituye el servicio estrella. Las terapias capilares y los servicios más punteros de pedicura y manicura se dan cita en este centro que a nadie deja indiferente. Además, también cuenta con carta de estética para disfrutar de masajes, depilación, tratamientos faciales y maquillaje realizado por verdaderos artistas de esta técnica.

Gracias a la exquisitez y a la calidad de sus servicios y tratamientos, al buen ambiente y a la profesionalidad de todo el equipo es fácil ver en el salón a grandes personalidades de la élite social, económica y cultural de Madrid.

C/ Jose Ortega y Gasset 50, Entreplanta

28006 Madrid