Solo un 19% de los directivos españoles percibe los riesgos climáticos como su mayor preocupación empresarial

Beazley, aseguradora especializada, ha presentado hoy su informe Risk & Resilience: En Portada. Riesgos Climáticos y medioambientales 2025 La economía actual está condicionando la percepción de los objetivos de sostenibilidad en España: un 72% de sus directivos no prioriza cumplirlos debido a la actual coyuntura económica. El 77% de los directivos españoles adopta nuevos procedimientos de gestión de riesgos frente a condiciones meteorológicas extremas, en comparación con el 72% de los ejecutivos a escala mundial. Beazley, aseguradora especializada, ha presentado hoy su informe Risk & Resilience: En Portada. Riesgos Climáticos y medioambientales 2025, donde señala que el actual entorno económico está generando una distracción para los directivos, que se centran en los retos a corto plazo, dejando a sus empresas expuestas a los riesgos medioambientales y climáticos futuros.

Las conclusiones del informe provienen de una encuesta realizada a 3.500 líderes empresariales a escala mundial, entrevistados sobre la amenaza que suponen para sus operaciones actuales factores como el riesgo climático, la transición energética, las emisiones de gases de efecto invernadero y los daños medioambientales.

Mientras el 87% de las empresas creen estar preparadas para enfrentar el cambio climático y sus riesgos asociados, solo el 19% de los ejecutivos considera el riesgo climático como su principal preocupación, a pesar de haber experimentado terribles inundaciones en 2024. Esta brecha entre percepción y realidad exige una revisión urgente de las estrategias de gestión de riesgos en nuestro mercado.

Expuestos y sin preparación

Los fenómenos meteorológicos extremos de los últimos 12 meses han mostrado su impacto real, devastador y han puesto de manifiesto que las empresas están cada vez más expuestas a ellos.

A pesar de la urgente necesidad de proteger sus negocios frente al creciente impacto de las condiciones meteorológicas extremas, el incierto entorno económico está relegando los objetivos de sostenibilidad a un segundo plano. Según el informe, el 72% de los empresarios priorizan menos la sostenibilidad, y solo el 19% de los ejecutivos españoles consideran el clima y los riesgos catastróficos asociados como una de sus principales preocupaciones. Aun así, solo el 12% de los encuestados considera no estar preparado para hacer frente a los riesgos climáticos.

Impulsar el progreso

Casi tres cuartas partes de los directivos españoles (73%), reconocen estar enfrentando dificultades en la transición hacia fuentes de energía limpias. En cuanto a la preocupación por los riesgos asociados a esta transición energética, ha disminuido ligeramente: solo el 22% lo identifica como su principal riesgo medioambiental este año, frente al 27% en 2024.

Es significativo que los datos reflejan que los ejecutivos españoles subestimaron la amenaza del riesgo de transición energética el año pasado. Se espera que este tema gane aún más relevancia en las agendas de los consejos de administración globales durante los próximos 12 meses.

Peligro normativo

Con una serie de nuevas y estrictas normativas que entrarán en vigor en algunas regiones y divergirán en otras, navegar el camino normativo resultará difícil para las empresas globales.

Pero los datos indican que la preocupación en torno al riesgo regulatorio está disminuyendo: solo un 19% de los ejecutivos con sede en España han seleccionado el incumplimiento de los nuevos requisitos ESG como su principal preocupación este año, por debajo del 22% en 2024.

Para Fred Kleiterp, Director General Europeo de Beazley, "Europa se enfrenta a la realidad de unos fenómenos meteorológicos extremos que se están convirtiendo cada vez más en la norma. Pero, como revela nuestro estudio, los ejecutivos se centran en las incertidumbres del aquí y ahora, lo que puede dejarles expuestos y poco preparados para los riesgos medioambientales y climáticos".

Lorena Segovia, Country Manager de Beazley España asegura que "ahora es el momento de invertir en resiliencia y es crucial que las empresas no subestimen la amplitud de los riesgos. Sin embargo, hay razones para ser optimistas, ya que el 77% de los ejecutivos en España nos dicen que están adoptando nuevos procedimientos de gestión de riesgos para mitigar mejor el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos".

Para consultar la versión online del informe hacer clic aquí.