La formación en prevención de riesgos laborales, más necesaria que nunca: los retos de 2025 según EUCA

La seguridad en el trabajo nunca había sido tan importante. Con un panorama laboral en constante cambio, este 2025 se presenta como un año clave para reforzar la prevención de riesgos laborales (PRL). En Euca Prevención nos hablan de las principales tendencias ¿Qué está cambiando en el mundo de la PRL?

Existen 4 factores que están marcando un antes y un después en la manera de entender la seguridad en el trabajo:

1. Cambios en la legislación y normativas:

Las normas de seguridad laboral se actualizan con asiduidad. Con la publicación del Código de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas tienen más responsabilidades que nunca. No se trata solo de evitar sanciones, sino de proteger a las personas.

2. Cuidado de la salud mental:

Los problemas de estrés, ansiedad, depresión, etc, son cada vez más frecuentes en la sociedad. Esto no solo afecta a la productividad, sino que merma la calidad de vida de las personas. A día de hoy la formación de las empresas en estas áreas es esencial para abordar estos riesgos de manera precoz.

3. Las nuevas tecnologías:

En el sector de la formación de prevención de riesgos, gracias a herramientas tecnológicas como las IA’s, ahora existe la posibilidad de poder ofrecer una formación de mayor calidad y más centrada en las necesidades de cada empresa.

4. El reto del teletrabajo:

Ya desde hace unos años, trabajar desde casa viene a ser algo bastante común en diferentes sectores. La manera de afrontar esta seguridad tiene los retos de formar a los empleados a que tengan buenos hábitos laborales, desde posturas correctas hasta ciertas pausas para descansar la vista, en el caso de trabajar con pantallas. Estas nuevas tendencias laborales requieren soluciones adaptadas que muchas empresas ya están requiriendo.

¿Cómo se adaptan desde Euca?

En Euca trabajan en la constante actualización de sus cursos de prevención de riesgos para alinearse con las necesidades y tendencias actuales. Tanto en sectores tradicionales como el de la construcción a otros más recientes como la industria tecnológica.

"La seguridad laboral no debe considerarse un gasto, sino una inversión en fomentar entornos de trabajo más seguros y saludables. Esto es un beneficio tanto para la empresa y para el trabajador", señala Carlos Cañizares, CEO de prevención de Euca.

Sobre Euca

Euca tiene a sus espaldas una trayectoria consolidada en el mundo de la seguridad laboral en España. Su trabajo en formación y servicios de prevención de riesgos se centran en ayudar a empresas a enfrentarse a los desafíos del presente con un enfoque práctico y cercano.